Khi hotmom là "phú bà": Sống trong dinh thự triệu đô, vẫn dạy con từ những điều nhỏ nhặt nhất

Nhắc đến Hạnh Xuka, chắc hẳn cộng đồng mạng không còn xa lạ với cái tên này. Cô hiện đang là một trong những hot mom được chú ý trên mạng xã hội nhờ cuộc sống đậm chất "phú bà" mà nhiều phụ nữ mơ ước.

Hiện tại, Hạnh Xuka đang sống cùng chồng và hai con nhỏ trong một dinh thự sang trọng. Không gian sống của gia đình cô khiến nhiều người không khỏi trầm trồ bởi nội thất xa hoa nhưng tinh tế, được bài trí hài hòa, toát lên sự đủ đầy và đẳng cấp.

Tuy nhiên, điều khiến công chúng dành nhiều thiện cảm cho Hạnh Xuka không chỉ nằm ở sự giàu có, mà còn ở cách cô xây dựng tổ ấm và nuôi dạy con từ những điều rất giản dị.

Mỗi khoảnh khắc đời thường của hai nhóc tỳ đều cho thấy sự chỉn chu, khéo léo của người mẹ trong việc dạy con biết yêu thương, lễ phép và trân trọng những giá trị xung quanh mình. Và mới đây, khi năm mới 2026 đang đến gần, Hạnh Xuka tiếp tục có một hành động "ghi điểm" mạnh mẽ trong mắt cộng đồng mạng.

Bên cạnh việc tự tay trang hoàng nhà cửa để đón năm mới khởi sắc, "phú bà" hai con còn chuẩn bị những món quà nhỏ nhưng đầy ý nghĩa dành tặng những người làm việc lớn tuổi trong gia đình như bác giúp việc, bác chăm sóc vườn cây hay bác bảo vệ. Đặc biệt, điều khiến nhiều người xúc động nhất chính là việc cô để hai con tự tay mang quà đến trao tận tay các ông, các bà.

Hành động tưởng chừng đơn giản nhưng lại thể hiện rõ triết lý dạy con của Hạnh Xuka: dạy con biết biết ơn, trân trọng công sức của người khác và học cách cho đi từ khi còn nhỏ. Chính sự tinh tế ấy đã giúp hình ảnh của Hạnh Xuka trong lòng công chúng không chỉ gắn với danh xưng "phú bà", mà còn là một người mẹ hiện đại, giàu tình cảm và đầy nhân văn.

Dù đang tận hưởng cuộc sống giàu có trong dinh thự triệu đô, có đội ngũ giúp việc hỗ trợ công việc gia đình, nhưng Hạnh Xuka vẫn giữ cho mình những thói quen sinh hoạt vô cùng giản dị.

Được biết, hầu như sáng nào cô cũng dậy từ sớm tinh mơ để cùng bác giúp việc đi chợ, tự tay lựa chọn thực phẩm tươi ngon cho cả gia đình. Sau đó, "phú bà" hai con lại vào bếp, trực tiếp nấu bữa sáng cho chồng con thay vì nhờ đến người giúp việc trong nhà.

Giữa cuộc sống đủ đầy, sung túc, cô vẫn giữ được sự chu đáo, ấm áp và trân trọng những giá trị gia đình truyền thống. Đây cũng là cách Hạnh Xuka âm thầm dạy các con về sự gắn kết, yêu thương và tinh thần sẻ chia, điều mà không phải ai sở hữu cuộc sống "phú bà" cũng có thể duy trì.