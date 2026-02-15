Thực đơn chống lão hóa của "nam thần" Singapore 60 tuổi trông như mới 30: Làm thế này hiệu quả tăng gấp bội

Ông từng chia sẻ bí quyết giữ gìn vóc dáng và diện mạo của mình nằm ở công thức: 30% nhờ vận động, 70% nhờ chế độ ăn uống cực kỳ kỷ luật. Vậy thực đơn “không tuổi” này có gì đặc biệt và liệu người bình thường có thể áp dụng?

Gần đây, Chuando Tan thường đăng tải hình ảnh du lịch Nhật Bản, đón năm mới, tham gia lễ hội đêm, tự tin di chuyển giữa ga tàu điện và các điểm tham quan. Ở tuổi cận 60, ông vẫn giữ thân hình săn chắc, phong thái trẻ trung, gương mặt gần như không lộ dấu hiệu lão hóa. Có lúc ông được nhận xét giống Tạ Đình Phong, khi lại gợi nhớ đến Ngôn Thừa Húc, nhưng điểm chung là hoàn toàn không thấy “dấu vết thời gian”.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Đài Loan (Trung Quốc) Thái Nghi Phương, bản chất chế độ ăn của Chuando Tan là một khung dinh dưỡng lành mạnh, đặc biệt phù hợp với nam giới trưởng thành không mắc bệnh mạn tính. Điểm cốt lõi không nằm ở việc ăn kiêng cực đoan, mà ở chất lượng thực phẩm và sự cân bằng dinh dưỡng.

Thực đơn của ông xoay quanh bốn nhóm dưỡng chất chính.

Thứ nhất là bổ sung đủ protein chất lượng cao, chủ yếu từ trứng, cá và ức gà. Protein đóng vai trò duy trì khối cơ, hỗ trợ phục hồi mô và làm chậm quá trình suy giảm cơ theo tuổi tác. Với người trung niên, đảm bảo đủ protein là nền tảng quan trọng để giữ vóc dáng săn chắc và chuyển hóa ổn định.

Thứ hai là lựa chọn chất béo tốt, điển hình như bơ và các loại hạt. Những thực phẩm này giàu axit béo không bão hòa, hỗ trợ tim mạch và giúp làn da duy trì độ đàn hồi. Tuy nhiên, chuyên gia nhấn mạnh chất béo vẫn giàu năng lượng, vì vậy cần kiểm soát khẩu phần hợp lý.

Thứ ba là ưu tiên carbohydrate chất lượng cao như yến mạch và gạo lứt. Ngũ cốc nguyên hạt chưa tinh chế cung cấp năng lượng ổn định, giàu chất xơ, hạn chế tăng đường huyết đột ngột, từ đó giúp duy trì thể lực và tinh thần minh mẫn.

Thứ tư là tăng cường rau củ quả giàu chất chống oxy hóa, đặc biệt là các loại quả mọng và rau theo mùa nhiều màu sắc. Hợp chất thực vật và chất chống oxy hóa có khả năng trung hòa gốc tự do, góp phần làm chậm lão hóa tế bào. Sự đa dạng màu sắc trong khẩu phần giúp tối ưu hóa hiệu quả bảo vệ cơ thể.

Một nguyên tắc kỷ luật đáng chú ý khác là không ăn trong vòng 7 giờ trước khi ngủ. Theo phân tích của chuyên gia, khoảng thời gian nhịn ăn này giúp hệ tiêu hóa được nghỉ ngơi, có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng và cải thiện cơ chế phục hồi ban đêm. Tuy nhiên, nếu không thực hiện nhất quán thì hiệu quả sẽ rất hạn chế.

Dù vậy, chế độ này không phù hợp với tất cả mọi người. Người có dạ dày nhạy cảm hoặc mắc trào ngược dạ dày thực quản có thể khó chịu nếu tiêu thụ nhiều chất béo trong một bữa hoặc nhịn ăn quá lâu. Người mắc bệnh tiểu đường hay bệnh thận cần trao đổi với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để điều chỉnh lượng và thành phần thực phẩm cho phù hợp.

Chuyên gia cũng cho rằng thực đơn của Chuando Tan tuy tốt nhưng còn khá giới hạn về lựa chọn nguyên liệu. Để tối ưu hơn, có thể đa dạng nguồn protein bằng cách bổ sung đậu phụ, sữa đậu nành, sữa chua, sữa tươi nhằm tăng cường canxi. Phụ nữ có thể linh hoạt thêm thịt bò hoặc thịt heo để bổ sung sắt. Với tinh bột, ngoài yến mạch và gạo lứt, có thể luân phiên khoai lang, bắp, diêm mạch hoặc gạo tím để tăng lượng vitamin, khoáng chất và hoạt chất sinh học.

Với người dễ hạ đường huyết hoặc khó ngủ khi bụng đói, có thể rút ngắn thời gian nhịn ăn trước khi ngủ, hoặc dùng một bữa phụ nhỏ như ít hạt, một ly sữa ấm hoặc trứng hấp. Người có khẩu phần ăn nhỏ có thể chia thành bốn đến năm bữa trong ngày để tránh quá tải tiêu hóa và giữ đường huyết ổn định.

Theo chuyên gia, công thức “không tuổi” thực chất không phải bí quyết thần kỳ. Điều quan trọng là nắm được tinh thần cốt lõi gồm ăn thực phẩm chất lượng, cân bằng và đa dạng, sau đó điều chỉnh theo thể trạng và lối sống cá nhân. Chỉ khi xây dựng được một mô hình ăn uống có thể duy trì lâu dài, quá trình trẻ hóa mới thực sự bền vững.

Nguồn và ảnh: Health 2.0