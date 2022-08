Pink Venom của BLACKPINK: Thước phim tua ngược loạt MV làm nên tên tuổi, Đông - Tây kết hợp không thiếu không thừa

Ngày 19/8, BLACKPINK chính thức trở lại làng nhạc với MV Pink Venom mở đường cho album phòng thu thứ hai Born Pink. Được hứa hẹn là những sản phẩm được đầu tư với chi phí cao chưa từng có, Pink Venom một lần nữa khẳng định vị thế nhóm nữ số một thế giới của BLACKPINK. Chỉ sau 1 ngày 5 giờ, MV đã cán mốc 100 triệu view YouTube, trở thành MV Kpop đạt cột mốc này nhanh nhất năm 2022 - một kỷ lục mà ít nghệ sĩ nào làm được. Góp phần tạo nên thành công này có một yếu tố không nhỏ đến từ concept, tạo hình và những thông điệp được BLACKPINK lồng ghép đằng sau phần nhìn mãn nhãn.

Pink Venom MV - BLACKPINK

BLACKPINK trở thành đại sứ truyền bá văn hoá Hàn Quốc, Jisoo và Rosé đối lập trong hình ảnh truyền thống - hiện đại

MV mở đầu với hình ảnh Jisoo lả lướt từng ngón tay trên đàn kết hợp trong tiếng một loại nhạc cụ cổ truyền của Hàn Quốc đã tạo nên một cảm xúc mạnh mẽ trong lòng người xem. Được biết, loại đàn mà Jisoo sử dụng có tên là Geomungo, dịch ra Hán Việt là huyền cầm/ hạc huyền cầm. Đây là loại đàn truyền thống có niên đại từ rất xưa của Hàn Quốc, cụ thể có trước thế kỉ thứ 5 sau Công nguyên thời Vương triều Cao Ly. Đây là loại đàn dành cho giới Nho sĩ, trí thức của xã hội Hàn xưa như một cách để thể hiện địa vị và những tư tưởng của họ.

Jisoo đánh đàn truyền thống của Hàn Quốc trong phần mở đầu Pink Venom

Phần outfit của của Jisoo cũng mang âm hưởng truyền thống Hàn Quốc, nhất là kiểu tóc vấn thường thấy ở phụ nữ đất nước này những thế kỉ trước. Trên tóc của Jisoo cũng là những dạng trang sức lấy cảm hứng từ phụ kiện trang trí của phụ nữ Hàn Quốc thời xưa. Có thể thấy Jisoo đã được YG giao nhiệm vụ đại diện cho giá trị truyền thống của Hàn Quốc, là một sự ưu ái mà cô nàng xứng đáng có được sau khá nhiều những lần xuất hiện không quá nổi bật trong các MV trước.

Kiểu tóc và phụ kiện của Jisoo mang đậm tinh thần cổ trang

Ngoài Jisoo, Jennie trong cảnh quay đầu tiên cũng xuất hiện trong trang phục đỏ nổi bật, với điểm nhấn là kiểu tóc vấn đầu quen thuộc của phụ nữ quý tộc Hàn Quốc xưa kia. Không chỉ thể hiện qua kiểu tóc, phụ kiện chiếc lồng chim cầu kỳ đến từ nhà mốt Chanel cũng thổi phong vị hoài cổ vào tạo hình của Jennie.

Jennie và tạo hình kết hợp nhuần nhuyễn kiểu tóc, phụ kiện cổ

Đây không phải là lần đầu tiên BLACKPINK và nhà YG mang các yếu tố biểu tượng văn hóa truyền thống Hàn Quốc vào sản phẩm âm nhạc. Trong MV DDU-DU DDU-DU ra mắt năm 2018, một concept của BLACKPINK đã gợi nhắc đến phần mái sặc sỡ trong các kiến trúc cung điện nhà Joseon của Hàn Quốc thời xưa.

Đến MV How You Like That, BLACKPINK tiếp tục "lăng xê" chiếc áo truyền thống Hanbok được cách tân cực kì sành điệu nhưng vẫn giữ được những nét cổ truyền. Và đến Pink Venom là một loại nhạc cụ truyền thống của người Hàn, có thể thấy không chỉ đơn thuần là một sản phẩm âm nhạc "bom tấn", MV của BLACKPINK còn đóng vai trò là một "đại sứ văn hóa" để quảng bá hình ảnh của Hàn Quốc đến thế giới.

Hanbok cách tân từng gây sốt toàn thế giới khi How You Like That phát hành

Đáng chú ý, hình ảnh của Jisoo trong MV Pink Venom lại đối lập với Rosé, khác với rap line Lisa - Jennie của phần còn lại. Vocal line nhà BLACKPINK đã thể hiện trọn vẹn sự đối lập hài hoà khi kết hợp hình ảnh truyền thống - hiện đại.

Rosé cùng guitar điện và hình ảnh ngôi sao rock n roll đối lập hài hoà cùng hình ảnh truyền thống của Jisoo

Trong MV, Rosé hiện lên là một rockstar hiện đại, nổi bật với chiếc guitar điện vang lên những thanh âm đặc trưng của rock n roll. Có thể thấy, Rosé và Jisoo là 2 bản thể đối lập nhau về mọi mặt trong MV lần này. Một người với phong cách mang cảm hứng truyền thống Hàn Quốc, một người hiện đại và đầy cá tính với văn hóa Tây phương.

Một người sử dụng nhạc cụ cổ xưa của Hàn trong khi người còn lại sử dụng guitar điện từ nền âm nhạc Âu Mỹ. Đông - Tây, xưa - nay, cũ - mới đã được khắc họa hài hòa, khéo léo trong Pink Venom khiến người xem không khỏi thích thú và càng "ngả mũ" trước BLACKPINK vì những thông điệp ẩn chứa sau sản phẩm của họ.

Tinh thần old school tôn vinh hip-hop cực chiến của rapline Lisa - Jennie

Là bản phối thú vị giữa hip-hop trên âm hưởng truyền thống, Pink Venom đủ táo bạo, đủ mới lạ và đủ catchy để trở thành siêu hit thế hệ mới của BLACKPINK. Có thể nói, điểm nhấn của cả ca khúc nằm ở line rap của bộ đôi rapper Jennie - Lisa. Đã 3 năm kể từ Kill This Love, hai cô gái cá tính của BLACKPINK mới tiếp tục rap cùng nhau và toả sáng.

Line rap đôi của Jennie và Lisa trong Pink Venom

Đề cao tinh thần hip-hop, các phân đoạn rap chiếm hơn một nửa thời lượng của Pink Venom. Đặc biệt, màn rap đôi theo phong cách old school của cả hai bùng nổ ở ver 2. Dù ở DDU-DU DDU-DU, Kill This Love hay How You Like That, line rap vẫn được YG tập trung đầu tư để lại dấu ấn nhất định, nhưng chỉ đến Pink Venom, rap mới bùng nổ và ấn tượng nhờ màu sắc cá nhân của Jennie - Lisa được đẩy một cách tối đa. Concept old school, kết hợp phong cách West Coast thập niên 90 đã đưa Jennie và Lisa trở thành những rapper thời thượng, tiệm cận phong cách các nữ rapper Âu - Mỹ nổi tiếng như Nicki Minaj, Cardi B.

Cảnh quay ấn tượng của bộ đôi rapper "bất khả chiến bại" nhà YG

Lisa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đại sứ cho nhãn hàng xa xỉ Celine khi không chỉ đưa tên thương hiệu khéo léo vào lời rap mà còn để tên nhà mốt Pháp nổi bật ngay trong khung hình bằng chiếc mũ đơn giản và hiệu quả. Bằng những item cơ bản nhất, Lisa thổi vào hip-hop sự năng động, trẻ trung nhưng lại tràn đầy cảm hứng hoàn thiện bản thân khi phô diễn vòng eo tuyệt mỹ là kết quả của quá trình luyện tập chăm chỉ.

Lisa trong tạo hình đơn giản nhưng hiệu quả

Jennie viral trên toàn thế giới ngay sau khi Pink Venom phát hành chỉ với một chiếc áo gắn logo đội bóng Manchester United xuất hiện chớp nhoáng trong phân cảnh rap đôi. Chưa bao giờ người ta chứng kiến sự chung chí hướng rộng rãi thế này giữa fan Kpop - fan âm nhạc với fan bóng đá. Mang trên mình chiếc áo biểu tượng của một trong những đội bóng lớn nhất hành tinh, Jennie tự tin toả sáng với biểu cảm và thần thái "chặt" đẹp anti, kết hợp cùng phụ kiện ngọc trai đến từ Chanel, Jennie đã thể hiện trọn vẹn hình ảnh quý cô quyến rũ nhưng cũng vô cùng gần gũi với môn thể thao vua.

Jennie và chiếc áo viral toàn cầu

Thước phim tua ngược về quá khứ với những MV làm nên tên tuổi BLACKPINK

Pink Venom là một MV khiến fan cứng BLACKPINK xem sẽ thấy vừa quen, vừa lạ. Lý do đến từ bối cảnh MV được set up cực kì hoành tráng với phim trường không kém phim bom tấn nhưng lấy cảm hứng từ bối cảnh của các MV trong quá khứ. Nhiều ý kiến trái chiều đã nổ ra quanh Pink Venom khi cho rằng sản phẩm mới được YG đầu tư khủng lại một màu, không đột phá. Thế nhưng, với fan đây là một cách để nhìn lại chặng đường đi đến đỉnh cao của BLACKPINK.

Phân cảnh nhảy nhóm đầu tiên trong Pink Venom

Lấy cảm hứng từ bối cảnh break dance của How You Like That

Cặp đôi bất bại của Kill This Love

lần nữa gây sốt MXH trong Pink Venom

Xe của Lovesick Girls

được Jennie trưng dụng lại trong phân cảnh rap?

Hình ảnh của Rosé dường như đã được bắt gặp

... trong How You Like That

Cảnh quay khiến fan nhớ ngay đến

cảnh bùng nổ của Kill This Love

Rừng nhiệt đới của How You Like That

và Pink Venom

Không chỉ trưng trổ nhãn hiệu cao cấp, Pink Venom là tổ hợp trào lưu với sự quay lại với giá trị xưa cũ của BLACKPINK. Mỗi một tạo hình, concept được BLACKPINK mang đến trong MV đều là sản phẩm sáng tạo của cả ekip hàng trăm người. YG và 4 cô gái "đẻ trứng vàng" một lần nữa đã thực hiện xuất sắc vai trò đại sứ chuyển tải văn hoá Hàn Quốc ra thế giới. Dù chỉ là lead single, Pink Venom đích thực là phép cộng hưởng hoàn hảo giữa âm nhạc và phong cách, tiếp tục khẳng định tầm ảnh hưởng sâu đậm của các cô gái đến xu hướng giới trẻ.

