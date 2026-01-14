Cận cảnh căn nhà "mỏng nhất thế giới", ngồi bên trong không thể duỗi chân

Bên cạnh những công trình kiến trúc đồ sộ, thế giới vẫn tồn tại nhiều bất động sản nhỏ hẹp đến mức khiến người ta phải ngỡ ngàng. Có những ngôi nhà được tạo ra không phải để phô trương diện tích, mà như để thử thách giới hạn của không gian sống, nơi từng mét vuông đều được tính toán đến tận cùng.

Nổi bật trong số phải kể đến Keret House - một công trình kiến trúc nổi tiếng của Ba Lan, được biết đến là ngôi nhà mỏng nhất thế giới. Vốn đã nhỏ hẹp, Keret House còn được xây chen giữa hai tòa nhà cao lớn, khiến không gian bị ép lại đến mức tối đa. Nếu không để ý kỹ, nhiều người có thể đi ngang qua mà không hề nhận ra đây là một căn nhà đúng nghĩa.

Keret House được biết đến là căn nhà mỏng nhất thế giới

Mặt trước và sau của Keret House

Keret House tọa lạc tại một con hẻm nhỏ ở Warsaw, Ba Lan. Được xây dựng vào năm 2012, công trình này lấp đầy khoảng trống chỉ rộng khoảng 91cm đến 122cm giữa hai tòa nhà cao lớn. Kiến trúc sư Jakub Szczęsny là người đã biến không gian tưởng chừng vô dụng thành một tác phẩm kiến trúc gây chấn động thị giác. Căn nhà được xây dựng theo cấu trúc thẳng đứng, gồm 2 tầng với mặt cắt thu hẹp dần.

Hình ảnh đồ họa về cấu trúc 2 tầng của Keret House

Toàn cảnh bên trong căn nhà: Hiện đại, tiện nghi nhưng không thể duỗi chân nếu ngồi theo chiều ngang

Keret House bên ngoài có thiết kế "mỏng như tờ giấy" nhưng bên trong lại được bố trí đầy đủ các khu vực chức năng cơ bản, gồm bếp, nhà vệ sinh, không gian nghỉ ngơi và làm việc. Mọi chi tiết đều được sắp xếp khéo léo, tính toán kỹ lưỡng để tận dụng tối đa diện tích hạn chế.

Các không gian sinh hoạt được tổ chức theo chiều dọc: tầng dưới là khu bếp và nhà vệ sinh, trong khi phía trên là giường ngủ và bàn làm việc. Để tạo cảm giác thoáng đãng, kiến trúc sư sử dụng tông màu sáng kết hợp với việc bố trí ánh sáng hợp lý, giúp không gian dù hẹp nhưng không bị bí bách. Tuy nhiên, do chiều ngang bị giới hạn, một người trưởng thành nếu ngồi theo chiều ngang của căn nhà sẽ rất khó để duỗi thẳng chân.

Ngồi bên trong nhà, rất khó để một người trưởng thành có thể duỗi thẳng chân

Bù lại, thiết kế của Keret House không hề bí bách mà rất hiện đại và thoáng đãng

Không gian được trang trí với tông trắng sáng, tạo cảm giác đơn giản, dễ chịu

Khu vực giường ngủ chỉ đủ cho 1 người nằm thoải mái

Không gian bếp và nhà vệ sinh.

