BLACKPINK và những cái nhất cùng "Pink Venom": MV nhóm nữ có view 24 giờ đầu cao nhất và gì nữa?

Ca khúc mở đường "Pink Venom" đã có màn khai pháo đại thắng cho BLACKPINK trong đợt tái xuất này với những con số biết nói. Từ lượt xem YouTube đến mặt trận nhạc số, "Pink Venom" xô đổ và lập nên nhiều kỷ lục mới cho 4 cô gái.

Đêm ngày 22/8, YouTube xác nhận MV Pink Venom của BLACKPINK đạt 90,4 triệu lượt xem sau 24 giờ kể từ khi phát hành, tăng khoảng 4,2 triệu lượt xem so với số view hiển thị trước đó (86,2 triệu view). YouTube "nhả view" chính thức đã giúp MV Pink Venom trở thành MV của nghệ sĩ nữ có lượt xem 24 giờ đầu cao nhất, soán ngôi của "người chị cùng nhà" How You Like That (83,6 triệu view). Tính trên toàn nền tảng, Pink Venom là MV có lượt xem 24 giờ đầu cao thứ ba.

Pink Venom chiếm hạng 3 trong top các video có lượt xem cao nhất trong 24 giờ đầu phát hành của YouTube.

MV Pink Venom cán mốc 100 triệu lượt xem sau 1 ngày 5 tiếng 36 phút. Đây là MV đạt thành tích này nhanh nhất trong năm 2022 đối với nghệ sĩ K-Pop và nhanh nhất trong lịch sử đối với nghệ sĩ nữ K-Pop.

Trên trận địa nhạc số tại Hàn, Pink Venom bám chắc tại hạng 1 và 2 trên các nền tảng nghe nhạc phổ biến Flo, Genie, Melon, Bugs. Ở địa hạt toàn cầu, Pink Venom có màn ra mắt đứng đầu bảng xếp hạng (BXH) Spotify Global, giúp BLACKPINK trở thành nhóm nữ đầu tiên chinh phục được hạng 1 của BXH này và đang là nghệ sĩ K-Pop trụ hạng lâu nhất hiện tại (3 ngày liên tiếp). Theo YG Ent, ngày 20/8, Pink Venom đã đứng đầu trên BXH iTunes của 69 quốc qia, vùng lãnh thổ sau khi phát hành.

BLACKPINK sẽ có sân khấu quảng bá đầu tiên cho Pink Venom trên Inkigayo, phát sóng vào ngày 28/8. Nhóm sẽ chính thức trở lại bằng full album thứ 2 Born Pink vào tháng 9. Với thành tích ấn tượng của pre-single Pink Venom, người hâm mộ kỳ vọng BLACKPINK sẽ có một màn tái xuất với loạt thành tích đột phá hơn cùng ca khúc chủ đề sắp tới.