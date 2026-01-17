Giờ mới biết Lazada bán 5 phấn má hồng nũng nịu cỡ này: Giá từ 200k, diện Tết thì xinh thôi nhé.

Càng gần Tết càng thấy rõ một điều: chỉ cần đổi phấn má là gương mặt đã khác hẳn. Không cần makeup cầu kỳ, chỉ một lớp má hồng đúng tông, da trông tươi tắn hơn, thần sắc cũng rạng rỡ hơn rất nhiều. Lướt Lazada dạo gần đây mới phát hiện ra, hóa ra sàn này bán đủ loại phấn má từ cao cấp đến dễ mua, mức giá trải rộng nhưng điểm chung là màu xinh, chất mịn, đánh lên rất nịnh da.

Dưới đây là 5 món má hồng đang được nhiều người chọn mua trên Lazada, giá từ hơn 200k đến hơn 1 triệu, hợp diện Tết, đi chơi hay gặp gỡ đầu năm.

1. Má hồng kem Bobbi Brown hiệu ứng ửng hồng mềm mại

Nhắc đến Bobbi Brown là nhắc đến kiểu makeup tự nhiên, trong trẻo và sang nhẹ. Má hồng kem của hãng có chất kem mịn, khi tán lên da tan nhanh, tiệp vào nền da rất đẹp, tạo hiệu ứng ửng hồng như da tự nhiên vốn đã đẹp sẵn. Điểm cộng lớn là có thể dùng đa năng cho cả má và môi, cực tiện cho những ngày bận rộn. Màu lên nhẹ nhàng, không bị quá tay, hợp kiểu trang điểm trong veo ngày Tết. Giá niêm yết hơn 1 triệu, có voucher giảm nhẹ trên Lazada nên mua thời điểm này khá hợp lý.

2. Phấn má hồng MAC Glow Play Cushiony Blush căng bóng chuẩn sắc

Dòng Glow Play của MAC nổi tiếng với chất phấn dạng đệm mềm, bấm vào thấy đàn hồi nhẹ. Khi tán lên má cho hiệu ứng căng bóng, mịn mướt, da trông khỏe và đầy sức sống hơn hẳn. Màu lên rõ nhưng không dày, dễ điều chỉnh đậm nhạt. Mua trên Lazada còn có voucher giảm 10 phần trăm và được tặng kèm kem lót mini, khá lời nếu đang muốn thử cả base lẫn má hồng của MAC cho makeup Tết.

3. Má hồng dạng phấn dẻo hince True Dimension Glow Cheek

Nếu thích phong cách Hàn Quốc nhẹ nhàng, trong trẻo thì hince là cái tên rất đáng để thử. Má hồng True Dimension Glow Cheek có chất phấn dẻo, mềm mịn, tán rất dễ và không bị bột. Khi lên da cho độ glow nhẹ, nhìn tự nhiên chứ không bóng quá. Điểm đáng chú ý là sản phẩm này đang được sale khá sâu trên Lazada, giá mềm hơn nhiều so với lúc mới ra, rất phù hợp với những ai muốn tìm một món má hồng xinh xắn để dùng lâu dài.

4. Má hồng kiêm son RECHAMBER giá đang giảm mạnh

RECHAMBER là kiểu sản phẩm đa năng đúng nghĩa. Vừa dùng làm má hồng, vừa dùng làm son, chất kem dễ tán, màu lên rõ nhưng không quá đậm. Những ai thích makeup nhanh gọn chắc sẽ rất thích kiểu sản phẩm này. Trên Lazada hiện tại đang có mức giảm khá sâu, từ giá gốc cao xuống còn hơn 300k, rất đáng cân nhắc nếu muốn một món makeup dùng được nhiều mục đích trong dịp Tết.

5. Kem tạo má hồng đơn màu FidoO giá dễ chịu

Ở phân khúc dễ mua hơn, FidoO là lựa chọn phù hợp cho học sinh sinh viên hoặc những ai muốn thử má hồng kem mà không cần đầu tư quá nhiều. Chất kem mịn, màu tươi tắn, đánh lên cho cảm giác gương mặt hồng hào ngay tức thì. Giá chỉ hơn 200k trên Lazada, dùng hàng ngày hay mang theo trong túi đều tiện.

