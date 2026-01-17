Giữa những con phố đông đúc của Tokyo - nơi từng mét vuông đất đều có giá trị - tồn tại một căn nhà siêu mỏng đã trở thành cái tên quen thuộc với cả người dân địa phương lẫn du khách. Không cần biển hiệu hay lời giới thiệu, căn nhà vẫn dễ dàng được nhận ra từ xa nhờ lớp sơn vàng rực nổi bật giữa dãy phố san sát. Chính hình dáng khác thường cùng màu sắc táo bạo này khiến căn nhà nhiều năm qua luôn nằm trong danh sách những công trình kỳ lạ và gây tò mò bậc nhất của thủ đô Nhật Bản.

Nếu nhìn thoáng qua, nhiều người sẽ nghĩ đây chỉ là một mảng tường trang trí hoặc một khe hẹp bị “bỏ quên” giữa hai công trình lớn. Thế nhưng, căn nhà vàng rực ấy thực sự là một không gian sinh hoạt hoàn chỉnh, phản ánh rõ nét cách người Tokyo thích nghi với quỹ đất hạn hẹp và biến giới hạn thành dấu ấn kiến trúc độc đáo.

Căn nhà này có dáng hình thang, phần mặt tiền hẹp dần và ở điểm mỏng nhất, chiều ngang chỉ vừa đúng bằng vai của một người trưởng thành. Dẫu vậy vẫn xây được hẳn 3 tầng nên có thể ví von căn nhà này mỏng đến mức tưởng chừng chỉ cần gió mạnh là có thể thổi bay.

Thật khó để hình dung ra có người sống và sinh hoạt trong đó.

Thế nhưng bước vào bên trong, mọi thứ lại càng "wow". Lối vào căn nhà nhỏ đến mức chỉ vừa đủ chỗ để cởi giày. Ngay sau đó là cầu thang xoắn ốc có độ dốc cao mà những ai yếu tim sẽ dễ bị chóng mặt khi di chuyển. Tuy nhiên, chính thiết kế này lại là cách thông minh để tiết kiệm diện tích trong một không gian vốn đã vô cùng hạn chế.

Cầu thang dẫn lên phòng ngủ đầu tiên. Căn phòng không thể tối giản hơn nhưng được bố trí hợp lý. Diện tích phòng khoảng 7m2, vẫn đặt được một bếp từ mini, chậu rửa, chỗ ngủ và khu nhà tắm vừa đủ cho một người đứng gọn gàng.

Nhỏ mà đủ phục vụ nhu cầu sinh hoạt cơ bản

Nhìn ngoài nhỏ bé nhưng không gian bên trong không quá chật hẹp

Nhà tắm vừa đủ cho 1 người đứng

Do giới hạn không gian, nhà vệ sinh không đặt trong phòng mà được bố trí bên ngoài. Nhưng điểm cộng là mỗi phòng đều có nhà vệ sinh riêng, không cần chung đụng với ai.

Vẫn có nhà vệ sinh rất gì và này nọ

Nhờ hình dáng hình thang mở rộng dần, phần cuối căn hộ có diện tích lớn hơn 1 chút so với mặt tiền. Không gian này đủ rộng để bố trí một phòng ngủ khá thoải mái, thậm chí còn được trang bị điều hòa.

Tầng 2 cũng có phòng tắm riêng

Trang bị được hẳn điều hòa, quá vip

Clip: TikTok