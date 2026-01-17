Bí mật quan trọng của máy giặt

Có một tình huống quen thuộc là máy giặt khi mới mua thì dùng rất mượt, quần áo giặt xong sạch sẽ, thơm tho. Nhưng chỉ sau khoảng nửa năm đến một năm, dù vẫn dùng loại bột giặt và nước xả như cũ, quần áo lại có cảm giác kém sạch hơn, thậm chí phảng phất mùi ẩm mốc khó chịu.

Điều này không hẳn đến từ quần áo hay chất giặt tẩy mà bắt nguồn từ một bộ phận nhỏ bên trong máy giặt - nơi thường bị bỏ quên trong quá trình vệ sinh định kỳ.

Bí mật quan trọng nằm ở đâu?

Với đa số máy giặt cửa trước, bộ phận này nằm ở góc dưới bên phải thân máy, được che bởi một chiếc nắp nhỏ khá kín đáo. Nhiều người dùng máy giặt nhiều năm nhưng chưa từng mở khu vực này một lần.

Đây chính là bộ lọc bơm xả - nơi giữ lại dị vật và cặn bẩn trong quá trình giặt.

Có nắp đóng lại nên ít ai để ý...

... rằng đây cũng là một bộ phận cần được vệ sinh thường xuyên

Vì sao máy giặt càng dùng lâu càng "bẩn"?

Trong mỗi lần giặt, sợi vải, tóc, bụi bẩn li ti từ quần áo sẽ bong ra theo dòng nước. Cộng thêm cặn bẩn trong nguồn nước sinh hoạt, lâu ngày chúng tích tụ lại trong máy giặt, đặc biệt ở các bộ phận lọc và khoang thoát nước. Nếu không được làm sạch, những cặn bẩn này sẽ quay ngược trở lại, khiến quần áo dù giặt xong vẫn không thực sự sạch.

Tóm lại, khi bộ lọc này bẩn, bị đầy hoặc tắc nghẽn, máy giặt vẫn có thể hoạt động nhưng hiệu quả bị giảm dần theo thời gian. Quần áo không còn được sạch sâu, xuất hiện mùi ẩm mộc, máy giặt thoát nước chậm cũng như giảm tuổi thọ sử dụng.

Cách vệ sinh đúng

Việc làm sạch bộ phận này khá đơn giản và nên thực hiện khoảng 1 lần mỗi tháng.

Bước 1: Ngắt nguồn điện

Trước khi thao tác, bạn cần rút hẳn phích cắm máy giặt để đảm bảo an toàn, đặc biệt vì sẽ có nước thoát ra.

Bước 2: Mở nắp nhỏ phía dưới máy

Dùng tay kéo nhẹ chiếc nắp nhỏ. Bên trong thường có một ống xả nước nhỏ và một nắp lọc tròn.

Bước 3: Xả nước tồn đọng

Bạn kéo ống xả ra, tháo nút bịt và chuẩn bị sẵn chậu thấp hoặc khăn lau vì nước sẽ chảy ra khá nhiều. Phần nước này thường có mùi do bị đọng lâu ngày.

Bước 4: Vệ sinh bộ lọc

Vặn nắp lọc theo chiều ngược kim đồng hồ để tháo ra. Không ít người sẽ "giật mình" khi thấy tóc, xơ vải, thậm chí cả đồng xu, giấy vụn mắc lại ở đây. Sau đó, bạn rửa sạch bộ lọc dưới vòi nước, có thể dùng bàn chải mềm để làm sạch kỹ hơn. Nên tránh các chất tẩy rửa mạnh để không làm hỏng nhựa và gioăng.

Bước 5: Lau khoang lọc và lắp lại

Dùng khăn ẩm lau sạch phần khoang bên trong, đặc biệt chú ý gioăng cao su - nơi dễ phát sinh nấm mốc. Sau khi mọi thứ khô ráo, lắp lại bộ lọc, đóng ống xả và nắp che như ban đầu.

Nguồn: Aboluowang