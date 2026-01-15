Còn hơn 1 tháng mới đến Tết Bính Ngọ 2026, các siêu thị đã 'tổng lực' kích cầu, có nơi giảm mạnh 50% - giá trị hàng hóa tích trữ lên đến 26.000 tỷ đồng

Thị trường bán lẻ cận Tết tăng nhiệt

Thị trường bán lẻ dịp Tết năm nay ghi nhận một sự thay đổi rõ rệt về nhịp độ. Thay vì chờ đợi đến những ngày sát Tết, ngay từ nửa đầu tháng 1, không khí mua sắm tại các hệ thống như: Aeon, Co.opmart, WinMart, GO!, MM Mega Market đã bắt đầu "tăng nhiệt".

Dấu hiệu dễ nhận thấy nhất cho sự chủ động của nhà bán lẻ là chiến dịch “tổng tấn công” bằng giá. Trên khắp các quầy kệ, hàng nghìn mặt hàng từ hóa mỹ phẩm, đồ gia dụng đến thực phẩm khô đang được áp dụng mức giảm giá sâu từ 10% đến 50%. Đặc biệt, các chương trình “Mua 1 tặng 1” hay “Combo tiết kiệm” dành cho các nhóm hàng thiết yếu như nước giặt, dầu ăn, thực phẩm đóng gói đang được các siêu thị ưu tiên đẩy mạnh.

Việc tung ra làn sóng khuyến mãi ồ ạt này được xem là giải pháp chiến lược nhằm kích cầu trong bối cảnh người dân có xu hướng đi sắm Tết sớm hơn để tận dụng các đợt ưu đãi và tránh cảnh chen lấn.

Giảm giá sâu không chỉ giúp doanh nghiệp giải phóng hàng tồn, tối ưu hóa doanh thu mà còn giúp điều tiết dòng khách hàng sắm sửa sớm, giảm thiểu áp lực quá tải cho hệ thống thanh toán và vận chuyển vào những ngày cao điểm sát Tết.

Các chương trình ưu đãi khủng được tung ra trước thời điểm Tết đến xuân về.

Danh mục hàng hóa chủ lực năm nay có sự chuyển dịch mạnh mẽ. Nhóm hàng chiếm tỷ trọng mua sắm cao nhất hiện nay là thực phẩm khô, đồ gia dụng phục vụ dọn dẹp nhà cửa và đặc biệt là phân khúc giỏ quà tặng.

Tại siêu thị Aeon Bình Tân, phường An Lạc, TP. Hồ Chí Minh, khu vực hóa mỹ phẩm như xà phòng, bột giặt, nước tẩy rửa…vv luôn được đông đảo người dân quan tâm, mua sắm vào những ngày này. Các nhãn hàng chăn, gối nệm tại các siêu thị cũng tung ưu đãi giảm giá 50% hoặc mua 1 tặng 1 nên thu hút rất đông khách.

Đối với các mặt hàng quà biếu tết, thay vì những giỏ quà ngoại nhập đắt đỏ, các giỏ quà "xanh và thiết thực" sử dụng nông sản Việt, trái cây nội địa đang trở thành lựa chọn hàng đầu. Các siêu thị đã tung ra hàng loạt mẫu mã giỏ quà tặng với dải giá cực kỳ rộng, chỉ từ 100.000 đến 500.000 đồng. Thậm chí, một số hệ thống còn ra mắt những mẫu quà tặng tối giản, tháp bánh kẹo tài lộc với giá chỉ từ 49.000 đồng, đáp ứng nhu cầu biếu tặng của mọi đối tầng lớp lao động.

Đảm bảo nguồn cung thực phẩm tươi sống

Trong khi nhóm hàng tiêu dùng đang trong đợt giảm giá mạnh, nhóm hàng thực phẩm tươi sống lại phải chịu áp lực lớn. Tại TP.HCM, giá thịt heo trong chương trình bình ổn thị trường đã ghi nhận mức điều chỉnh tăng từ 1 - 15% (tương đương 2.000 - 12.000 đồng/kg) tùy loại, dựa trên biến động của giá heo hơi.

Dù có sự điều chỉnh giá, nhưng nhờ kế hoạch dự trữ bài bản, nguồn cung thực phẩm tươi sống trên cả nước vẫn được đảm bảo tuyệt đối. Điển hình tại Hà Nội, khối lượng hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết được xây dựng trên cơ sở dự báo nhu cầu của cả 3 tháng (trước, trong và sau Tết). Ước tính, thị trường Thủ đô cần khoảng 301.000 tấn gạo; 60.000 tấn thịt heo; 20.000 tấn thịt gia cầm; 401 triệu quả trứng và hơn 334.000 tấn rau củ.

Hàng chục nghìn tấn rau củ, thực phẩm tươi được dự trữ, sẵn sáng cung ứng ra thị trường trong dịp Tết.

Nhằm đáp ứng nhu cầu này, các doanh nghiệp phía Bắc đã thực hiện định hướng tăng dự trữ từ 10 - 20% so với các tháng bình thường. Tại miền Nam, tổng giá trị hàng hóa dự trữ của các doanh nghiệp TP.HCM lên tới hơn 26.000 tỷ đồng. Đây là con số kỷ lục nhằm sẵn sàng đáp ứng khi sức mua dự báo sẽ tăng đến 30% vào những ngày cao điểm như 27, 28 tháng Chạp.

Theo đại diện hệ thống WinMart, dự trữ hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp Tết Bính Ngọ tăng 25% so với ngày thường, trong khi sức mua toàn hệ thống dự kiến tăng 20–25% so với cùng kỳ năm trước.

Danh mục hàng hóa Tết tập trung vào các ngành hàng chủ lực như bánh kẹo, đồ uống và các mặt hàng thiết yếu phục vụ bữa ăn gia đình. Trong đó, nhóm bánh kẹo và đồ uống được xác định là trọng tâm, ưu tiên các thương hiệu uy tín, sản phẩm chất lượng cao, mẫu mã Tết đa dạng, đáp ứng nhu cầu biếu tặng cũng như tiêu dùng trong gia đình.

Bên cạnh đó, nhóm hàng khô và hàng thiết yếu như gạo, dầu ăn được chuẩn bị đầy đủ về sản lượng, đảm bảo nguồn cung ổn định, chất lượng đồng nhất và phân phối xuyên suốt mùa cao điểm Tết

Để không xảy ra tình trạng đứt gãy nguồn cung hay "sốt giá" ảo, các cơ quan chức năng cùng cộng đồng doanh nghiệp đã triển khai các phương án cung ứng đa kênh. Bên cạnh các điểm bán hàng truyền thống, các chuyến hàng lưu động đang được tăng cường đưa hàng bình ổn về các khu công nghiệp và khu vực ngoại thành.

Bên cạnh đó, các hệ thống bán lẻ cam kết duy trì hoạt động xuyên suốt mùa Tết và mở cửa sớm ngay từ mùng 2 tháng Giêng. Việc đẩy mạnh kênh bán hàng online và giao hàng tận nhà cũng được xem là giải pháp quan trọng giúp giảm áp lực trực tiếp tại siêu thị, đồng thời phục vụ thói quen mua sắm hiện đại của người dân.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ nguồn hàng đến chính sách giá, thị trường Tết Bính Ngọ 2026 kỳ vọng sẽ giữ vững được nhịp độ ổn định, giúp người tiêu dùng sắm sửa đủ đầy trong mức chi phí hợp lý nhất.

Đức Minh