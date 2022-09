Album mới của BLACKPINK: Ít bài hát, không kết hợp với ai và tiếp tục phụ thuộc vào Teddy

Chỉ còn hơn một tuần nữa, BLACKPINK sẽ chính thức cho ra mắt album đầy đủ thứ 2 Born Pink sau The Album phát hành năm 2020. Chính vì thế, những ngày này người hâm mộ theo dõi rất sát sao thông tin của nhóm nhạc nữ nhà YG, tối 7/9, nhóm tung danh sách 8 ca khúc thuộc album mới cùng credit nhân sự thực hiện. Ngay lập tức, fan Kpop chia ra nhiều luồng ý kiến về sự trở lại sau 2 năm của nhóm nhạc nữ toàn cầu.



BLACKPINK sẽ phát hành ca khúc chủ đề Shut Down

cùng album Born Pink vào ngày 16/9

Theo thông tin được công bố, album Born Pink sẽ bao gồm 8 ca khúc. Trừ đi 2 ca khúc đã phát hành là Pink Venom và Ready For Love, sẽ chỉ có 6 ca khúc mới được ra mắt, một con số ít ỏi so với thời lượng của một full album. Ngoài việc có quá ít bài hát, danh sách nhân sự thực hiện album trở lại cũng khiến dân tình bàn tán không ngớt.

Âm nhạc của BLACKPINK đang bị đánh giá không có chiều sâu và sự đa dạng

Có thể thấy, Teddy vẫn đóng vai trò chính trong các bài hát được giới thiệu, đặc biệt là ở title track Shut Down. Mới đây, BLACKPINK được một chuyên trang âm nhạc uy tín tại Hàn Quốc đánh giá ca khúc Pink Venom với số điểm khiêm tốn 2 sao, theo giới chuyên môn, nhóm chỉ đang tập trung vào tạo dựng hình tượng mà quên đi câu chuyện âm nhạc. Do đó, người hâm mộ BLACKPINK đặt hi vọng vào ca khúc chủ đề sẽ làm nên sự mới mẻ cho 4 cô gái. Nhưng với sự lặp lại đội ngũ sản xuất chính, Born Pink có thể sẽ chỉ là một album giữ màu sắc chủ đạo là hip-hop, âm nhạc catchy, bắt tai và chỉ dừng lại ở đó.

Rosé và Jennie đã làm việc cùng Ryan Tedder nhưng sản phẩm khi nào được ra mắt vẫn là một dấu chấm hỏi lớn

Trong thời gian nhóm chưa comeback, Rosé và Jennie nhiều lần được bắt gặp công tác tại Mỹ, check-in phòng thu của nhà sản xuất Ryan Tedder và chính Ryan cũng đã nhá hàng nhiều thông tin về việc hợp tác với BLACKPINK khiến fan vô cùng kỳ vọng. Thế nhưng, Born Pink lại không có một sản phẩm collab nào, giới hạn khả năng sub-unit giữa Rosé và Jennie ra mắt. Đây cũng chính là lý do fan tỏ ra thất vọng. The Album dù không có nhiều bài hát nhưng cũng ghi nhận sự hợp tác với hai ngôi sao USUK là Selena Gomez (Ice Cream) và Cardi B (Bet You Wanna), mang đến sự đa dạng cho âm nhạc của các cô gái. Điều này đã không xảy ra với Born Pink.

Nhìn chung, The Album dù cũng 8 bài và toàn Teddy nhưng ít ra còn có Selena Gomez, Cardi B, Ryan Tedder góp mặt

Một số ý kiến của netizen:

- Này thì Born to Kill đồ đó ha, bày đặt đoán nguyên cái tracklist cuối cùng không trúng bài nào luôn. Đúng là không hề không phải Blink.

- Lần này lại có tên của Jisoo trong tracklist này. Đặt một ngôi sao hy vọng cho bài này là ballad buồn thấm đẫm.

- 8 bài thì 2 bài nghe mòn tai rồi và cuối cùng không có sub unit Jensé?

- Full album thứ 2 mà có 8 bài, 2 bài nghe mòn tai rồi sao keo dữ vậy YG? The Happiest Girl có vẻ là bài ballad.

- Full album mà còn thua mini album người khác. Xong họp báo nói kiểu "chỉ cần các bạn tận hưởng âm nhạc", giống như làm nhạc tâm huyết lắm.

- 8 bài nhưng vẫn cố nhét ready for love vào :)) Rồi subunit Chaenie cụa tui đâu.

- Không biết bài chủ đề có bùng nổ như YG nói không, chứ thấy 2 năm mà được 8 bài lại còn Ready For Love thu âm từ mùa nảo mùa nao rồi là hơi thất vọng.

- Lại để producer gánh album tới hồi kêu nhạc một màu.

Nguồn: NVCC