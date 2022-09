Quy mô khán giả tại các sân vận động BLACKPINK đi tour khiến fan thất vọng, YG đã đánh giá quá thấp danh tiếng của nhóm?

Sau Pink Venom, BLACKPINK đang rục rịch trở lại cùng ca khúc tiếp theo mang tên Shut Down và album phòng thu thứ 2 mang tên Born Pink. Bên cạnh đó, một trong những sự kiện lớn khác được cho là “bõ công" mong chờ trong 2 năm của người hâm mộ BLACKPINK nhất đó chính là tour diễn vòng quanh thế giới. Với mức độ ảnh hưởng hàng đầu Kpop, YG cũng đã hứa hẹn sẽ mang đến một tour sân vận động lớn nhất từ trước đến nay với khoảng 1,2 triệu người tham gia.

BLACKPINK tung poster cho ca khúc chủ đề Shut Down

YG cũng đã hứa hẹn sẽ mang đến một stadium tour lớn nhất từ trước đến nay với khoảng 1,2 triệu người tham gia

Thế nhưng, sức chứa của các sân vận động - nơi diễn ra tour diễn của BLACKPINK mới được công bố lại khiến nhiều người bất ngờ vì không được như kỳ vọng. Cụ thể, các sân vận động tại Bắc Mỹ và Châu Âu nơi mà BLACKPINK đặt chân đến chỉ giao động sức chứa từ 16 đến khoảng hơn 20 nghìn người. Sân vận động có sức chứa lớn nhất tại Bắc Mỹ là United Center với con số 23 nghìn người.

Các địa điểm mà BLACKPINK đi qua trong chuyến lưu diễn ở Bắc Mỹ và Châu Âu

Nhiều người hâm mộ tỏ ra bất bình với YG vì chọn các sân vận động cho concert của BLACKPINK với sức chứa ít, cộng đồng fan cảm thấy không thoả mãn và nghĩ đến cuộc chiến tranh giành vé sẽ rất khó khăn:

- Tôi đã hy vọng quá nhiều vào việc đây sẽ là tour diễn lớn nhất của một nhóm nhạc nữ để rồi không biết phải nói gì nữa.

- Không hề xứng tầm với mức độ ảnh hưởng của BLACKPINK hiện tại.

- Sân vận động bé thì BLACKPINK sẽ phải vất vả chạy thêm nhiều show là cái chắc.

- Đến TWICE năm ngoái cũng đã cháy vé ở những sân vận động sức chứa khoảng 20 nghìn người rồi.

- Cứ chờ đợi xem thử YG có thêm động thái gì không, lúc trước mạnh miệng lắm mà.

Không quá bất ngờ khi nhiều người hâm mộ lại khóc ròng và cho rằng sự lựa chọn các sân vận động của YG là quá an toàn và không phù hợp với mức độ ảnh hưởng của BLACKPINK.

Trước đó, vào tháng 4/2022, TWICE đã từng có concert tại Bắc Mỹ thuộc khuôn khổ TWICE 4th World Tour Ⅲ. Vé cho cả 7 đêm diễn tại Bắc Mỹ của TWICE đã bán hết trong thời gian cực kỳ nhanh chóng. Về sức chứa của các sân vận động mà TWICE đặt chân đến cũng giao động trong khoảng 20 nghìn người.

Thậm chí, việc nhiều người hâm mộ không thể mua vé xem concert của TWICE khiến JYP phải bổ sung thêm một đêm diễn encore đặc biệt diễn ra tại sân vận động Banc Of California (Los Angeles, Mỹ). Sân vận động này có sức chứa 22 nghìn người. Thành tích ở thời điểm đó cũng đã đưa TWICE trở thành nhóm nhạc nữ Hàn Quốc có nhiều khán giả tham dự nhất trong một chuyến lưu diễn tại Bắc Mỹ với 100.000 người, phá vỡ kỷ lục trước đó của BLACKPINK.

TWICE phải bổ sung tour diễn tại Mỹ vì quá nhiều fan không mua được vé

Trong khi danh tiếng và tầm ảnh hưởng quốc tế của BLACKPINK ngày một tăng cao thì YG lại có những sự lựa chọn sân vận động với sức chứa không quá lớn, dẫn đến việc nhiều người hâm mộ không thể có cơ hội mua vé đến xem nhóm biểu diễn. Bên cạnh đó, BLACKPINK cũng có thể đứng trước nguy cơ phải “chạy tour" bổ sung nhiều vì sức chứa các sân vận động không lớn.