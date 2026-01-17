Quen ngồi siêu xe tiền tỷ, khách Dubai vẫn phải "chắp tay bái phục" trước đặc sản kinh hoàng ở miền Tây

Dạo gần đây, bên cạnh những địa điểm du lịch nổi tiếng như Hà Nội, TP.HCM, Lào Cai,.. thì miền Tây bất ngờ trở thành cái tên được nhiều du khách quốc tế nhắc đến nhiều trên mạng xã hội. Không cần những khu nghỉ dưỡng xa hoa hay dịch vụ cầu kỳ, những món ăn dân dã miền Tây và những trải nghiệm “độc quyền” chỉ có ở vùng đất này. Với nhiều người nước ngoài, đây không chỉ là một chuyến du lịch, mà còn là hành trình khám phá lối sống hoàn toàn mới mẻ.

Mới đây, một đoạn video ghi lại trải nghiệm độc lạ của vị khách người Dubai tại Cần Thơ đã thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội. Trong video, nam du khách được người dân địa phương chở đi trên chiếc ghe trên sông với tốc độ khá cao. Chiếc ghe lướt nhanh trên mặt nước, tạo cảm giác mạnh không thua kém bất kì trò giải trí nào. Nhiều người xem xong không khỏi bất ngờ trước tốc độ của ghe, bởi hình ảnh ghe xuồng miền Tây trong suy nghĩ của họ gắn liền với sự thong thả, nhẹ nhàng.

Nam du khách đến từ Dubai trải nghiệm cảm giác mạnh ở miền Tây

Trái ngược với sự lo lắng của người xem, vị khách đến từ Dubai lại tỏ ra vô cùng phấn khích. Anh liên tục bày tỏ sự thích thú khi chiếc ghe lao đi trên sông, tận hưởng trọn vẹn cảm giác vừa mạo hiểm lại vừa tự do giữa không gian sông nước rộng lớn. Sau chuyến di, nam du khách còn để lại bình luận rằng: “Cảm ơn bạn. Chuyến đi này quá tuyệt vời. Tôi chắc chắn sẽ quay lại miền Tây để học lái ghe”.

Tốc độ của ghe khiến nhiều người phải bất ngờ nhưng nam du khách vẫn tươi cười tận hưởng trò chơi

Dưới đoạn video, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự hào hứng khi thấy du khách yêu thích trải nghiệm độc đáo này ở miền Tây. Một số người cho rằng, dân địa phương đã tận dụng rất tốt lợi thế từ thiên nhiên để phát triển du lịch: “Mùa nước nổi mà làm loại hình du lịch thế này đảm bảo rất hút du khách ghé thăm”. Tuy nhiên, một số khác lại góp ý rằng, nam du khách này nên mặc thêm áo phao để bảo đảm an toàn khi chơi trò chơi: “Mình xin góp ý bạn cho khách mặc áo phao để bảo đảm an toàn và chuyên nghiệp hơn nhé!”.

Nam du khách bày tỏ sẽ quay lại miền Tây để chơi

Được biết, đã có rất nhiều du khách đến Cần Thơ để trải nghiệm trò chơi này, ai nấy cũng đều cảm thấy thích thú khi ngồi trên chiếc ghe chạy băng băng trên sông. Có thể thấy, miền Tây có rất nhiều loại hình du lịch hấp dẫn từ tham quan chợ nổi, miệt vườn, ẩm thực sông nước cho đến những trải nghiệm cảm giác gắn liền với ghe xuồng và mùa nước nổi. Chính sự đa dạng ấy đã khiến miền Tây trở thành một điểm đến không thể thiếu mỗi khi khách du lịch đến Việt Nam.

Ảnh: Rơm Tour