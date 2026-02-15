7 dấu hiệu của người có mỡ máu cao: Sau 40 tuổi nếu không có thì xin chúc mừng!

Theo The Health Site, bước qua tuổi 40, nguy cơ mỡ máu cao gia tăng rõ rệt. Điều đáng nói là tình trạng này hiếm khi gây triệu chứng rầm rộ. Phần lớn người bệnh chỉ phát hiện khi đi khám định kỳ hoặc khi biến chứng như đau tim, đột quỵ đã xảy ra. Tuy vậy, theo các thông tin đã được đề cập, cơ thể vẫn có thể phát ra những “tín hiệu nhỏ” mà nhiều người thường bỏ qua hoặc nhầm lẫn với dấu hiệu tuổi tác.

7 dấu hiệu mỡ máu cao ở người sau 40 tuổi

Sau tuổi 40, nếu xuất hiện những dấu hiệu dưới đây, đó có thể là lời cảnh báo sớm về mức LDL cao. LDL là cholesterol lipoprotein mật độ thấp, hay còn gọi là “cholesterol xấu”. Đây là chỉ số mỡ máu làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

Mô phỏng mỡ máu cao.

1. Tức ngực, cảm giác bó chặt vùng ngực khi gắng sức

Một trong những dấu hiệu đáng chú ý của mỡ máu cao là cảm giác đau âm ỉ, tức nặng hoặc bị bó chặt ở vùng ngực, đặc biệt khi vận động mạnh hoặc tập thể dục.

Nguyên nhân đến từ việc cholesterol tích tụ tạo thành mảng bám trong động mạch, làm hẹp lòng mạch và cản trở lưu thông máu. Cơn đau có thể không dữ dội, không kéo dài, nhưng lại là cảnh báo sớm về bệnh tim mạch.

2. Tê hoặc ngứa ran ở tay chân

Khi mảng bám cholesterol hình thành trong động mạch, lưu lượng máu đến các chi có thể bị giảm. Hậu quả là người bệnh cảm thấy tê, châm chích hoặc ngứa ran ở bàn tay, cánh tay hoặc chân.

Triệu chứng này cho thấy máu lưu thông kém và không nên xem nhẹ.

3. Xuất hiện mảng vàng trên da

Xuất hiện mảng vàng trên da.

Những mảng vàng do lắng đọng mỡ có thể xuất hiện quanh mắt, khuỷu tay hoặc đầu gối. Chúng thường không gây đau nhưng là dấu hiệu cho thấy mức mỡ máu đang cao bất thường.

Trong trường hợp mỡ tích tụ nhiều ở các động mạch cung cấp máu cho mắt, thị lực cũng có thể bị ảnh hưởng.

4. Khó thở khi leo cầu thang

Nếu bạn cảm thấy hụt hơi khi thực hiện những hoạt động thông thường như đi bộ nhanh hay leo cầu thang, đó có thể là dấu hiệu tim hoạt động kém hiệu quả do động mạch bị tắc nghẽn.

Mỡ máu cao làm hạn chế khả năng bơm máu của tim, khiến cơ thể nhanh mệt và thiếu oxy hơn bình thường.

5. Mệt mỏi kéo dài, suy nhược dù đã nghỉ ngơi

Cholesterol cao tiến triển chậm và âm thầm, nhưng theo thời gian có thể biểu hiện qua tình trạng mệt mỏi dai dẳng. Dù ngủ đủ giấc, người bệnh vẫn cảm thấy uể oải.

Nguyên nhân là do lưu lượng máu và oxy đến cơ bắp giảm, khiến các cơ không hoạt động hiệu quả. Triệu chứng này có thể xuất hiện ngay cả khi đang nghỉ ngơi.

6. Rối loạn cương dương ở nam giới

Ở nam giới trên 40 tuổi, rối loạn cương dương có thể liên quan đến tình trạng mỡ máu cao. Khi động mạch bị thu hẹp do cholesterol tích tụ, lưu lượng máu đến cơ quan sinh dục giảm, ảnh hưởng đến chức năng sinh lý.

Đây là dấu hiệu cần được trao đổi với bác sĩ thay vì bỏ qua.

7. Tăng huyết áp

Tăng huyết áp.

Động mạch bị hẹp và tắc nghẽn cũng góp phần gây tăng huyết áp. Trên thực tế, mỡ máu cao, huyết áp cao và bệnh tim thường xuất hiện đồng thời.

Nếu không được điều trị, sự kết hợp này làm tăng đáng kể nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

Lời kết

Mỡ máu cao không phải lúc nào cũng biểu hiện rầm rộ, nhưng cơ thể hiếm khi hoàn toàn “im lặng”. Việc kiểm tra sức khỏe định kỳ, tuân thủ điều trị theo chỉ định, thay đổi lối sống, duy trì chế độ ăn cân bằng và kiểm soát căng thẳng là những bước quan trọng để kiểm soát mỡ máu.

Nếu bạn đã bước qua tuổi 40 và không gặp 7 dấu hiệu kể trên, xin chúc mừng. Tuy nhiên, đừng quên rằng phòng ngừa và theo dõi vẫn là chìa khóa để bảo vệ trái tim lâu dài.