Tóc Tiên thay đổi

Tóc Tiên sinh năm 1989, là một trong những gương mặt quen thuộc của làng nhạc Việt với hơn 2 thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Cô ghi dấu ấn trong lòng khán giả nhờ cá tính âm nhạc rõ rệt, nguồn năng lượng luôn dồi dào và "lửa nghề" chưa bao giờ nguội. Sự nghiệp của Tóc Tiên gắn liền với nhiều bản hit được công chúng yêu thích, có thể kể đến như Ngày Mai, Vũ Điệu Cồng Chiêng, Có Ai Thương Em Như Anh...

Bên cạnh âm nhạc, nhan sắc ngày càng thăng hạng cùng phong cách ăn vận ấn tượng cũng là điều khiến Tóc Tiên thường xuyên nhận được nhiều lời khen. Sở hữu vóc dáng săn chắc, gợi cảm, cô thường trung thành với hình ảnh cá tính, quyến rũ và sành điệu, từ sân khấu đến đời thường. Dẫu vậy, thời gian gần đây, khán giả dễ nhận ra sự thay đổi rõ rệt khi Tóc Tiên ưu ái phong cách nữ tính, dịu dàng hơn.

Sự thay đổi "từ ghét ghét thành thích thích" style bánh bèo đến chính Tóc Tiên cũng nhận ra. Bắt trend trên TikTok, mỹ nhân sinh năm 1989 được khán giả khen hết lời khi xuất hiện với layout trang điểm ngọt ngào, kết hợp cùng set váy tông hồng nũng nịu. Có thể thấy, bên cạnh phong cách sexy cá tính quen thuộc, Tóc Tiên dạo này đang mê mẩn những lựa chọn nữ tính, dịu dàng và thướt tha hơn, nhưng vẫn giữ trọn nét sành điệu và sức hút rất riêng.

Ngắm nghía loạt outfit điệu xinh gần đây của Tóc Tiên, khó lòng rời mắt trước gu thời trang tinh tế của mỹ nhân sinh năm 1989. Bên cạnh đó, chị em cũng có thể bỏ túi nhiều gợi ý phối đồ vừa nữ tính, nhẹ nhàng mà vẫn sang chảnh và cuốn hút.

Tóc Tiên chọn diện áo hai dây kết hợp cùng chân váy dáng dài. Thiết kế trơn màu trắng, không họa tiết cầu kỳ nhưng vẫn ghi điểm nhờ phom dáng gọn gàng, tôn trọn vóc dáng săn chắc và vòng eo thon gọn. Cách phối đồ mang tinh thần nhẹ nhàng, phóng khoáng, vừa nữ tính vừa trẻ trung, phù hợp cho những buổi dạo phố hay du lịch

Gợi ý mua sắm: Chân váy dài

Dịu dàng mà đơn giản, Tóc Tiên chọn diện chiếc đầm hai dây họa tiết hoa nhí. Thiết kế dáng xòe nhẹ giúp tổng thể trở nên mềm mại, nữ tính hơn, đồng thời tạo cảm giác thoải mái, dễ vận động. Đây là item nên có trong tủ đồ của mọi cô gái, vì không cần tốn nhiều thời gian phối vẫn dễ dàng có ngay một set đồ xinh xắn để dạo phố

Gợi ý mua sắm: Váy hoa

Diện chân váy bồng xòe màu nâu nhạt, Tóc Tiên khéo mix cùng áo tanktop cam để tạo hiệu ứng màu sắc hài hòa, tươi tắn. Sneaker là lựa chọn lý tưởng để hoàn thiện tổng thể, giúp Tóc Tiên trông trẻ như gái đôi mươi

Gợi ý mua sắm: Chân váy, tanktop

Sự thay đổi trong phong cách của Tóc Tiên còn thể hiện rõ qua những set bikini họa tiết hoa nhí. Bên cạnh các thiết kế quyến rũ, cá tính quen thuộc, mỹ nhân sinh năm 1989 còn gây chú ý khi diện bikini hoa tông đỏ xanh nổi bật, mang đến hình ảnh tươi tắn, nữ tính nhưng vẫn đầy cuốn hút.

Gợi ý mua sắm: Bikini hoa nhí



