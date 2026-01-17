5 mẫu áo dài Tết duyên dáng, thi vị: Cứ diện lên người là xinh không có nhưng!

Những ngày cận Tết, không khí sắm sửa áo dài và lên kế hoạch chụp ảnh đầu năm của chị em lại càng thêm rộn ràng. Nếu vẫn còn băn khoăn chưa biết chọn mẫu nào vừa đẹp mắt, sang trọng lại dễ mặc, 5 gợi ý áo dài dưới đây sẽ là lựa chọn đáng để tham khảo. Đặc biệt, dịp "Siêu Sale Tết" trên Lazada đang mang đến loạt ưu đãi hấp dẫn với mức giá giảm sâu cho nhiều thiết kế áo dài đa dạng. Tranh thủ mua sắm trong thời điểm này, chị em không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn dễ dàng tìm được mẫu áo dài ưng ý để diện Tết hay lưu giữ những khoảnh khắc đầu năm thật trọn vẹn.

Áo dài nhung mang đến vẻ đẹp sang trọng, nền nã nhưng vẫn đầy cuốn hút nhờ chất liệu mềm mịn, bắt sáng nhẹ và tôn dáng hiệu quả. Thiết kế cổ cách điệu tinh tế của thương hiệu SIXDO sẽ giúp tổng thể trở nên hiện đại hơn, không bị cứng hay già dặn. Đặc biệt, gam màu vàng đồng vừa nổi bật vừa thanh lịch, rất phù hợp để diện trong các dịp lễ Tết. Hiện tại, mẫu áo dài nhung này đang được ưu đãi sâu trên Lazada với mức giảm hơn 70%, là thời điểm lý tưởng để chị em sở hữu một thiết kế đẹp, sang mà giá lại rất dễ chịu.

Nơi mua: Lazada - Giá giảm: 699.000 đồng

Set áo dài Tuyết Mai của MARC ghi điểm với vẻ đẹp thanh lịch, nhẹ nhàng nhưng vẫn rất nữ tính. Thiết kế sử dụng chất liệu lụa Latin mềm mại, độ rủ tự nhiên giúp tổng thể trông bay bổng và tôn dáng khi mặc. Phần cổ yếm được xử lý tinh tế, vừa kín đáo vừa tạo điểm nhấn hiện đại. Set áo dài hiện có hai gam màu xanh và hồng dịu mắt, giúp chị em dễ dàng lựa chọn theo sở thích. Mua sớm dịp này sẽ có cơ hội săn voucher ưu đãi 20%, giảm tối đa 100.000 đồng cho đơn từ 499.000 đồng.

Nơi mua: Lazada - Giá giảm: 1.040.250 đồng

Áo dài cách tân gấm tơ đang là mẫu hot trend được nhiều chị em yêu thích trong năm nay nhờ chất liệu gấm tơ mềm nhẹ, bắt sáng vừa phải và đặc biệt tôn da khi mặc. Thiết kế áo dài phom rộng mang lại cảm giác bay bổng, thoải mái nhưng vẫn giữ được nét sành điệu và thanh lịch cần có. Mẫu áo này còn ghi điểm khi sở hữu bảng màu đa dạng, mức giá thì giảm sâu từ 496.800 đồng xuống còn 259.000 đồng, vừa đẹp sang lại còn "nhẹ ví".

Nơi mua: Lazada - Giá giảm: 259.000 đồng

Áo dài lụa phối họa tiết chìm, điểm xuyết hàng cúc sò mang lại cảm giác tinh tế và hiện đại, không quá cầu kỳ nhưng vẫn đủ nổi bật. Bảng màu pastel nhẹ mắt giúp tổng thể trông thanh lịch, dễ mặc và phù hợp nhiều hoàn cảnh, từ đi lễ đến chụp ảnh dịp đặc biệt. Thiết kế của Havana được đánh giá cao ở phom dáng thoải mái, có đủ size lớn để chị em dễ chọn lựa, không lo kén dáng hay gò bó khi mặc.

Nơi mua: Lazada - Giá: 362.000 đồng

Không chỉ người lớn, dịp Tết cũng là thời điểm các bé gái xúng xính áo dài xinh xắn, điệu đà chẳng kém cạnh. Set áo dài bé gái của BERNIE gây ấn tượng với chất liệu lụa cao cấp mềm nhẹ, tạo cảm giác thoải mái khi mặc. Họa tiết cánh bướm nổi bật nhưng vẫn vừa phải, giúp tổng thể trông đáng yêu, tươi tắn mà không bị rối mắt, rất phù hợp để bé mặc đi chơi Tết hay chụp ảnh kỷ niệm.

Nơi mua: Lazada - Giá giảm: 263.620 đồng

Lazada Việt Nam chính thức khởi động mùa mua sắm "Siêu Sale Tết" diễn ra xuyên suốt từ ngày 15/1 đến 10/2/2026. Chiến dịch là cơ hội để bạn thong dong sắm Tết một cách nhẹ nhàng, thảnh thơi giữa nhịp sống bận rộn những ngày giáp Tết. Không chỉ đa dạng các sản phẩm trong nước, người dùng còn có thể tận hưởng hàng triệu sản phẩm chính hãng quốc tế từ Gmarket Korea và TMALL (gian hàng chính hãng của Taobao). Tất cả đều đang được hưởng ưu đãi "khủng": Giảm giá "phát phát" lên đến 88% Voucher chiến dịch 1 triệu Gói trợ giá lên tới 8 triệu đồng Đặc quyền Freeship toàn sàn Đổi trả tùy ý trong vòng 30 ngày Voucher giảm đến 25% cho người mua mới Cùng Lazada tối ưu chi tiêu dịp Tết này. Mua sắm Tết thông minh: Tại đây



