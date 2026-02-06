Thuốc điều trị ung thư của Nga sắp được sử dụng tại Việt Nam

Thuốc điều trị ung thư do Nga sản xuất đã được nhập về Việt Nam, dự kiến sớm đưa vào sử dụng tại các cơ sở y tế chuyên khoa sau khi hoàn tất thủ tục chuyên môn.

Thuốc điều trị ung thư của Nga sắp được đưa vào điều trị. Ảnh: MOH

GS-TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K, Viện trưởng Viện ung thư Quốc gia, cho biết bệnh viện đang hoàn thiện các quy trình chuyên môn để triển khai thuốc trong điều trị. Đây là thuốc miễn dịch mang hoạt chất pembrolizumab, có hiệu quả tương đương các thuốc cùng nhóm đang lưu hành nhưng giá thấp hơn, giúp giảm gánh nặng chi phí cho người bệnh.

Theo GS Quảng, thuốc sẽ được đưa vào phác đồ điều trị ngay khi hoàn tất các thủ tục theo quy định. Hiện BHYT chưa chi trả cho loại thuốc này, giá mỗi lọ khoảng 18 triệu đồng; người bệnh thường sử dụng hai lọ cho một đợt điều trị, mỗi tháng một lần, thời gian dùng kéo dài từ 12 đến 24 đợt, tùy mức độ đáp ứng và diễn tiến bệnh.

Không phải tất cả bệnh nhân ung thư thuộc các nhóm chỉ định đều được sử dụng pembrolizumab. Việc dùng thuốc phụ thuộc nhiều yếu tố như thể trạng người bệnh, đặc điểm đột biến của khối u, giai đoạn bệnh và được bác sĩ chuyên khoa ung thư đánh giá.

Thuốc có tên thương mại Pembroria, được Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cấp giấy đăng ký lưu hành từ tháng 11-2025, do Công ty Limited Liability "PK-137" (Nga) sản xuất, dạng dung dịch tiêm 100 mg/4 ml.

Thuốc Pembroria có hoạt chất chính là Pembrolizumab. Ảnh: BIOCAD

Pembrolizumab là kháng thể đơn dòng thuộc liệu pháp miễn dịch, ức chế PD-1, giúp hệ miễn dịch nhận diện và tiêu diệt tế bào ung thư, thường được chỉ định cho các trường hợp ung thư tiến triển hoặc kháng trị.

Cục Quản lý Dược cho biết việc cấp phép dựa trên đánh giá của Hội đồng tư vấn, đồng thời yêu cầu đơn vị đăng ký tuân thủ nghiêm các quy định về sản xuất, nhập khẩu, lưu hành và theo dõi an toàn thuốc.

Việc Pembroria được cấp phép được kỳ vọng mở rộng thêm lựa chọn điều trị cho bệnh nhân ung thư tại Việt Nam. Tuy nhiên, người bệnh cần được bác sĩ chuyên khoa tư vấn kỹ về chỉ định, hiệu quả, chi phí và theo dõi chặt chẽ trong suốt quá trình sử dụng.