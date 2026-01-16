Chỉ iPhone 17 làm được điều này

Sự xuất hiện của iPhone 17 đang làm mưa làm gió trên thị trường thời gian qua. Không chỉ gây chú ý bởi cấu hình và loạt tính năng cao cấp, iPhone 17, đặc biệt là phiên bản Pro và Pro Max, còn trở thành tâm điểm nhờ thay đổi thiết kế khác biệt so với các thế hệ trước. Cụ thể, cụm camera truyền thống được thay bằng thanh camera bar trải dài ở mặt lưng, tạo diện mạo mới mẻ và dễ nhận diện.

Thiết kế độc đáo này không chỉ giúp dòng Pro và Pro Max của iPhone 17 nổi bật hơn hẳn, mà còn kéo theo xu hướng sticker trang trí phần camera bar đang được giới trẻ vô cùng ưa chuộng. Trào lưu nhanh chóng lan rộng, đến mức nhiều celeb Hàn Quốc cũng bắt kịp và tích cực lăng xê kiểu trang trí mới mẻ này.

Phiên bản Pro/Pro Max của iPhone 17 có thiết kế thanh camera bar trải dài, khác biệt hoàn toàn so với các thế hệ trước

Xu hướng sticker trang trí khu vực camera bar

Tận dụng thiết kế thanh camera bar trải dài ở mặt lưng, bên cạnh những chiếc ốp lưng xinh xắn, iPhone 17 Pro và Pro Max còn được trang trí thêm các sticker lấp lánh, tạo cảm giác vừa cá tính vừa thú vị. Bắt trend rất nhanh với xu hướng này, không thể không nhắc đến cặp chị em Lisa và Jisoo của BLACKPINK. Cả hai đều thích thú với kiểu trang trí camera bar độc đáo trên iPhone 17 Pro Max mới tậu. Trong khi Jisoo chọn cách nhấn nhá nhẹ nhàng với sticker dâu tây và cherry, thì Lisa thậm chí còn dán sticker gần như phủ kín khu vực thanh camera bar, mang đến hiệu ứng vô cùng nổi bật.

Lisa, Jisoo vừa lên đời iPhone đã nhanh chóng "bắt trend" trang trí sticker xinh xắn

Giới trẻ vô cùng thích thú khi những chiếc sticker nhỏ xinh được đính ở khu vực camera bar

Sắp tới, iPhone 17 Pro sẽ có phiên bản đặc biệt kết hợp cùng G-Dragon. Từ các hình ảnh lan truyền, có thể thấy những biểu tượng gắn liền với thương hiệu cá nhân của nam nghệ sĩ như bông hoa cúc đặc trưng hay logo Ubermensch... đều được đặt ở vị trí thanh camera bar trải dài. Chi tiết này càng cho thấy thiết kế mới của iPhone 17 không chỉ mang tính nhận diện cao, mà còn đủ sức trở thành điểm nhấn thời trang, khiến nhiều người muốn tận dụng để làm đẹp cho chiếc "dế yêu" của mình.

Hợp tác với iPhone 17 Pro, G-Dragon cũng chọn cách đặt những biểu tượng cá nhân ở khu vực thanh camera bar

Không thể phủ nhận, thiết kế thanh camera bar trải dài mang tính "đặc quyền" của các phiên bản iPhone 17 đã góp phần giúp trend sticker trở nên bùng nổ. Nếu muốn làm mới chiếc điện thoại của mình, trên thực tế dù không sử dụng iPhone 17, bạn vẫn hoàn toàn có thể lựa chọn sticker dán lên ốp lưng hoặc khu vực camera, vừa đẹp mắt vừa bắt kịp xu hướng.

