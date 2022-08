TWICE phá đảo thế giới ảo trong "Talk that Talk", Sana tạo killing-part với vũ đạo LOVE

"Bà trùm killing-part" của TWICE - Sana tiếp tục gieo thương nhớ cho người hâm mộ với phần điệp khúc của ca khúc "Talk that Talk" cùng vũ đạo tay chữ LOVE.

Đúng 11 giờ, ngày 26/8 (theo giờ Việt Nam), TWICE chính thức tái xuất đường đua âm nhạc với mini album thứ 11 Between 1 & 2. MV ca khúc chủ đề Talk that Talk cũng đã được phát hành. Đây là album đầu tiên được ra mắt kể từ khi nhóm đồng tái ký hợp đồng với JYP Ent, phá vỡ "lời nguyền 7 năm" của K-Pop. Between 1 & 2 mang ý nghĩa sự gắn kết, những câu chuyện giữa ONCE (1- fandom của TWICE) và TWICE (2).

Phong cách Y2K đậm nét

Talk that Talk là một bản Pop, mang âm hưởng retro, gửi thông điệp đừng ngại bộc bạch mọi tâm tư giấu kín. Bầu không khí của MV được bao trùm bởi phong cách Y2K. 9 cô gái của TWICE hóa thân thành các điệp viên/ mật vụ vừa quyến rũ vừa ngọt ngào, khám phá thế giới ảo, phát tín hiệu tình yêu.

Từ tạo hình đến cách dựng MV đều mang màu sắc Y2K của Talk that Talk.

Những mật vụ TWICE vừa xinh đẹp, đáng yêu lại vừa quyến rũ.

Review từ Hoa Học Trò



Talk that Talk là có giai điệu sôi động, khá dễ nghe. Sana tiếp tục là người đảm nhận phần điệp khúc của bài hát. Đây cũng được coi là phân đoạn cuốn hút nhất. Cùng với vũ đạo tay chữ LOVE độc đáo, Sana thành công biến phân đoạn của bản thân trở thành killing-part của Talk that Talk.

Tương tự như TT, Cheer Up, Signal..., Sana đảm nhiệm vũ đạo chorus và biến đây thành phân đoạn "đắt giá" của bài hát.

Ở Between 1 & 2, Jihyo và Dahyun cũng tham gia viết lời cho một số ca khúc B-Side. Trước 2 ngày chính thức comeback, Jihyo được chẩn đoán nhiễm COVID-19. Vì vậy, trưởng nhóm của TWICE sẽ vắng mặt trong một số sân khấu quảng bá.

Hôm nay (26/8), 8 thành viên của TWICE đã tiến hành ghi hình cho chương trình Music Bank. Ngày 27/8, fan sẽ được ngắm trọn vẹn màn trình diễn của Talk that Talk với 9 thành viên (đã được ghi hình trước) trong MTV Fresh Out.