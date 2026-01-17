5 thứ "rác nhà" nên sớm được vứt bỏ, càng để lâu càng mệt người

Cuối năm không chỉ là lúc lau dọn nhà cửa mà còn là thời điểm thích hợp để nhìn lại những món đồ đã hoàn thành vai trò của mình. Giữ lại quá nhiều thứ không còn dùng tới khiến không gian chật chội, sinh hoạt nặng nề và vô tình tạo cảm giác mệt mỏi. Trước Tết, nếu mạnh tay loại bỏ những món không cần thiết, ngôi nhà sẽ trở nên thoáng đãng hơn, tinh thần cũng dễ chịu hơn rất nhiều.

1. Hoa héo và hoa giả để lâu ngày

Hoa giúp không gian sống sinh động, nhưng khi đã héo úa hoặc phủ bụi, chúng lại tạo cảm giác cũ kỹ, thiếu sức sống. Hoa giả bằng nhựa sau thời gian dài thường tích bụi, dễ gây kích ứng và không còn phù hợp với không khí tươi mới của những ngày đầu năm. Thay vì giữ lại, nên bỏ bớt và chọn vài chậu cây dễ chăm hoặc hoa tươi chưng Tết. Không cần quá nhiều, chỉ một điểm xanh đúng chỗ cũng đủ làm ngôi nhà sáng và có sinh khí hơn.

2. Dây sạc cũ và thiết bị điện tử không còn sử dụng

Ngăn kéo gia đình nào cũng dễ chất đầy dây sạc, củ sạc hỏng, điện thoại cũ. Phần lớn trong số đó không còn dùng được, chỉ chiếm chỗ và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Trước Tết, nên phân loại lại, giữ những món còn hoạt động tốt, phần còn lại đem đi thu gom rác thải điện tử. Việc chuyển sang dùng củ sạc đa cổng cũng giúp giảm đáng kể số lượng dây nhợ trong nhà.

3. Mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc da đã hết hạn

Mỹ phẩm sau khi mở nắp chỉ nên sử dụng trong thời gian nhất định. Việc tiếc của, giữ lại đồ đã quá hạn không chỉ kém hiệu quả mà còn dễ gây kích ứng da. Cuối năm là lúc nên dọn gọn bàn trang điểm, bỏ những sản phẩm không còn an toàn. Về lâu dài, nên mua dung tích vừa đủ, hạn chế tích trữ để tránh lãng phí và bảo vệ làn da tốt hơn.

4. Dụng cụ vệ sinh đã cũ và xuống cấp

Cây lau rụng sợi, miếng chà cứng, khăn lau có mùi là những thứ nên thay mới. Dụng cụ vệ sinh cũ không làm sạch hiệu quả, thậm chí còn mang vi khuẩn đi khắp nhà. Trước khi tổng vệ sinh đón Tết, việc thay mới các dụng cụ này sẽ giúp việc dọn dẹp nhanh gọn và sạch sẽ hơn. Nên phân khăn lau riêng cho từng khu vực để đảm bảo vệ sinh.

5. Giấy tờ cũ, tờ rơi và đồ giấy không cần thiết

Tạp chí cũ, giấy quảng cáo, hóa đơn đã hết giá trị thường bị để quên trong góc nhà. Dù nhỏ lẻ nhưng tích tụ lâu ngày sẽ khiến không gian rối mắt và chật chội. Nên số hóa giấy tờ quan trọng, còn lại xử lý gọn gàng. Với giấy có thông tin cá nhân, cần hủy kỹ trước khi bỏ để tránh rủi ro.



