Perfetti Van Melle ra mắt bộ sưu tập kẹo Tết 2026: Ngọt ngào kẹo Tết, yêu thương về nhà

Lấy cảm hứng từ hình tượng con Ngựa trong văn hóa Tết Việt, bộ quà mang đến những hương vị quen thuộc được làm mới qua thiết kế và trải nghiệm sáng tạo, qua đó khẳng định vị thế thương hiệu kẹo dẫn đầu thị trường, không ngừng đổi mới để định hình xu hướng quà Tết hiện đại.

Trong văn hóa Á Đông, hình tượng con Ngựa gắn liền với sự mạnh mẽ, bền bỉ và tinh thần chinh phục. Xét theo Ngũ hành, Ngựa thuộc hành Hỏa, biểu trưng cho nguồn năng lượng dồi dào, sự phóng khoáng, vượt ra khỏi những giới hạn để vươn tới thành công. Bởi vậy, thông điệp "Mã đáo thành công" từ lâu đã trở thành lời chúc quen thuộc mỗi dịp đầu năm, mong cho mọi khởi đầu đều suôn sẻ, mọi hành trình đều về đích trọn vẹn.

Lấy cảm hứng từ tinh thần ấy, bộ sưu tập kẹo Tết Bính Ngọ 2026 của Perfetti Van Melle không đơn thuần là một món quà tặng ngọt ngào, mà còn là lời chúc cho một năm mới khởi sắc, với niềm tin rằng những điều tốt đẹp sẽ "cập bến" sau một hành trình nỗ lực.

Perfetti Van Melle Việt Nam giới thiệu Bộ sưu tập Tết 2026 với chủ đề "Ngọt ngào kẹo Tết, yêu thương về nhà"

Hương vị quen mà lạ: Điểm nhấn của mùa Tết 2026

Điểm đặc biệt của bộ sưu tập kẹo Tết 2026 nằm ở cách Perfetti Van Melle "kể câu chuyện Tết" bằng chính các thương hiệu đã gắn bó với nhiều thế hệ người Việt. Alpenliebe, Chupa Chups và Mentos, mỗi cái tên mang một sắc thái riêng, nhưng cùng hòa quyện trong bức tranh Tết đầy cảm xúc.

Nếu Alpenliebe lan tỏa thông điệp "Yêu thương về nhà", gợi nhớ những khoảnh khắc ấm áp nơi bàn trà, thì Chupa Chups gửi gắm lời chúc "May mắn đầu năm" trẻ trung, rộn ràng. Mentos lại mang tinh thần "Phấn khởi du xuân", đồng hành cùng những chuyến đi, những cuộc gặp gỡ đầu năm đầy năng lượng. Sự đa dạng ấy giúp bộ quà Tết của Perfetti Van Melle dễ dàng phù hợp với nhiều đối tượng, từ gia đình nhiều thế hệ đến những bạn trẻ tìm kiếm món quà Tết vừa vui vừa ý nghĩa.

Bộ sưu tập Tết 2026 mang đến hệ hương vị phong phú từ các thương hiệu biểu tượng Alpenliebe, Chupa Chups, Mentos và Golia

Năm nay, bên cạnh những hương vị đã trở thành "ký ức ngọt ngào" của nhiều người, thương hiệu tiếp tục mang đến những biến tấu mới mẻ cho mùa lễ hội. Lần đầu tiên, Alpenliebe ra mắt phiên bản Alpenliebe Caramel & Milk kẹo mềm, mở rộng từ dòng caramel huyền thoại, mang lại cảm giác tan chảy dịu nhẹ khi thưởng thức. Song song đó là loạt hương vị Alpenliebe Dưa hay Dứa với concept "xé túi mù" độc đáo, vừa ăn kẹo, vừa tận hưởng cảm giác tò mò, bất ngờ, đúng với tinh thần vui vẻ đầu năm.

Không khí xuân cũng thêm rực rỡ với những hương vị mang sắc màu Tết như Alpenliebe Kem Quả Mọng, Dưa hấu & Cam. Đặc biệt, dòng Alpenliebe Jelly nổi tiếng với thông điệp "Bùng vị trái cây, mềm dai nhai đã" chính thức góp mặt trong mùa Tết 2026 với ba phiên bản màu sắc sinh động: Biển xanh long lanh, Tím đào và Tím nho. Những viên kẹo dẻo với hình dáng ngộ nghĩnh, vị trái cây nhẹ nhàng mang đến niềm vui khi thưởng thức và trở thành lựa chọn dễ thương để sẻ chia trong những buổi sum họp đầu năm.

Alpenliebe mang đến các sản phẩm kẹo gói với những hương vị quen thuộc và mới lạ, lan tỏa thông điệp "Yêu thương về nhà"

Quà Tết cho những khoảnh khắc vui chơi và kết nối

Một điểm cộng khiến bộ sưu tập kẹo Tết Bính Ngọ 2026 trở nên khác biệt là yếu tố tương tác và trải nghiệm. Perfetti Van Melle mang tinh thần "mãi vui" vào từng hộp quà, biến việc mở quà Tết thành một hoạt động gắn kết.

Hộp quà Chupa Chups "Gieo Quẻ Đầu Năm" chứa 15 "quẻ" với những lời chúc may mắn, cho người dùng cảm giác háo hức như đi gieo quẻ đầu xuân. Trong khi đó, Hộp Quà Tết Hạnh Phúc lấy cảm hứng từ lịch Tết truyền thống, được chia thành nhiều ngăn nhỏ, mỗi ngăn là một lời chúc và một sản phẩm mang ý nghĩa riêng, phù hợp với từng thế hệ trong gia đình. Từ ông bà, cha mẹ đến trẻ nhỏ, ai cũng có thể tìm thấy "vị ngọt của riêng mình", để khoảnh khắc sum vầy trở nên trọn vẹn hơn.

Với nhiều hình thức, mẫu mã và mức giá trải dài từ phổ thông đến tầm trung, bộ quà Tết 2026 của Perfetti Van Melle là lựa chọn dễ tiếp cận cho người tiêu dùng hiện đại. Dù là món quà biếu họ hàng, quà tặng đồng nghiệp hay đơn giản là hộp kẹo đặt trên bàn tiếp khách ngày Tết, mỗi sản phẩm đều mang theo lời chúc ngọt ngào và tinh thần tích cực cho năm mới.

Các sản phẩm kẹo Tết 2026 được thiết kế với nhiều hình dạng và mẫu mã khác nhau, phù hợp cả phân khúc phổ thông và tầm trung, mang đến sự lựa chọn đa dạng cho mọi gia đình

Là một trong những tập đoàn sản xuất và phân phối kẹo, kẹo cao su hàng đầu thế giới, hiện diện tại hơn 150 quốc gia, Perfetti Van Melle đã gắn bó với người tiêu dùng Việt Nam suốt hơn ba thập kỷ với những thương hiệu quen thuộc, được yêu thích qua nhiều thế hệ như Happydent, Mentos, Chupa Chups, Alpenliebe, Big Babol, Golia, Fruit-tella… Sự kết hợp giữa di sản toàn cầu và sự am hiểu văn hóa bản địa giúp sản phẩm liên tục đổi mới, nhưng vẫn giữ được cảm giác thân quen trong mỗi mùa Tết.

Bộ sưu tập quà Tết Bính Ngọ 2026 của Perfetti Van Melle hiện đã có mặt trên toàn quốc từ tháng 12/2025. Trong nhịp sống bận rộn cuối năm, đôi khi một món quà ngọt ngào, dễ thương lại chính là cách giản dị nhất để nói lời chúc: năm mới an vui, khởi đầu suôn sẻ và mã đáo thành công.