Thức uống cung cấp collagen bậc nhất, giúp xóa mờ vết nhăn và bảo vệ xương khớp: Nhưng có 5 nhóm người không nên dùng

Nếu như trước đây, giới trẻ có xu hướng đến những quán cà phê để tận hưởng không gian mát mẻ của máy lạnh thì giờ đây họ lại chuộng những món nước mát có mức giá hợp túi tiền, khả năng giải nhiệt nhanh chóng. Những thức uống như trà đá, trà chanh và nước dừa trở thành lựa chọn hàng đầu để làm dịu cơn khát tức thì chỉ sau vài phút chờ đợi.

Nước dừa từ lâu đã là một trong những thức uống giải khát được nhiều người yêu thích. Chúng không chỉ phổ biến ở các quán vỉa hè bình dân mà còn xuất hiện tại các nhà hàng sang trọng.

Lý do nước dừa được yêu thích không chỉ nằm ở hương vị ngọt thanh, dễ chịu mà còn vì khả năng cung cấp năng lượng, điện giải và dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Nó giúp làm dịu cơ thể trong những ngày nắng nóng, bổ sung khoáng chất nhanh chóng sau khi vận động và mang đến cảm giác sảng khoái tức thì.

Ngày nay, nước dừa còn được biến tấu với nhiều cách khác nhau như: sử dụng làm thạch dừa, nước dừa rau má, nước dừa tắc...

Thức uống cung cấp collagen bậc nhất, giúp xóa mờ vết nhăn và bảo vệ xương khớp

Dừa là loại quả có thể cung cấp collagen cho chị em bởi chúng giàu vitamin C. Nghiên cứu từ Dermato-Endocrinology cho thấy rằng vitamin C là chất xúc tác thiết yếu trong quá trình tổng hợp collagen và giúp duy trì độ đàn hồi của da.

Một nghiên cứu được công bố trên Food Chemistry (2012) đã chỉ ra rằng nước dừa chứa các chất chống oxy hóa, bao gồm vitamin C và các enzyme. Do đó có khả năng loại bỏ các gốc tự do, giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào da, làm mờ các vết nhăn và cải thiện độ sáng của làn da.

Kali, magie, canxi trong nước dừa không chỉ tốt cho da mà còn giúp duy trì sức khỏe xương khớp, ngăn ngừa thoái hóa và tăng cường độ bền bỉ của hệ xương.

Ngoài ra, nhờ có chứa kali và axit lauric cao nên nước dừa rất hữu ích cho bệnh nhân huyết áp cao. Loại nước này có thể giúp tăng HDL (tốt) cholesterol và là một thứ nước tuyệt vời để duy trì sức khỏe tim mạch.

5 nhóm người không nên uống nhiều nước dừa

Mặc dù nước dừa rất bổ dưỡng nhưng không phải ai cũng phù hợp để sử dụng thường xuyên. Dưới đây là 5 nhóm người nên hạn chế hoặc tránh uống nước dừa:

1. Người có thể tạng thuộc âm: Những người có triệu chứng tay chân lạnh, tiêu hóa kém, dễ bị tiêu chảy và bắp thịt mềm nhão không nên uống nước dừa. Với tính mát, nước dừa có thể làm tăng sự lạnh trong cơ thể, khiến các triệu chứng này nặng hơn.

2. Người bị thận yếu: Nước dừa có tính lợi tiểu, do đó những người thận yếu hoặc hay tiểu đêm không nên uống nhiều để tránh làm gián đoạn giấc ngủ và gây khó khăn trong sinh hoạt.

3. Người bị cảm lạnh, hen suyễn: Với tính mát, nước dừa có thể làm tăng cảm giác lạnh trong cơ thể, khiến các triệu chứng cảm lạnh hay hen suyễn trở nên tồi tệ hơn.

4. Người bị đau bụng kinh: Trong thời gian hành kinh, cơ thể phụ nữ cần giữ ấm để giảm bớt đau. Uống nước dừa mát có thể làm co thắt tử cung mạnh hơn, gây khó chịu và đau đớn.

5. Phụ nữ trong 3 tháng đầu thai kỳ: Theo y học cổ truyền, tử cung cần được giữ ấm trong 3 tháng đầu thai kỳ để thai nhi phát triển tốt. Uống nước dừa trong giai đoạn này có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của phôi thai.

Lưu ý:

Dù không thuộc những nhóm người trên, bạn cũng chỉ nên uống 3-4 trái/tuần, không nên uống liên tục trong nhiều ngày. Khi vừa đi nắng về cần tránh uống nước dừa vì có thể bị say, các triệu chứng là đầy bụng, sốt cao, ớn lạnh…