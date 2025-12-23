Tường Vi là gương mặt không xa lạ với khán giả truyền hình khu vực phía Nam. Ở giai đoạn đầu hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên ghi điểm nhờ ngoại hình trong trẻo, nét dễ thương cùng nụ cười rạng rỡ. Cô từng để lại dấu ấn trong nhiều dự án ăn khách như Bỗng Dưng Muốn Khóc, Cô Thắm Về Làng hay Giải Cứu Thần Chết. Dù khi ấy còn khá non tay nghề, Tường Vi vẫn được đánh giá cao nhờ lối diễn tự nhiên, linh hoạt, có thể đảm nhận đa dạng dạng vai mà không bị gượng ép.

Khi sự nghiệp đang tiến triển thuận lợi, Tường Vi bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán vì diện mạo thay đổi rõ rệt, đặc biệt ở phần mũi. Giai đoạn này, dù vẫn xuất hiện đều đặn trên màn ảnh, tên tuổi của cô không còn giữ được đà thăng hoa như trước. Nữ diễn viên sau đó thẳng thắn thừa nhận việc can thiệp thẩm mỹ và gặp phải biến chứng ngoài ý muốn, khiến dáng mũi bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Để khắc phục hậu quả, cô buộc phải trải qua ba lần chỉnh sửa liên tiếp.

Thời gian gần đây, nhan sắc của Tường Vi dần ổn định trở lại. Ở tuổi 36, Tường Vi ngày càng trẻ đẹp, các đường nét vẫn "bén lẹm" không thua kém gì các mỹ nhân tuổi đôi mươi. Một điều dễ nhận thấy ở nữ diễn viên là vẻ mặn mà, sang trọng đã thay thế cho visual ngọt ngào, đáng yêu ngày nào. Đặc biệt, chiếc mũi từng bị chê là thảm họa nay đã thon gọn, hài hòa hơn.

Tường Vi sang trọng, mặn mà hơn ở tuổi 36

Không ít netizen bày tỏ sự trầm trồ lẫn thán phục trước khả năng quản lý bản thân của Tường Vi bởi không chỉ diện mạo mà thân hình của nữ diễn viên cũng rất quyến rũ, săn chắc và khỏe khoắn. Cuộc sống kín tiếng, ít hoạt động truyền thông - quảng bá, Tường Vi để lại ấn tượng mỗi khi cô nàng xuất hiện trước công chúng.