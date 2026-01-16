6 thứ khiến phòng bếp lúc nào trông cũng bừa bộn

Phòng bếp là nơi mọi người trong gia đình cùng ngồi lại và thưởng thức bữa ăn. Tuy nhiên, đôi khi, chúng ta không để tâm đến việc chăm sóc và giữ gìn không gian bếp gọn gàng. Áo khoác vắt hờ hững sau lưng ghế, sách vở bày bừa trên bàn ăn, các hộp đồ cũ xếp chồng lên nhau ở góc phòng… - đây chắc chắn không phải cảnh tượng xa lạ. Bằng một cách nào đó, phòng bếp trở thành nơi tập kết của đủ thứ linh tinh, dẫn đến một không gian bừa bộn, đi ngược hoàn toàn với mục đích ban đầu của nó.

Những thói quen nhỏ có thể nhanh chóng khiến phòng bếp trở nên lộn xộn — nhưng nếu bạn làm theo những mẹo chuyên nghiệp này, bạn có thể kiềm chế sự hỗn loạn.

Dưới đây là 6 thứ khiến bếp lúc nào trông cũng bừa bộn mà bạn nên tránh:

Ghế ăn chất đầy đồ

Điều này không xảy ra có chủ ý, nhưng ghế phòng ăn thường trở thành nơi đặt túi xách, balo, cặp sách và áo khoác. “Điều này có thể ngay lập tức khiến căn phòng trông bừa bộn,” Olivia Parks, chuyên gia sắp xếp không gian và là chủ của Nola Organizers, cho biết. “Nó làm cho không gian trông lộn xộn và biến phòng ăn thành nơi đồ đạc bị đặt tạm xuống thay vì được cất gọn.”

Và một khi có một chiếc túi đặt ở đó, rất dễ để những chiếc khác nối gót theo. Sau đó, những thứ như giấy tờ, thư từ, bài tập về nhà hoặc giày dép cũng bắt đầu chất đống. Chẳng mấy chốc, phòng ăn trở thành một khu vực “thả đồ”. Cô cho biết một giải pháp tuyệt vời là tạo ra một vị trí dành riêng cho những món đồ này gần cửa ra vào.

Nội thất cũ và không còn phù hợp

Trừ khi bạn thực sự trân trọng bộ bàn ăn gia truyền mà bạn thừa hưởng từ người thân yêu, chuyên gia dọn dẹp Matt Paxton cho rằng nó cần phải tìm một “ngôi nhà” khác.

“Những món đồ này [thường] mang 100% giá trị cảm xúc và không còn phù hợp về mặt công năng cho không gian sống hiện đại. Chúng ta đều muốn tôn vinh bà và những người thân yêu đã qua đời, nhưng chúng ta không nhất thiết phải giữ nguyên cả một căn phòng đầy đồ nội thất cồng kềnh khiến bạn không muốn sử dụng căn phòng đó,” ông lập luận.

Ông khuyên nên giữ lại một vài món bạn thực sự yêu quý và sẽ sử dụng, sau đó trang bị cho không gian những món đồ hiện đại, tiện dụng hơn, phù hợp với lối sống của bạn. Phương châm của ông: Bạn vẫn có thể yêu thương một người chỉ với một món đồ của họ.

Kệ tủ trong suốt

Các kệ có cửa kính có thể trông rất đẹp khi được bày trí khéo léo, nhưng không phải lúc nào cũng hiệu quả trong việc che giấu sự bừa bộn. Ngay cả khi đã được sắp xếp, những chồng bát đĩa và ly tách vẫn có thể khiến không gian bị quá tải về mặt thị giác.

Thay vào đó, chuyên gia tổ chức Marissa Hagmeyer khuyên bạn nên có chiến lược trong việc lưu trữ đồ đạc ở các kệ trong suốt. “Hãy giảm số lượng đồ được cất ở đó và trang trí với một hoặc hai chiếc giỏ kín đẹp mắt để chứa những món đồ nhỏ,” cô gợi ý. “Nếu điều đó không khả thi, hãy chọn một tủ có cửa kín hoàn toàn. Điều này cho phép bạn che đi sự lộn xộn về mặt thị giác.”

Quá nhiều đồ dùng nhà bếp

Từ bộ đồ sứ lỗi thời mà bạn không bao giờ dùng (và cũng không thích trưng bày) cho đến chiếc khăn trải bàn “khó chiều” phải giặt khô mỗi lần sử dụng, phòng ăn thường bị nhồi nhét quá nhiều đồ.

Paxton cho rằng việc tinh giản là vô cùng quan trọng để bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn và để không gian ăn uống hoạt động hiệu quả hơn. “Những món đồ này thường mang tính thời vụ và chiếm rất nhiều không gian cũng như thời gian,” ông nói. “Thời gian của bạn cũng quý giá không kém không gian của bạn. Nếu một món đồ chiếm cả hai, thì hãy loại bỏ nó.”

Dây điện

Đây là vấn đề phổ biến trong cả ngôi nhà, nhưng nó có thể trở nên rất chướng mắt khi bạn đang cố gắng thưởng thức một bữa ăn ngon tại bàn ăn. “Các dây điện hoặc bộ sạc lộ ra ngoài, chẳng hạn như dây đèn, dây nối dài hoặc cáp sạc, trải dọc theo sàn nhà hoặc dưới bàn, có thể khiến phòng ăn trông bừa bộn và lộn xộn,” Parks nói.

“Hãy sử dụng ống bọc dây hoặc kẹp dán dọc theo mặt sau của đồ nội thất,” Parks gợi ý. “Bất kỳ dây nào được sử dụng thường xuyên nhưng không cắm cố định có thể được cất trong một chiếc hộp trang trí hoặc ngăn kéo nhỏ.”

Hoa héo

Phòng ăn là nơi hoàn hảo để đặt hoa tươi và các kiểu cắm hoa đẹp, nhưng bạn sẽ muốn làm mới chúng mỗi ngày hoặc hai ngày một lần để mọi thứ trông luôn chỉn chu. Parks cho biết: “Hoa héo và nước trong bình bẩn, đục có thể ngay lập tức khiến căn phòng trở nên kém tươi mới và thiếu gọn gàng. Ngay cả khi phần còn lại của không gian đã ngăn nắp, hoa héo, cánh hoa rụng và nước bình bẩn vẫn có thể tạo cảm giác bị bỏ bê, lộn xộn.”

Hãy thay hoa héo ngay khi chúng bắt đầu rũ xuống, loại bỏ những cành chết và cánh hoa khô giòn, đồng thời làm sạch bình hoa khi cần. Bạn cũng có thể thay bằng hoa giả trông chân thực để giảm công chăm sóc.