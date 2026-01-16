Đặc trưng nhà miền Tây, cả nước thấy thú vị

Những căn nhà miền Tây từ lâu đã mang trong mình nhiều đặc trưng rất riêng. Từ chiếc ghế đá đặt ngay trong sân nhà, nền lát gạch phối 2-3 màu cho tới không gian lúc nào cũng thoáng đãng, gần gũi. Càng tìm hiểu về miền Tây, người ta càng nhận ra nơi đây tồn tại nhiều nếp sinh hoạt rất đời thường nhưng lại mới mẻ và thú vị.

Và trong số những nét đặc trưng ấy, ít ai để ý rằng người miền Tây còn có thói quen chung hàng rào với hàng xóm. Dĩ nhiên, không phải nhà nào cũng như vậy, nhưng đây vẫn là hình ảnh phổ biến ở miền Tây, khi 2-3 ngôi nhà có thể dùng chung một kiểu hàng rào. Cách thiết kế này tạo cảm giác gần gũi, rất đúng với nếp sinh hoạt giản dị và cởi mở của người dân vùng sông nước.

Ảnh: @chinfarm271

Nhà miền Tây thường sở hữu khuôn viên rộng, sân vườn lớn, vì vậy hàng rào gần như là phần không thể thiếu để xác định ranh đất và thuận tiện cho sinh hoạt. Thay vì mỗi nhà dựng một hàng rào riêng, một số gia đình chọn dùng chung hàng rào, vừa gọn gàng, tạo cảm giác liền mạch, vừa giữ được sự thoáng đãng đặc trưng của không gian nhà vườn miền sông nước. Thêm vào đó, ở nhiều nơi, hàng xóm vốn là họ hàng gần xa, nhà xây sát nhau, quen biết từ lâu, nên việc chung hàng rào trở thành điều khá tự nhiên và dễ hiểu.

Ảnh: @chinfarm271

2 chị em ở miền Tây mỗi người 1 căn nhà, cùng dùng chung cổng rào với thiết kế 3 cổng (Ảnh: @mthuan_5555)

Một số kiểu hàng rào phổ biến ở nhà miền Tây

Tùy điều kiện và không gian sống, mỗi gia đình ở miền Tây sẽ chọn một kiểu hàng rào phù hợp.

1. Hàng rào lưới thép

Đây là kiểu phổ biến ở các khu nhà vườn. Hàng rào lưới thép dễ thi công, chi phí thấp, không che khuất tầm nhìn nên vẫn giữ được sự thông thoáng. Thường được kết hợp với trụ bê tông hoặc trụ sắt, đủ để phân ranh và đảm bảo an toàn cơ bản.

2. Hàng rào bê tông ly tâm

Loại hàng rào này sử dụng trụ bê tông ly tâm đúc sẵn, có độ chắc chắn và bền bỉ cao, chịu được nắng mưa tốt nên ít phải bảo dưỡng trong quá trình sử dụng. Ở nhiều ngôi nhà miền Tây, hàng rào bê tông ly tâm thường được thiết kế đồng bộ với cổng nhà, tạo cảm giác gọn gàng, hài hòa cho tổng thể không gian.

3. Hàng rào cây xanh

Nhiều gia đình trồng dâm bụt, bông trang, tre hoặc trúc làm hàng rào tự nhiên. Kiểu này tạo không gian mát mẻ, gần gũi thiên nhiên, phù hợp với nhà vườn rộng, dù độ bảo vệ không cao.

4. Hàng rào tre, dây kẽm đơn giản

Thường thấy ở vườn cây hoặc đất trống, chủ yếu mang tính đánh dấu ranh giới, gọn nhẹ và tiết kiệm.