“Pink Venom” - MV K-Pop năm 2022 đạt 200 triệu lượt xem nhanh nhất trên YouTube

"Pink Venom" được phát hành vào ngày 19 tháng 8, video âm nhạc đã đạt cột mốc trong bảy ngày và 13 giờ sau khi phát hành, là video âm nhạc nhanh thứ hai của một nhóm nữ đạt được mốc này, chỉ sau "How You Like That" của chính nhóm.

Ngoài ra, "Pink Venom" cũng là video âm nhạc nhanh nhất được phát hành vào năm 2022 của một nghệ sĩ K-Pop vượt qua con số 200 triệu lượt xem của Youtube. "Pink Venom" đã trở thành MV thứ 11 của BLACKPINK đạt mốc này, sau "BOOMBAYAH", "Whistle", "Playing With Fire", "Stay", "As If It's Your Last", "Ddu-Du Ddu-Du" , "Kill This Love", "How You Like That", "Ice Cream (với Selena Gomez)" và "Lovesick Girls".

"Pink Venom" là ca khúc phát hành trước trong album dài thứ hai sắp sắp phát hành "Born Pink" của nhóm. "Born Pink" dự kiến sẽ phát hành vào tháng tới.