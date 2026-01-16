Ngoại hình "lừa tình" cả showbiz, mỹ nhân chân dài 110cm và tủ đồ là cả một bài học

Trong dàn nữ idol Hàn Quốc, Sunmi (sinh năm 1992) luôn là cái tên nổi bật của thế hệ gen 2. Không chỉ gây ấn tượng bởi visual xinh đẹp và giọng hát đặc trưng, Sunmi còn được nhắc đến nhiều nhờ tỷ lệ cơ thể đáng ngưỡng mộ. Dù chiều cao khoảng 1m66, cô lại sở hữu đôi chân dài tới 110cm - lợi thế hình thể không phải ai cũng có.

Sự kết hợp giữa vẻ đẹp ngọt ngào và nét sắc sảo giúp Sunmi trở thành hình mẫu vóc dáng được nhiều chị em yêu thích. Dù không cao tới 1m70, cô vẫn sở hữu thân hình "toàn chân", tỷ lệ cơ thể cân đối và thần thái tự tin, cuốn hút.

Sunmi sở hữu đôi chân dài miên man dù chỉ cao 1m66

Sunmi ghi điểm tuyệt đối từ nhan sắc, vóc dáng đến phong cách ăn vận. Chị em yêu thích gu thời trang trẻ trung, sành điệu hoàn toàn có thể tham khảo cách mix & match của nữ idol.

Sở hữu đôi chân dài ấn tượng, Sunmi thường ưu tiên những outfit giúp tôn trọn lợi thế hình thể. Diện set áo croptop tay dài, Sunmi chọn kết hợp cùng quần short denim, đồng thời nhấn nhá bằng thắt lưng bản to để cân chỉnh tỷ lệ cơ thể thêm hài hòa. Hoàn thiện tổng thể là boots đen phối cùng tất trắng cao cổ - cách mix match đang được nhiều chị em ưa chuộng, giúp mang lại vẻ cá tính và sang xịn cho diện mạo

Sunmi lựa chọn set đồ nguyên cây đen tối giản với áo len phối cùng quần short ngắn và sneaker cao cổ. Để tổng thể không bị đơn điệu, cô khéo léo kết hợp thêm quần tất đen - chi tiết nhỏ nhưng đủ để nâng tầm outfit, tạo cảm giác liền mạch và thời thượng hơn. Cách phối này giúp Sunmi khoe trọn vóc dáng mảnh mai, cao ráo, dù không cần phụ kiện cầu kỳ vẫn mang lại hiệu ứng thị giác ấn tượng, gọn gàng mà đẹp xuất sắc.

Có thể thấy phong cách của Sunmi luôn nghiêng về sự năng động và sành điệu. Diện áo cardigan mỏng buộc dây, Sunmi khéo léo mặc áo croptop bên trong để giữ nét kín đáo nhưng vẫn tôn được vòng eo thon gọn. Tổng thể được hoàn thiện bằng chân váy kết hợp tất cao cổ - món phụ kiện quen thuộc, xuất hiện trong hầu hết các outfit của Sunmi.

Style đời thường của Sunmi không chỉ bắt mắt mà còn dễ ứng dụng. Chẳng hạn như trong set đồ này, cô chọn áo nỉ phom rộng và khéo phối cùng chân váy kẻ dáng dài, tạo cảm giác thoải mái nhưng vẫn gọn gàng. Cách lựa chọn tông xanh ton-sur-ton giúp tổng thể trở nên hài hòa, cuốn hút. Hoàn thiện outfit bằng sneaker trắng mang lại vẻ năng động, trẻ trung và rất lý tưởng cho những hoạt động thường ngày.

Vào những ngày thời tiết se lạnh, áo phao là item không thể thiếu trong tủ đồ. Với thiết kế tông xám trắng, Sunmi chọn phối cùng các trang phục cùng màu như áo len và tất cao cổ xám nhạt, kết hợp chân váy xám đậm để tạo nên bảng màu trung tính hài hòa, vừa ấm áp vừa thời thượng.



