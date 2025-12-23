Avatar: Lửa Và Tro Tàn đã có tuần đầu tiên bùng nổ toàn cầu, thu về hơn 345 triệu USD và được dự đoán sẽ sớm chạm mốc tỷ đô trong thời gian gần. Bộ phim tiếp tục là hành trình Jake Sully (Sam Worthington) bảo vệ hành tinh Pandora khỏi sự xâm lăng của con người, những ai mang chung dòng máu và hình hài với anh nhưng lại muốn chiếm đoạt mọi thứ của tộc Na'Vi. Worthington đã thể hiện một Jake Sully tuyệt vời, đáng nhớ, thậm chí suýt nữa vụt mất vai diễn để đời này vào tay người khác.

Sam Worthington không phải người duy nhất tranh vai Jake Sully

Trước khi đến với "chủ nhân" Sam Worthington, vai diễn Jake Sully này đã được James Cameron cân nhắc kỹ lưỡng với nhiều tài tử đắt giá. Một trong số đó chính là Chris Evans - nam thần thủ vai Captain America đình đám của Vũ trụ điện ảnh Marvel. Tuy sở hữu mọi thứ từ ngoại hình, vóc dáng đến diễn xuất, Evans lại không thể đi đến vòng cuối và tham gia Avatar. Theo chia sẻ từ đạo diễn, chính nhờ chất giọng chân thực, nhập tâm của Sam Worthington đã giúp anh thắng được vai diễn này trước các tên tuổi nổi cộm hơn.

Chris Evans suýt đóng Jake Sully

Vì không đóng Avatar, Chris Evans về sau đã nhận lời trở thành Đội trưởng Mỹ, ghi dấu ấn đậm nét xuyên suốt hơn một thập kỷ cùng Marvel. Đây cũng được xem là nhân vật giúp anh bùng nổ toàn cầu, không kém cạnh gì Jake Sully của Avatar. Đến năm 2022, Evans được tạp chí People vinh danh là người đàn ông hấp dẫn nhất thế giới, là minh chứng cho sức hút chưa bao giờ cạn của chàng sao nam sinh năm 1981.

Chris Evans là người đàn ông hấp dẫn nhất hành tinh năm 2022

Ở tuổi "tứ tuần", Chis Evans vẫn rất phong độ

Tuy vậy, Sam Worthington vẫn chứng minh được anh là lựa chọn hoàn hảo cho vai Jake Sully. Hình tượng nhân vật giao thoa giữa phe "người trời" và Na'Vi đã trở thành biểu tượng màn ảnh trong thập kỷ qua, góp phần giúp cho câu chuyện về Pandora thêm phần sống động, gay cấn. Hiện tại, Jake Sully vẫn đang ra sức bảo vệ gia đình nhỏ của mình cùng tộc Na'Vi khỏi sự xâm lược của "người trời", hứa hẹn càng thêm khó đoán trong Avatar 4 sắp tới.