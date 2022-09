"Pink Venom" của nhóm BLACKPINK trở thành bài hát đầu tiên của một nhóm nhạc nữ K-Pop góp mặt 3 tuần trong top 40 của bảng xếp hạng Official Charts tại Anh.



Official Charts tại Anh là bảng xếp hạng âm nhạc uy tín tại Anh, thường được so sánh với bảng xếp hạng Billboard tại Mỹ. Sau khi ra mắt ở vị trí 22 của bảng xếp hạng đĩa đơn Official Charts hồi tháng trước, "Pink Venom" của nhóm nữ Hàn Quốc BLACKPINK vẫn duy trì được sức hút với khán giả.