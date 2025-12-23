Không thể phủ nhận sức ảnh hưởng của Angelababy đối với showbiz Hoa ngữ và MXH, kể cả khi đã bị phong sát suốt 2 năm. Mới đây, chỉ với một video ngắn đăng tải trên Douyin cá nhân, Angelababy lại khiến netizen Trung Quốc “chấn động visual”. Sau 6 ngày lên sóng, đoạn video của người đẹp sinh năm 1989 đã thu về hơn 12 triệu lượt tim, nhanh chóng leo thẳng hot search và trở thành chủ đề được bàn luận rầm rộ trên khắp các nền tảng. Không cần nội dung cầu kỳ, Angelababy vẫn chứng minh một điều quen thuộc nhưng chưa bao giờ cũ: nhan sắc của cô vẫn là đặc quyền được trời cao ưu ái.

Trong video, Angelababy xuất hiện với tạo hình Y2K trẻ trung, cá tính nhưng vẫn đầy cuốn hút, mang vibe mùa đông pha chút retro. Dù đã bước sang tuổi 36, visual của nữ diễn viên vẫn khiến cư dân mạng không khỏi choáng ngợp. Gương mặt nhỏ gọn, đường nét thanh tú cùng khí chất lạnh lùng đặc trưng giúp cô được ví von là "ma cà rồng thời hiện đại". Nhiều netizen thậm chí thẳng thắn nhận xét: “Angelababy đúng kiểu đẹp vượt thời gian, càng nhìn càng không thấy dấu hiệu tuổi tác".

Không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc, tạo hình của Angelababy còn nhanh chóng tạo thành trào lưu. Từ phong cách ăn mặc đến thần thái khi lên hình đều được loạt KOL, hot girl và cư dân mạng học theo, phủ sóng từ Douyin sang Weibo, Xiaohongshu. Video không chỉ dừng ở con số 12 triệu tim, mà còn trở thành minh chứng cho sức ảnh hưởng bền bỉ của Angelababy trong giới giải trí Hoa ngữ, dù cô không còn xuất hiện dày đặc như trước.

Phản ứng của cộng đồng mạng phần lớn đều xoay quanh hai chữ: “quá xinh”. Nhiều bình luận cho rằng Angelababy là trường hợp hiếm hoi của Cbiz có thể giữ được visual đỉnh cao suốt nhiều năm mà không bị “tụt phong độ”. Có ý kiến còn khẳng định, chỉ cần cô xuất hiện, mọi tranh luận xoay quanh danh xưng “đại mỹ nhân” gần như đều có câu trả lời.

Gia nhập làng giải trí từ sớm, Angelababy từng được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc hàng đầu Cbiz, đặc biệt nổi bật trong giai đoạn bùng nổ của dòng phim thần tượng và các show giải trí. Cô ghi dấu ấn với loạt tác phẩm quen mặt với khán giả như Cô Phương Bất Tự Thưởng, Vân Trung Ca, Người Bạn Thật Sự Của Tôi, Tương Tư Lệnh... cùng nhiều dự án điện ảnh và truyền hình lớn nhỏ khác. Song song với diễn xuất, Angelababy cũng là gương mặt đắt giá của ngành thời trang và quảng cáo suốt nhiều năm.

Tuy nhiên, sự nghiệp của nữ diễn viên không ít lần đối mặt với tranh cãi, đặc biệt xoay quanh năng lực diễn xuất và những ồn ào Crazy Horse khiến cô bị hạn chế xuất hiện trên màn ảnh trong một thời gian. Dù vậy, không thể phủ nhận rằng độ nhận diện và sức hút cá nhân của Angelababy vẫn còn nguyên, thể hiện rõ qua mỗi lần cô tái xuất trên mạng xã hội.

Ở thời điểm hiện tại, khi hoạt động nghệ thuật không còn dồn dập như trước, Angelababy dường như chọn cách xuất hiện chậm rãi nhưng hiệu quả. Chỉ một video ngắn cũng đủ giúp cô phủ sóng truyền thông, khơi lại những cuộc bàn luận quen thuộc về nhan sắc và vị trí của một mỹ nhân từng đứng trên đỉnh cao Cbiz. Và có lẽ, với Angelababy, visual vẫn luôn là “vũ khí” mạnh nhất giúp cô giữ được sự quan tâm của công chúng theo cách rất riêng.