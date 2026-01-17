Thực hư về "kỳ nghỉ Tết thứ 2 của năm 2026" nhiều người đang nhắc tới

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội nhiều người đăng tải các bài đăng cho rằng chỉ cần xin nghỉ làm hoặc nghỉ học thêm 2 ngày cuối tháng 4, người Việt có thể tận hưởng một “kỳ nghỉ Tết thứ 2” kéo dài tới 9 ngày liên tiếp. Thực hư câu chuyện này ra sao, và ai mới là người thực sự có thể hưởng trọn kỳ nghỉ đặc biệt nói trên?

Ảnh chụp màn hình

Vì sao mạng xã hội gọi đây là “kỳ nghỉ Tết thứ 2”?

Theo lịch nghỉ lễ chính thức áp dụng theo Bộ luật Lao động, năm 2026, Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 Âm lịch) rơi vào Chủ nhật ngày 26/4/2026. Do trùng ngày nghỉ hằng tuần, người lao động được nghỉ bù vào thứ Hai 27/4/2026. Thông tin này đã được nhiều cơ quan báo chí chính thống như Tuổi Trẻ, VietnamPlus dẫn lại từ hướng dẫn của cơ quan quản lý lao động.

Như vậy, với nhóm người lao động làm việc theo chế độ nghỉ thứ Bảy – Chủ nhật, kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 sẽ kéo dài 3 ngày liên tiếp, từ 25 đến 27/4.

Điểm đặc biệt nằm ở chỗ, chỉ hai ngày sau đó (28–29/4) là hai ngày làm việc xen kẽ, trước khi bước vào kỳ nghỉ 30/4 – 1/5. Theo lịch dương, 30/4/2026 rơi vào thứ Năm, 1/5 rơi vào thứ Sáu. Khi cộng thêm hai ngày cuối tuần 2–3/5, người lao động tiếp tục có 4 ngày nghỉ liên tiếp.

Chính vì vậy, nếu xin nghỉ phép 2 ngày 28–29/4, một bộ phận người lao động có thể nối liền hai kỳ nghỉ lễ thành 9 ngày không phải đi làm, từ 25/4 đến hết 3/5/2026. Trên mạng xã hội, chuỗi nghỉ dài hiếm gặp này được gọi vui là “kỳ nghỉ Tết thứ 2”.

Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng đây không phải kỳ nghỉ chính thức dành cho tất cả mọi người. Hai ngày 28–29/4 vẫn là ngày làm việc bình thường; việc nghỉ hay không phụ thuộc vào chế độ nghỉ cuối tuần, số ngày phép năm và quy định cụ thể của từng cơ quan, doanh nghiệp hoặc trường học.

Nghỉ dài hiếm có, người Việt thường chọn đi đâu?

Thực tế cho thấy, mỗi khi kỳ nghỉ 30/4 – 1/5 kéo dài, nhu cầu du lịch nội địa luôn tăng vọt. Theo tổng hợp của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong các năm gần đây, riêng dịp 30/4 – 1/5, cả nước thường phục vụ trên 8–10 triệu lượt khách, với nhiều địa phương ghi nhận lượng khách và doanh thu lập kỷ lục.

Những điểm đến luôn nằm trong nhóm đông khách nhất dịp lễ dài ngày gồm Phú Quốc, Đà Nẵng, Đà Lạt, Hạ Long, Nha Trang hay Vũng Tàu – những nơi có hạ tầng du lịch hoàn chỉnh và phù hợp với kỳ nghỉ từ 3 đến 6 ngày.

Ảnh minh họa

Riêng với dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, Đền Hùng luôn là tâm điểm. Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lễ hội Đền Hùng những năm gần đây thường thu hút hàng triệu lượt người, cao điểm có năm lên tới 4–7 triệu lượt khách trong suốt mùa lễ hội.

Ngoài số liệu thực tế, các báo cáo xu hướng du lịch của Booking.com và Agoda, được Thanh Tra và VnExpress dẫn lại, cho thấy những điểm đến được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất mỗi dịp lễ dài vẫn xoay quanh biển – cao nguyên – đô thị du lịch lớn. Điều này lý giải vì sao, nếu “kỳ nghỉ 9 ngày” năm 2026 trở thành hiện thực với một bộ phận người lao động, áp lực quá tải tại các điểm đến quen thuộc là điều hoàn toàn có thể dự đoán trước.

Ảnh Bộ VH-TT & Du lịch

Tóm lại, “kỳ nghỉ Tết thứ 2 của năm 2026” không phải là một kỳ nghỉ chính thức được ban hành, mà là cách gọi mang tính chia sẻ, truyền miệng trên mạng xã hội, dựa trên việc nối lịch nghỉ lễ và nghỉ phép cá nhân. Dù vậy, việc hai kỳ nghỉ lớn Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 – 1/5 rơi sát nhau vẫn được xem là một lợi thế hiếm có của năm 2026, đủ để khiến kế hoạch nghỉ ngơi, du lịch của nhiều gia đình Việt phải tính toán sớm hơn thường lệ.