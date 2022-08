TWICE tái xuất ngọt ngào, quyến rũ với MV "Talk that talk"

TWICE.

Tuy nhiên TWICE sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhau trên chặng đường tiếp theo. Vì thế "Talk that talk" và album 'Between 1&2" càng thêm khẳng định tình cảm gắn bó giữa ONCE (cộng đồng fan của TWICE) và nhóm.

Trước khi phát hành, album "Between 1&2" đã ghi nhận thành tích ấn tượng với số lượng đặt trước lên đến 1 triệu bản. Doanh số này vượt qua thành tích trước đó của album "Formula of Love: O + <3", đã bán được hơn 700.000 bản trong các đơn đặt hàng trước vào tháng 11/2021.

Theo số liệu 10 năm được công bố vào tháng 1, TWICE bán được nhiều album nhất trong số các nghệ sĩ nữ K-pop. Kể từ khi ra mắt vào tháng 10/2015, nhóm đã bán được khoảng 10 triệu album ở Hàn Quốc và Nhật Bản.