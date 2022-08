Cùng trở lại, BLACKPINK thiết lập kỷ lục bán album cao gấp đôi TWICE nhưng lại gây ra tranh cãi?

Kpop cuối tháng 8, đầu tháng 9 trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi cả TWICE và BLACKPINK đều đang trong quá trình quảng bá và chuẩn bị ra album mới. Cho đến ngày 25/8, con số pre-order album của TWICE và BLACKPINK đã được công bố, ngay lập tức làm thay đổi cục diện top doanh thu.

Tháng 8 nóng hơn bao giờ hết khi hai nhóm nhạc nữ top gen 3 đụng độ trong cùng một đợt comeback

Cụ thể, tính đến ngày 24/8, mini album thứ 11 của TWICE là BETWEEN 1 & 2 đã vượt hơn 1 triệu đơn đặt hàng trước. So với album trước đó thì đây là mức tăng hơn 300.000 bản. Và thành tích tổng album tại Hàn của TWICE có thể sẽ lên đến 10 triệu bản. Với con số này, TWICE đồng thời cũng trở thành nhóm nữ thứ 3 trong lịch sử đạt được cột mốc 1 triệu pre-order, sau BLACKPINK và aespa.

Album của TWICE cán mốc 1 triệu bản pre-order trước thềm ra MV

Còn với BLACKPINK, tính đến ngày 25/8, lượng pre-order cho album thứ 2 của BLACKPINK là BORN PINK đã vượt hơn 2 triệu bản. Với con số này, BLACKPINK chính thức phá vỡ kỷ lục và trở thành nhóm nữ có lượt pre-order album cao nhất lịch sử Kpop. Chưa kể, album của BLACKPINK còn đến 3 tuần nữa mới phát hành. Công ty YG còn tiết lộ mong muốn nhóm sẽ đạt được hơn 3 triệu bản trước 16/9 - ngày phát hành album.

BLACKPINK phá vỡ kỷ lục nhóm nữ Kpop có lượng pre-order album cao nhất với 2 triệu bản

Top 5 album của nhóm nữ Kpop có lượng pre-order cao nhất: 1. Born Pink - BLACKPINK: 2.000.000 bản 2. Girls - aespa: 1.610.517 bản 3. The Album - BLACKPINK - 1.028.888 bản 4. Between 1&2 - TWICE: 1.000.000 bản 5. Checkmate - ITZY: 720.665 bản

Tuy nhiên, thành tích mới của BLACKPINK và TWICE lại khiến cộng đồng mạng có những tranh cãi. Cụ thể, TWICE chỉ cho phát hành 4 phiên bản album thuần. Còn với BLACKPINK, bên cạnh 3 phiên bản album thuần, YG còn cho ra mắt phiên bản digipack cho riêng từng thành viên. Tuy nhiên, vào ngày 18/8 vừa qua, album thứ 2 của BLACKPINK là BORN PINK đã đạt 1,5 triệu bản pre-order trong 1 tuần.

Ý kiến của netizen:

- So sánh khập khiễng, BLACKPINK ra thêm nhiều version mà.

- Tất nhiên BLACKPINK có lợi thế hơn rồi.

- Album trước của BLACKPINK đã hơn 1 triệu rồi, và trước khi tung digipack thì BORN PINK cũng đã đạt 1,5 triệu bản. Việc gì phải so sánh?

- TWICE mới lần đầu đạt triệu bản nhỉ.

- Kể cả không có digipack thì BLACKPINK vẫn dẫn đầu mảng nữ thôi.

Nguồn: Pann