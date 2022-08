Pink Venom - bản hit gây nghiện đúng chất BLACKPINK nhưng có thực sự "cộp mác" nhà sản xuất Teddy?

Không phát hành sản phẩm âm nhạc gần 2 năm ròng rã, BLACKPINK là nhóm nhạc nữ hiếm hoi duy trì được "nhiệt" với fan Kpop. Trở lại với Pink Venom, ca khúc mới nhanh chóng chiếm lĩnh các BXH âm nhạc, trở thành sản phẩm hot nhất hè 2022 với hàng loạt kỷ lục mở đường cho album phòng thu thứ 2 Born Pink. Pink Venom vẫn giữ nguyên vẹn "đặc sản" của BLACKPINK: một MV được đầu tư hoành tráng, hình tượng tạo xu hướng và âm nhạc catchy, gây nghiện.

BLACKPINK và Pink Venom vẫn giữ đúng công thức thành công của BLACKPINK trong các sản phẩm trước

Là người đứng sau tạo nên thành công của 4 cô gái, Teddy từ lâu đã là music producer "cộp mác" với BLACKPINK trong mọi sản phẩm. Pink Venom cũng không ngoại lệ, nhưng với những fan đã quen thuộc với âm nhạc của nhà YG, Pink Venom dường như không có nhiều dấu ấn của Teddy như những sản phẩm trước.

Teddy - phù thuỷ âm nhạc nhà YG và gắn liền với sự nghiệp toàn cầu của BLACKPINK

Trước khi chính thức tung ra Pink Venom, BLACKPINK đã giới thiệu poster với credit nhân sự đứng sau siêu phẩm trở lại. Như thường lệ, sáng tác và sản xuất âm nhạc vẫn xuất hiện cái tên Teddy. Khác với những ca khúc "cộp mác" Teddy như Boombayah, DDU-DU DDU-DU,... Pink Venom tập trung vào phần drop và đây cũng chính là phân đoạn "ăn tiền" nhất của ca khúc, trở thành xu hướng mới trên các nền tảng MXH. Và màu sắc âm nhạc này, được người nghe đánh giá là thương hiệu đặc trưng của R.Tee - một nhà sản xuất tài năng đầu quân về The Black Label (công ty con của YG), làm việc trực tiếp cùng Teddy.

Hai cái tên Teddy và R.Tee xuất hiện chủ chốt trong khâu sản xuất Pink Venom

Sử dụng công thức khá giống Kill This Love hay How You Like That, ca khúc mới được chia bố cục thành 2 phần và lặp đi lặp lại phần drop bắt tai. Pink Venom có sự xen kẽ giữa chất hip-hop của Kick In The Door - Notorious B.I.G, P.I.M.P - 50 Cent. và công bố sử dụng sample Pon De Replay của Rihanna, những yếu tố này tạo nên sự đa dạng nhưng lại quen thuộc đậm chất Âu Mỹ. R.Tee chính là người đứng sau những drop ấn tượng này.

Vậy R.Tee là ai?

Không như những music producer khác đứng sau nghệ sĩ, R.Tee là một gương mặt hoàn toàn nổi trội với tài năng và vẻ ngoài điển trai. R.Tee bắt đầu sự nghiệp âm nhạc từ sớm với tư cách DJ qua ca khúc We Got The World hợp tác cùng Hani (EXID). Loạt hit Gangnam Style - PSY, Feel Good - EXID, Over And Over - 4Minute R.Tee xuất hiện với vai trò đồng phối khí.

R.Tee sở hữu ngoại hình không kém cạnh idol Kpop nào

Đầu quân về với Teddy dưới trướng The Black Label, R.Tee góp mặt trong hàng loạt dự án của gà nhà YG. Hàng loạt hit của BLACKPINK như How You Like That, Playing With Fire, DDU-DU DDU-DU, Forever Young, See U Later đều có phần công sức của R.Tee. Anh chàng producer có mối quan hệ cực kì thân thiết với Somi - ngôi sao của The Black Label và sự nghiệp solo thành công của cô cũng có vai trò không nhỏ đến từ bộ đôi Teddy - R.Tee.

R.Tee và Somi cực kì thân thiết với nhau

Năm 2019, R.Tee kết hợp cùng Anda cho ra MV What You Waiting For khẳng định cá tính âm nhạc trong một sản phẩm độc lập vừa sản xuất vừa biểu diễn DJ.

R.Tee x Anda - What You Waiting For

Ảnh: Internet, Clip: YouTube