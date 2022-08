Pink Venom thành tích khủng quá rồi, ca khúc chủ đề tháng 9 của BLACKPINK phải làm sao?

Trong khi cơn sốt Pink Venom chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt, YG lại tiếp tục đánh úp fan bằng một thông tin cực kỳ hấp dẫn: "Trong ngày hôm nay 24/8, BLACKPINK đang tiến hành quay MV cho ca khúc chủ đề của full album thứ 2. Cả bốn thành viên đang đổ mồ hôi trong những giờ phút cuối cùng với các staff tại một địa điểm ghi hình MV ở Gyeonggi-do”.

Đặc biệt YG còn dành rất nhiều lời khen ngợi có cánh để giới thiệu về MV này khiến fan càng mong chờ hơn: "Tất cả các bài hát trong album đều là những viên pha lê đúc kết từ sự quyết tâm của 4 cô gái để làm nên một trang sử mới cho BLACKPINK. Tuy nhiên, bài hát chủ đề sẽ là một sản phẩm đặc biệt gây bất ngờ cho người hâm mộ âm nhạc trên toàn thế giới. Đồng thời, MV được ra mắt sẽ nâng cao vị thế của K-Pop, đem đến sự khác biệt chưa từng thấy trước đây."

Một công ty phục vụ đồ ăn cho ekip quay tiết lộ BLACKPINK đang quay một project mang tên The Game sẽ sớm được ra mắt vào 2023

Nhưng YG lại đồng thời hé lộ thông tin BLACKPINK đang quay MV chủ đề

Trước đó, YG cũng đã giới thiệu 2 MV được phát hành lần này sẽ là những MV có kinh phí đầu tư khủng nhất từ trước đến nay. Sau khi Pink Venom được phát hành, những cảnh quay vô cùng mãn nhãn của MV đã chứng minh YG quả thực không hề quá lời chút nào. Cho nên fan càng có niềm tin vào YG, chất lượng của MV chủ đề sắp ra mắt sẽ không phải dạng vừa.

Là single mở đường nhưng Pink Venom đã được đầu tư vô cùng mạnh tay, khiến fan càng đặt niềm tin vào độ hoành tráng của MV chủ đề

Thế nhưng, về mặt thành tích, chứng kiến những thành công vang dội của Pink Venom những ngày qua đã đặt ra không ít nghi ngại liệu BLACKPINK có vượt qua được cái bóng của chính mình. Lo lắng này là hoàn toàn có cơ sở khi ở lần comeback trước, single mở đường của BLACKPINK - How You Like That đã tạo ra những con số thành tích cao ngất ngưởng, đến lúc ca khúc chủ đề Lovesick Girls ra mắt lại không đạt hiệu ứng như mong đợi. Cứ ngỡ là single đi trước mở đường, nhưng rốt cục lại là "núi cao ngất ngưởng chặn đường".

Lovesick Girls mất tổng cộng 83 ngày để cán mốc 300 triệu lượt xem trong khi How You Like That chỉ mất vỏn vẹn 21 ngày đã có thành tích tương tự

Thậm chí How You Like That còn ngang ngược đến mức video dance practice mà bỏ túi hơn 1,2 tỷ lượt xem

How You Like That từng lập nhiều thành tích khủng cho BLACKPINK nên dù Lovesick Girls có kết quả không hề tồi cũng không thể vượt qua cái bóng của đàn chị

Lịch sử rất có thể một lần nữa lặp lại khi Pink Venom cũng có màn mở đầu cực cháy với 90,4 triệu lượt xem sau 24 giờ kể từ khi phát hành để trở thành MV của nghệ sĩ nữ có lượt xem 24 giờ đầu cao nhất, soán ngôi luôn "người chị cùng nhà" How You Like That (83,6 triệu view).

MV Pink Venom cán mốc 100 triệu lượt xem sau 1 ngày 5 tiếng 36 phút. Đây là MV đạt thành tích này nhanh nhất trong năm 2022 đối với nghệ sĩ Kpop và nhanh nhất trong lịch sử đối với nghệ sĩ nữ Kpop.

Bên cạnh đó, Pink Venom còn lập được nhiều thành tích ấn tượng như: thu về 10,79 triệu lượt nghe trong ngày đầu tiên ra mắt trên Spotify. Theo thông báo của Spotify, Pink Venom chính là ca khúc Hàn Quốc trụ hạng No.1 lâu nhất trên BXH Spotify toàn cầu (3 ngày liên tiếp). Tính đến ngày 20/8, Pink Venom đã đứng đầu trên BXH iTunes của 69 quốc qia, vùng lãnh thổ sau khi phát hành.

Trên trận địa nhạc số tại Hàn, Pink Venom bám chắc tại hạng 1 và 2 trên các nền tảng nghe nhạc phổ biến Flo, Genie, Melon, Bugs.

Thành tích của Pink Venom quá khủng!

Ca khúc chủ đề tháng 9 của BLACKPINK phải làm sao, phải làm sao đây?

Đừng quên cái hẹn tháng 9 nhé Blink ơi!

