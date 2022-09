Nhóm BLACKPINK sẽ phát hành album dài thứ 2 mang tên "Born Pink" vào chiều 16/9. Album này gồm 8 bài hát là "Shut Down", "Pink Venom", "Typa Girl", "Yeah Yeah Yeah", "Hard to Love", "The Happhest Girl", "Tally" và "Ready For Love". Album này sẽ sẵn sàng trên các nền tảng âm nhạc vào lúc 13h cùng ngày (giờ địa phương).



Nguồn: Soompi Mới đây ca sĩ Rose của nhóm BLACKPINK đã chia sẻ rằng album này sẽ thể hiện "bản sắc" của nhóm, đúng với tinh thần của tên gọi "Born Pink": "Chúng tôi tự tin rằng với trí sáng tạo của mình, nhóm đã sản xuất những sản phẩm âm nhạc chưa từng trải nghiệm trước đây". Đáng chú ý nhất là ca khúc chủ đề của album "Born Pink" mang tên "Shut Down". Bài hát này có chứa một phần bản nhạc "La Campanella" của nhà soạn nhạc huyền thoại Niccolo Paganini (1782 - 1840) kết hợp với nhịp điệu hip-hop thời thượng. Tất cả thành viên BLACKPINK đều rất kỳ vọng vào thành công của ca khúc chủ đề này, cũng như cả album "Born Pink". Sau khi phát hành album "Born Pink", BLACKPINK sẽ bắt đầu chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới, bắt đầu bằng hai buổi biểu diễn tại Seoul (Hàn Quốc) vào ngày 15 và 16/10. Sau đó, bộ tứ sẽ bay đến Mỹ để tổ chức hàng loạt chương trình, bắt đầu từ ngày 29/10 đến 19/11.