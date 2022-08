BLACKPINK trở lại, lập kì tích lượt nghe trên Spotify trong năm 2022

Mới đây, BLACKPINK đã chính thức trở lại với MV mở đường mang tên Pink Venom. Ngay sau khi phát hành, 4 cô gái nhà YG đã "khuấy đảo" mạng xã hội, phá vỡ hàng loạt kỉ lục.

Trên nền tảng Spotify, nhóm nhạc nữ K-Pop hàng đầu thế giới đã lập nên kỉ lục vô cùng ấn tượng chỉ trong ngày đầu tiên phát hành. Cụ thể, ca khúc mới này có tổng cộng 10,79 lượt nghe trên Spotify chỉ trong 24h đầu. Điều này cũng giúp BLACKPINK trở thành nhóm nhạc K-Pop sở hữu ca khúc ra mắt lớn nhất trong năm 2022. Pink Venom đã đánh bại sự trở lại của BTS với Yet To Come để mang về kì tích này.

Chưa dừng lại ở đó, ca khúc mới nhất của BLACKPINK cũng leo thẳng lên hạng 1 trên BXH toàn cầu của nền tảng này. Đây là ca khúc đầu tiên của một nhóm nhạc K-Pop trong lịch sử có thể làm được điều này.

Những hình ảnh của BLACKPINK trong MV mới "Pink Venom". (Ảnh: YG Entertainment)

Pink Venom cũng đứng đầu trên các bảng xếp hạng iTunes tại 70 quốc gia ngay sau khi ra mắt. Thậm chí, nhóm vươn lên vị trí đầu bảng ở ngay cả những thị trường khó tính như Mỹ, Anh. Tại thị trường Hàn Quốc, Pink Venom cũng "làm mưa làm gió" khi liên tục leo hạng tại những bảng xếp hạng uy tín như Bugs, VIBE, Genie Music... Điều này đã chứng tỏ sức hút của BLACKPINK là không thể chối cãi dù đã gần 2 năm vắng bóng trên thị trường âm nhạc.

Đáng chú ý, đây mới chỉ là ca khúc mở đường cho sự trở lại của BLACKPINK trong năm nay. Điều này cũng đồng nghĩa với việc khán giả có thể tiếp tục chờ đợi vào ca khúc tiêu đề đầy bùng nổ của nhóm vào tháng tới, sau khi nhóm cho ra mắt album BORN PINK. Đây cũng là album phòng thu thứ 2 trong sự nghiệp âm nhạc của nhóm.

Lần gần đây nhất BLACKPINK xuất hiện trước khán giả là khi ra mắt album đầy đủ đầu tiên của nhóm mang tên THE ALBUM vào năm 2020. Cùng với album này, BLACKPINK cũng trở thành nhóm nhạc nữ Hàn Quốc đầu tiên vượt mốc 1 triệu bản đặt trước. Kể từ đó, chỉ có aespa cùng Girls đã có thể phá kỉ lục này.