BLACKPINK có màn tái xuất ấn tượng với "Pink Venom".

BLACKPINK trước đây cũng đã trở thành nhóm nhạc nữ đầu tiên vượt qua 1 triệu đơn đặt hàng trước với album phòng thu năm 2020 "The album" hai năm trước.

Bên cạnh đó, nhóm cũng đã phá kỷ lục của chính mình với MV "Pink Venom" trên YouTube. MV đạt 90,4 triệu lượt xem trong 24 giờ phát hành, vượt qua kỷ lục mà BLACKPINK đã thiết lập với MV "How you like that" với 86,3 triệu lượt xem. Đây là kỷ lục cho một MV của một nghệ sĩ nữ và là video cao thứ ba trên thế giới.

"Pink Venom" cán mốc 100 triệu lượt xem trong khoảng 29 giờ, thành tích kỷ lục đối với một nhóm nhạc nữ K-pop và đang duy trì vị trí đầu bảng là video được xem nhiều nhất trên YouTube trong 4 ngày.

Đĩa đơn mới nhất của BLACKPINK cũng đã đứng đầu bảng xếp hạng iTunes ở 74 khu vực cho đến nay và đứng đầu bảng xếp hạng Top 50 toàn cầu của Spotify.

Sau khi phát hành đĩa đơn phát hành trước "Pink Venom", BLACKPINK sẽ phát hành album đầy đủ vào ngày 16/9. Trong thời gian chờ đợi, nhóm sẽ biểu diễn "Pink Venom" lần đầu tiên trên sân khấu Lễ trao giải Âm nhạc Video Music Awards vào ngày 28/8.