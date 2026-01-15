Dù tòa nhà cao đến đâu, 5 tầng này vẫn được xem là "đẹp vía" nhất

Khi mua nhà, nhiều người tưởng rằng thứ khó nhất là chọn vị trí hay diện tích, nhưng thực tế, câu hỏi khiến không ít người đau đầu lại là: nên chọn tầng nào.

Người thích tầng thấp vì tiện đi lại, người chuộng tầng cao vì thoáng đãng, cũng có người vừa nghe tới tầng 4, 13 hay 18 là lắc đầu vì sợ xui. Nhưng nếu hỏi những người đã từng ở nhiều căn nhà, mua bán nhà đất nhiều năm hoặc chính các môi giới lâu năm, câu trả lời thường rất thẳng thắn: ám ảnh con số chỉ xuất hiện khi chưa từng ăn quả đắng vì chọn tầng sai.

Thực tế cho thấy, những tầng được xem là “đẹp” nhất không phải do phong thủy tính toán, mà được đúc kết từ trải nghiệm sống dài hạn và thanh khoản thực tế trên thị trường. Dưới đây là 5 tầng được nhiều người ở lâu năm công nhận là dễ ở, ít rủi ro và dễ bán lại nhất.

1. Tầng 3

Tầng 1, 2, 3 thường bị nhiều người bỏ qua vì cho là thấp, thiếu sang. Nhưng với người đã ở rồi, tầng 3 lại là kiểu càng ở càng thấy hợp. Điểm cộng lớn nhất là di chuyển cực kỳ thuận tiện. Gia đình có người già, trẻ nhỏ không quá phụ thuộc vào thang máy; xách đồ, nhận hàng, đi chợ đều nhẹ nhàng. So với tầng 1, tầng 3 sáng hơn, ít ẩm, ít ồn từ mặt đất. So với tầng cao, lại không lo gió lớn hay chờ thang máy giờ cao điểm. Đây cũng là tầng được nhiều gia đình đa thế hệ ưu tiên, nên tính thanh khoản rất tốt, bán hoặc cho thuê đều dễ.

2. Tầng 6

Trong các tòa nhà thấp tầng hoặc trung tầng, tầng 6 thường được gọi là tầng vàng. Độ cao vừa vượt qua tán cây, đủ yên tĩnh, đủ thoáng nhưng chưa quá cao để phát sinh bất tiện. Tầng này thường tránh được bụi, ồn, đồng thời đón gió và ánh sáng tốt hơn tầng thấp. Đặc biệt, nhiều dự án ghi nhận tầng 6 bán nhanh hơn các tầng lân cận, thậm chí giá nhỉnh hơn một chút – dấu hiệu rõ ràng cho thấy thị trường đã "chọn hộ" người mua.

3. Khoảng tầng 10

Giới bất động sản thường có một nguyên tắc khá thống nhất: khoảng 1/3 đến 2/3 chiều cao tòa nhà là vùng đẹp nhất để ở. Với tòa nhà 30 tầng, đó là khoảng từ tầng 10 đến 20. Tầng 10 nằm ở rìa dưới của vùng này, hội tụ đủ ánh sáng, gió, tầm nhìn, trong khi tiếng ồn mặt đất đã giảm đáng kể. Muỗi, côn trùng cũng ít hơn tầng thấp. Việc chờ thang máy không quá lâu như tầng trên cùng.

Đây là nhóm tầng dễ ở - dễ cho thuê - dễ bán, rất phù hợp với cả nhu cầu ở lâu dài lẫn đầu tư.

4. Khoảng tầng 12

Nếu tầng 10 là điểm bắt đầu của vùng đẹp, thì tầng 12 thường được xem là điểm cân bằng hoàn hảo giữa yên tĩnh và tiện nghi.

Ở độ cao này, tiếng ồn gần như chỉ còn là âm nền. Ánh sáng vào nhà sâu hơn, đặc biệt dễ nhận thấy vào mùa đông. Không phải tầng áp mái nên tránh được nỗi lo dột, nóng hay lạnh quá mức. Những gia đình có người làm việc tại nhà, con cái học hành hoặc cần không gian nghỉ ngơi yên tĩnh thường đánh giá rất cao nhóm tầng này.

5. Tầng áp mái dưới

Nhiều người thích tầng cao vì tầm nhìn, nhưng sau vài năm sống ở tầng trên cùng mới nhận ra hàng loạt bất tiện: nóng, lạnh, nguy cơ thấm dột, sửa chữa mái, mất điện là ác mộng. Vì vậy, tầng ngay dưới tầng trên cùng lại trở thành lựa chọn khôn ngoan. Tầm nhìn gần như tương đương tầng cao nhất, ánh sáng và gió đều rất tốt, nhưng tránh được các rủi ro kỹ thuật của mái nhà. Nhiều người từng ở tầng trên cùng khi đổi nhà đều ưu tiên tầng áp mái dưới, vì “được cái sướng mà không gánh cái khổ”.