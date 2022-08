“Tân binh khủng long" IVE trở lại với ca khúc gây nghiện, con đường chinh phục nhạc số của BLACKPINK thêm gian nan?

Vào ngày 22/8, IVE đã chính thức trở lại với ca khúc After Like. Sau 2 sản phẩm vô cùng thành công là ELEVEN và Love Dive, sự trở lại của IVE rất được mong chờ.

MV After Like mang đến cho người xem không khí lễ hội ngập tràn, cùng phần giai điệu sôi động, bắt tai. MV chứa đựng thông điệp hãy tiến đến bất cứ lúc nào bạn có đủ mạnh mẽ để yêu bằng tất cả sự tự tin của mình. Các thành viên IVE đã khoe visual thăng hạng cùng vũ đạo đầy mạnh mẽ của ca khúc.

Khoảnh khắc cực kì viral của Jang Wonyoung trong After Like

Rapline nhận về nhiều lời khen vì ấn tượng

Kết màn siêu hoành tráng

Bài hát sôi động, thích hợp cho những bữa tiệc mùa hè khi được pha trộn nhiều thể loại như EDM, pop, house… Điểm nhấn của ca khúc chính là việc sử dụng sample từ ca khúc huyền thoại I Will Survive của Gloria Gaynor, cùng phần rap bùng nổ của Gaeul và Rei nhận về cơn mưa lời khen. Khi mà ELEVEN và Love Dive vẫn còn nằm trong top đầu các bảng xếp hạng nhạc số thì After Like hứa hẹn sẽ là bản hit thứ 3 giúp IVE trở thành một cái tên đáng gờm trong làng nhạc Kpop.



IVE là tân binh mạnh nhạc số nhất nhì Kpop hiện nay

Chỉ trong những giờ đầu phát hành, ca khúc After Like đã đạt được nhiều vị trí cao trên các BXH nhạc số: #1 Bugs, #2 Genie, debut thẳng vào top 10 MelOn… cản bước Perfect All-kill của “đàn chị sừng sỏ" BLACKPINK. Chỉ vài ngày trước, BLACKPINK đã comeback sau 2 năm với ca khúc Pink Venom, thiết lập nhiều kỷ lục của Kpop. Chưa kể, ngày 26/8 tới đây, TWICE cũng sẽ comeback. Những màn đối đầu đầy hứa hẹn sẽ xảy ra ở các sân khấu âm nhạc, gần nhất sẽ là Inkigayo khi có sự xuất hiện của cả 3 nhóm.



IVE cũng chứng minh sức hút truyền thông không đùa được dù chỉ là tân binh. Tại Việt Nam, nhóm nổi tiếng với fan Kpop không kém đàn chị BLACKPINK khi màn comeback vừa được tung ra MXH đã ngập tràn với visual của 6 cô gái, đặc biệt là thành viên nổi tiếng Jang Wonyoung. Mặc dù nhận về nhiều lời khen nhưng After Like vẫn dấy lên tranh cãi về chia line hát của các thành viên.

Một số bình luận của netizen:

- Đoạn rap kiểu càng nghe càng cuốn ý, slay nên mình replay đoạn đấy miết. Nhưng kỳ này chia line chê thật, mình không phải fan đâu, chỉ có cảm tình với Liz nên đợt này mang tiếng main vocal mà line quá ít, đoạn chorus là tàng hình luôn.

- Ôi cuối cùng cũng phô được rap của Rei với Gaeul. Nhạc hay lắm 100 điểm.

- Cảm giác đoạn hay nhất thì bị spoil trước rồi nên hụt hẫng nhẹ, nhưng vẫn đỉnh quá ai cho mình xin mấy fanpage của mấy bé này với ạ.

- Nhạc hay nhưng lời không được như Love Dive.

- Hay nhất là beat chorus + rap của Rei và Gaeul, còn line hát nó chưa khớp lắm. Muốn nghe mỗi cái beat chorus thôi.

- Main Vocalist hát 2 câu xong tàng hình luôn, thật sự chorus nghe hơi bị mệt, cứ nghĩ sẽ dc chorus đoạn cuối nhưng cũng không.

Nguồn: YouTube