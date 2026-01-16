Hóa ra làm sáng da lại đơn giản thế này: 5 cách được bác sĩ khuyên thực hiện mỗi ngày, mỗi tuần

Sở hữu làn da sáng khỏe, rạng rỡ là mong muốn của rất nhiều người, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc bạn phải áp dụng những quy trình cầu kỳ hay sử dụng sản phẩm đắt đỏ. Trên thực tế, chỉ cần vài thói quen chăm sóc da đúng cách và duy trì đều đặn, làn da đã có thể thay đổi tích cực theo thời gian. Dưới đây là 5 cách đơn giản, dễ áp dụng giúp da trông tươi sáng và tràn đầy sức sống hơn mỗi ngày.

Làm quen với vitamin C

Vitamin C từ lâu đã được xem là "tiêu chuẩn vàng" trong các chu trình chăm sóc da chống lão hóa, nhưng ngay cả khi bạn chưa có dấu hiệu lão hóa rõ rệt, thành phần này vẫn rất đáng để sử dụng từ sớm. "Vitamin C là một trong những lựa chọn hiệu quả nhất vì nó giúp làm mờ các đốm sạm, tăng độ rạng rỡ và bảo vệ da khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường," chuyên gia làm đẹp Sarah Akram tại Virginia, Hoa Kỳ cho biết.

Vitamin C thường xuất hiện dưới dạng serum hoặc kem dưỡng ẩm, ngoài ra còn có sữa rửa mặt hay dầu dưỡng chứa vitamin C. Thời điểm lý tưởng để dùng là vào buổi sáng, nhằm tối ưu khả năng bảo vệ da trước ô nhiễm và ánh nắng trong suốt cả ngày. "Đây là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, đồng thời giúp bảo vệ da khỏi việc hình thành thêm các đốm sạm mới," chuyên viên thẩm mỹ Rachel Wilson tại Burke Williams Spa chia sẻ.

*Gợi ý sản phẩm: Klairs Freshly Juiced Vitamin Drop Serum

Tẩy tế bào chết đều đặn

Theo bác sĩ da liễu David Kim tại New York, thiếu tẩy tế bào chết là một trong những nguyên nhân phổ biến khiến da trở nên xỉn màu. Mặc dù da có khả năng tự tái tạo và bong tróc tế bào chết, quá trình này sẽ chậm dần theo thời gian và đặc biệt rõ rệt khi chúng ta lớn tuổi. Kết quả là tế bào chết tích tụ trên bề mặt da, khiến da trông kém tươi sáng. "Tẩy tế bào chết bằng các AHA như glycolic, lactic hoặc mandelic acid một lần mỗi tuần thực sự có thể tạo ra sự khác biệt," bác sĩ Kim cho biết.

Tần suất tẩy tế bào chết còn phụ thuộc vào loại da. Nếu bạn có da hỗn hợp hoặc da dầu, có thể thực hiện thường xuyên hơn tùy theo khả năng chịu đựng của da. "Da khô cần tẩy tế bào chết ít hơn," chuyên gia Wilson nói, đồng thời cho biết da hỗn hợp có thể tẩy một đến hai lần mỗi tuần, còn da dầu khoảng hai đến ba lần mỗi tuần. Tuy nhiên, bạn cũng nên tham khảo ý kiến chuyên viên da liễu hoặc chuyên gia chăm sóc da, vì "các tình trạng da tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến hình thức và tần suất tẩy tế bào chết."

*Gợi ý sản phẩm: Some By Mi AHA.BHA.PHA 30 Days Miracle Toner

Tuyệt đối không bỏ qua bước làm sạch

Rửa mặt đều đặn hai lần mỗi ngày, vào buổi sáng và tối, là thói quen cơ bản nhưng vô cùng quan trọng. Việc này giúp loại bỏ bụi bẩn, dầu thừa tích tụ trên bề mặt da, đồng thời làm sạch lớp trang điểm, tùy vào công thức của sữa rửa mặt. Nếu bụi bẩn, dầu và mỹ phẩm không được làm sạch hoàn toàn, chúng có thể làm tắc nghẽn lỗ chân lông, khiến da nặng nề và xỉn màu hơn.

Trong những ngày bạn trang điểm đậm hoặc dùng nhiều sản phẩm lâu trôi, phương pháp double cleansing (làm sạch hai bước) là lựa chọn lý tưởng. Cách này giúp đảm bảo da được làm sạch kỹ lưỡng, không còn cặn trang điểm sau một ngày dài, từ đó giúp da "thở" tốt hơn và trông sáng khỏe hơn.

*Gợi ý sản phẩm: Simple Purifying Gel Wash

Đừng quên dưỡng ẩm

Thiếu nước, cả từ bên trong lẫn bên ngoài, là nguyên nhân lớn khiến da trở nên khô ráp và kém rạng rỡ. Dưỡng ẩm đầy đủ vào buổi sáng và buổi tối sẽ giúp cải thiện đáng kể tình trạng này. Bác sĩ Kim nhấn mạnh: "Một loại kem dưỡng ẩm dịu nhẹ, không gây bít tắc lỗ chân lông là rất quan trọng."

Chuyên gia Akram cũng gợi ý một mẹo nhỏ cho ban đêm: "Hãy chọn một loại kem dưỡng ẩm có thể hoạt động như mặt nạ ngủ." Theo chuyên gia, "khi làn da được nghỉ ngơi, sản phẩm hai trong một này không chỉ cấp ẩm mà còn điều trị da." Nhờ vậy, bạn có thể thức dậy với làn da căng bóng, tươi tắn mà không cần làm thêm điều gì ngoài việc ngủ đủ giấc.

*Gợi ý sản phẩm: Olay Luminous Light Perfecting Night Cream

Luôn sử dụng kem chống nắng

Ngay cả trong những ngày nhiều mây, việc thoa kem chống nắng cho da mặt vẫn vô cùng cần thiết, bởi tia UV hoàn toàn có thể xuyên qua lớp mây. Điều này giúp bảo vệ làn da cả trong ngắn hạn lẫn dài hạn. "Tiếp xúc với ánh nắng quá mức có thể dẫn đến tăng sắc tố da và gây tổn thương sớm cho collagen và elastin," chuyên gia Wilson cho biết. Vì vậy, tránh để da bị cháy nắng hay rám nắng quá mức là một trong những cách đơn giản nhất để duy trì làn da tươi sáng.

Bác sĩ Kim cũng khẳng định: "Kem chống nắng là yếu tố then chốt để ngăn ngừa tổn thương do tia UV." Dù bạn chọn kem chống nắng vật lý như zinc oxide hay kem chống nắng hóa học, chuyên gia Wilson khuyến nghị chỉ số SPF tối thiểu là 30. Và đừng quên thoa lại trong ngày để làn da luôn được bảo vệ hiệu quả.

*Gợi ý sản phẩm: Naris Cosmetics Parasola Illumi Skin UV Essence SPF50+ PA++++

Ảnh: Sưu tầm