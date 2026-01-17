Showbiz có hàng vạn mỹ nhân nhưng chỉ 1 người "đứng thở cũng xuất thần", mặc gì cũng ra khí chất tiểu thư

Jisoo - chị cả BLACKPINK được xem là kiểu mỹ nhân hiếm hoi của showbiz Hàn: không cần tạo hình cầu kỳ, chỉ cần xuất hiện cũng đủ khiến khung hình trở nên có thần. Gương mặt hài hòa, đường nét Á Đông rõ ràng cùng khí chất tiểu thư sẵn có giúp Jisoo luôn nổi bật, từ sân khấu hoành tráng đến những khoảnh khắc đời thường giản dị, thậm chí chỉ là đứng yên và thở.

Visual của Jisoo thuộc nhóm càng nhìn càng cuốn, không phô trương nhưng bền bỉ, càng ngắm càng thấy sang. Bên cạnh đó, gu thời trang thanh lịch, xinh sang cũng góp phần tôn lên khí chất riêng, khiến mỗi lần xuất hiện đều để lại dấu ấn. Nhìn lại những lần Jisoo diện các thiết kế từ thương hiệu Việt, có thể thấy rõ cách cô khéo léo nâng tầm trang phục, biến chúng trở nên nổi bật và đầy sức hút.

Mới đây, Jisoo xuất hiện tại sự kiện Pop-up Hello Kitty và nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn với outfit mang đậm phong cách tiểu thư, vừa ngọt ngào vừa sang trọng. Đáng chú ý phải kể đến chiếc đầm mà Jisoo diện đến từ thương hiệu Việt - OnOnMM, giá khoảng 2,5 triệu đồng. Thiết kế gây ấn tượng với tông trắng tinh khôi, chất liệu ren nữ tính, điểm nhấn là chi tiết nơ to bản ở trước ngực, tạo cảm giác mềm mại nhưng vẫn tinh tế. Khoác lên mình mẫu váy này, Jisoo xinh như nữ thần, hút trọn spotlight ở mọi góc nhìn.

Nơi mua: OnOnMM

Trong đêm diễn DEADLINE Tour của BLACKPINK tại Milan, Jisoo từng khiến khán giả "đứng ngồi không yên" khi diện một mẫu đầm xinh điên đảo, tiếp tục đến từ thương hiệu OnOnMM. Thiết kế mang tên Your Love được chế tác riêng cho Jisoo, nổi bật với sự kết hợp tinh tế giữa phom corset tôn dáng và chất liệu ren mềm mại, vừa giữ được nét thanh thoát, nữ tính, vừa khéo tôn lên vẻ quyến rũ đầy tinh tế.

Nơi mua: OnOnMM

Với vóc dáng cân đối, khỏe khoắn, Jisoo khéo khoe body nuột nà trong thiết kế corset trắng tinh tế, kết hợp cùng quần dáng bí Bloomers Snow White đến từ FANCì CLUB, giá khoảng 3,6 triệu đồng. Đây là một trong những thương hiệu Việt rất được Jisoo ưu ái, khi nhiều lần đồng hành cùng chị cả BLACKPINK, góp phần tạo nên những màn trình diễn thời trang mãn nhãn trên sân khấu world tour.

Nơi mua: FANCì CLUB

Diện set đồ mang tông trắng - đen cá tính, Jisoo lựa chọn corset trắng của thương hiệu Bupbes để phối cùng quần ống loe. Thiết kế có giá khoảng 6,5 triệu đồng. Cách mix này không chỉ giúp tổng thể thêm thời thượng, sắc nét mà còn tôn trọn nét thanh lịch pha chút quyến rũ, tạo nên hình ảnh Jisoo vừa mạnh mẽ, cá tính nhưng vẫn cuốn hút khó rời mắt.

Nơi mua: Bupbes

Jisoo từng khiến người hâm mộ mê mẩn với loạt shoot hình đẹp xuất sắc trong The Edit "Amortage" photobook. Nổi bật trong số đó là tạo hình mang sắc thái ma mị, cá tính, vừa lạnh lùng vừa quyến rũ. Jisoo lựa chọn đôi Ballerina heels của thương hiệu La Lune (giá khoảng 8 triệu đồng), góp phần hoàn thiện tổng thể giàu tính nghệ thuật. Các thiết kế của La Lune theo đuổi tinh thần trừu tượng, kết hợp hài hòa cùng phom váy và kiểu tóc, tạo nên dấu ấn khác biệt, đặc biệt phù hợp với hình ảnh Jisoo trong concept này.

Nơi mua: La Lune



