TWICE tung liền 2 bộ ảnh vừa cá tính, vừa đáng yêu: Đố ai đoán được MV trở lại làm theo kiểu nào?

Những ngày giữa tháng 8, đường đua Kpop nóng hơn bao giờ hết khi hàng loạt nhóm nữ đình đám rục rịch quay trở lại. Đặc biệt, người hâm mộ đang rất mong chờ màn đối đầu giữa 2 nhóm nữ hàng đầu gen 3 là TWICE và BLACKPINK.

BLACKPINK sẽ tung ra MV Pink Venom vào ngày 19/8 còn TWICE trở lại với mini album BETWEEN 1&2 ngày 26/8. Những ngày qua, nếu như BLACKPINK khiến mạng xã hội bùng nổ với loạt teaser cực "chiến" thì TWICE cũng gây tò mò không kém với loạt concept biến hoá khó lường.

TWICE tung ra 2 bộ hình với chủ đề khác biệt

Trong bộ ảnh đầu tiên, 9 thành viên TWICE hoá thân thành các điệp viên vô cùng mạnh mẽ và quyến rũ, khác xa với hình ảnh nữ tính đáng yêu thường thấy của nhóm. Lâu lắm rồi mới được thấy các cô gái xuất hiện với hình ảnh cá tính nên nhiều fan đang rất hi vọng đây sẽ là tạo hình chính trong MV mới.

Chị cả Nayeon khoe đường cong quyến rũ

Em út Tzuyu vẫn xinh đẹp

Dahyun sắc sảo

Chaeyoung

Mina diện trang phục cắt xẻ táo bạo

Jihyo với sắc đỏ quyến rũ

Sana

Momo

Jeongyeon

Thế nhưng ở bộ ảnh thứ 2, các cô nàng bỗng nhiên ngọt ngào trở lại, khoe trọn visual xinh đẹp với loạt ảnh mang concept "hường phấn". Tuy khác nhau về concept nhưng điểm chung giữa 2 bộ ảnh được các fan Kpop đánh giá là đẹp nhất từ trước tới nay của TWICE, dù màn comeback lần này chỉ là một mini album.

Nayeon

Jeongyeon

Momo

Sana

Jihyo

Mina

Dahyun

Chaeyoung

Tzuyu

Màn biến hoá khó lường của TWICE trong 2 bộ ảnh mới nhất khiến nhiều người tò mò về tạo hình chính thức của nhóm trong MV mới. Một số bình luận của người hâm mộ về 2 concept khác biệt của TWICE:

- Giờ đố đoán được MV làm theo kiểu nào luôn ấy.

- Đợt comeback này quá đỉnh luôn, nhìn 2 bộ ảnh mà ưng cái bụng.

- Bộ ảnh 1 siêu chiến, bộ ảnh 2 thì siêu cute, TWICE cân tất.

- Thề là không tưởng tượng được MV sẽ như thế nào luôn á.

- Hóng quá đi thôi, mới có mấy cái ảnh thôi mà đã thấy đỉnh quá rồi.

- Tạo hình lần này của nhóm đỉnh quá, mong lần comeback này sẽ thật thành công.

Ảnh: Twitter