Cảnh tượng các toà chung cư sau chiến thắng của U23 Việt Nam khiến vị khách ngoại quốc ngơ ngác

Sau chiến thắng 3 - 2 đầy kịch tính của U23 Việt Nam tại vòng tứ kết U23 châu Á, không khí chúc mừng dành cho các "chiến binh sao vàng" nhanh chóng lan toả từ mạng xã hội ra ngoài đời thực. Nếu như với người Việt, đó là cảm xúc quen thuộc mỗi khi bóng đá nước nhà giành chiến thắng, thì với nhiều người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam, khung cảnh ấy lại mang đến sự choáng váng xen lẫn sững sờ.

Trên mạng xã hội, một cô gái ngoại quốc đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh tượng nơi mình sinh sống vào đêm qua. Trong video, nhiều toà chung cư vẫn sáng đèn dù đã khá muộn, ánh sáng hắt ra từ ban công, cửa sổ tạo nên một bức tranh sống động hiếm thấy vào ban đêm. Không chỉ có ánh đèn, âm thanh reo hò, tiếng nói cười, tiếng động vang vọng khắp khu vực khiến không gian vốn yên tĩnh bỗng trở nên náo nhiệt khác thường.

(Nguồn: @mikadahliavlogs)

Kèm theo đoạn video, cô gái viết một dòng trạng thái đầy tò mò: "Không hiểu sao tối nay mình lại có cảm giác như Việt Nam vừa thắng một trận bóng đá vậy." Một cảm giác rất thật, rất bản năng - và cũng hoàn toàn chính xác.

Bởi chỉ ít giờ trước đó, đội tuyển U23 Việt Nam đã giành chiến thắng nghẹt thở với tỉ số 3 - 2 trước U23 UAE tại vòng tứ kết U23 châu Á. Một trận đấu giàu cảm xúc, với những pha bóng khiến người hâm mộ phải nín thở, và cái kết đủ để hàng triệu con tim vỡ oà trong sung sướng. Chiến thắng ấy không chỉ đưa U23 Việt Nam tiến sâu hơn tại giải đấu, mà còn thắp lên niềm tự hào và sự phấn khích lan khắp mọi miền.

Từ các con phố lớn, quán cà phê, khu dân cư cho tới những toà chung cư cao tầng, không khí ăn mừng hiện diện ở khắp nơi. Người người chia sẻ lại khoảnh khắc chiến thắng, bàn luận về trận đấu, về các cầu thủ, về những pha bóng đáng nhớ.

(Ảnh: AFC Asian Cup)

Ngay dưới bài đăng của cô gái ngoại quốc, đông đảo cư dân mạng Việt Nam nhanh chóng "giải thích hộ": đúng là Việt Nam vừa thắng một trận bóng đá quan trọng. Nhiều người còn hài hước chia sẻ rằng, chỉ cần nhìn đèn chung cư sáng rực hay nghe tiếng ồn ban đêm là có thể đoán ngay… đội tuyển vừa thắng.

Điều thú vị là sau khi hiểu ra lý do, cô gái dường như hoà mình vào niềm vui chung ấy. Khi có người hỏi cảm xúc của cô thế nào trước khung cảnh đặc biệt này, cô trả lời: "Ngay cả khi không phải người Việt Nam, tôi vẫn thấy rất tự hào về điều này."

Câu trả lời ngắn gọn nhưng khiến nhiều người Việt không khỏi mỉm cười. Bởi từ lâu, bóng đá Việt Nam không chỉ là niềm tự hào của riêng người Việt, mà còn là một "cầu nối cảm xúc" với bạn bè quốc tế. Mỗi lần đội tuyển giành chiến thắng, bên cạnh cờ đỏ sao vàng và tiếng reo hò của người dân trong nước, không ít người nước ngoài cũng bị cuốn theo bầu không khí ấy - tò mò, thích thú rồi dần dần chia sẻ niềm vui chung.

Và có lẽ, chính những buổi tối sáng đèn như thế, những âm thanh vang vọng giữa đêm muộn như thế, lại là thứ khiến nhiều vị khách ngoại quốc nhớ mãi khi nhắc về Việt Nam - một đất nước nơi bóng đá không chỉ là môn thể thao, mà còn là cảm xúc chung của cả cộng đồng.

(Nguồn: @mikadahliavlogs)