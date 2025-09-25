Thứ vô giá trị không ai thèm "ngó" không ngờ được thu mua với giá hơn 500.000 đồng/kg

Ở Hà Bắc (Trung Quốc), một phụ nữ khiến dư luận sửng sốt khi tiết lộ đã gom góp móng tay từ thuở nhỏ để bán. Mỗi kg có giá 150 nhân dân tệ (hơn 500.000 đồng). Điều bất ngờ là những mẩu móng tưởng chừng vô giá trị ấy lại được thu mua làm dược liệu trong các cửa hàng thuốc cổ truyền.

Theo SCMP , móng tay người từ lâu đã được sử dụng trong y học cổ truyền Trung Quốc để giải độc và hỗ trợ chữa lành vết thương. Các văn bản cổ ghi nhận, móng tay đốt thành tro và bôi lên ngực mẹ đang cho con bú có thể giúp chữa sưng bụng ở trẻ sơ sinh.

Móng tay là thành phần trong bài thuốc y học cổ truyền. Ảnh: Douyin

He Lan, bác sĩ y học cổ truyền tại Bệnh viện Thứ Ba - Đại học Bắc Kinh, cho biết móng tay vẫn được kê đơn tại các bệnh viện vào những năm 1960. Khi nhiều nguyên liệu khác có tác dụng tương tự được phát hiện, việc sử dụng móng tay dần giảm. Ông thông tin việc thu gom móng tay không hề dễ dàng, vì một người trưởng thành trung bình chỉ mọc khoảng 100g mỗi năm.

Theo Sohu , năm 2018, một người đàn ông Trung Quốc mua thuốc trị viêm họng và sửng sốt khi thấy thành phần ghi rõ có chứa móng tay người. Nghĩ nhà sản xuất in nhầm, anh quay lại hiệu thuốc để trả. Lúc ấy, nhân viên mới giải thích rằng theo y học cổ truyền, móng tay vốn được xem là dược liệu chữa bệnh.

Giáo sư Jimin, Đại học Y dược cổ truyền Thành Đô, cho biết để có nguyên liệu, các nhà máy dược phẩm Trung Quốc thu mua móng tay từ vùng nông thôn với giá lên tới hàng triệu đồng mỗi kg.

Song con số ấy không hề vô lý. Móng tay người thường chỉ mọc dài 2-5 cm mỗi năm, mỗi lần cắt đi nặng chừng 1-2 g. Muốn thu được một kg phải mất rất nhiều thời gian, bởi vậy giá mới cao đến vậy. Trước khi được bào chế thành thuốc, toàn bộ số nguyên liệu này đều phải trải qua khâu kiểm tra nghiêm ngặt về chất lượng và vệ sinh.

Không chỉ móng tay, nhiều bộ phận khác của cơ thể người cũng từng đi vào y thư cổ. Trong Bản thảo cương mục, danh y Lý Thời Trân từng ghi rằng gàu trong lược, nếu hòa với cháo gạo hay rượu, có thể dùng chữa đau đầu.

Dù vậy, việc sử dụng móng tay người trong y học cổ truyền vẫn gây nhiều tranh cãi.

Một người trên mạng bình luận: "Tôi thấy thật đáng sợ. Móng tay đầy bụi bẩn mà". Người khác lại nói: "Thực ra khá an toàn vì các công ty dược phẩm phải làm sạch móng tay trước khi thêm vào thuốc". Trong khi đó, một người khác chia sẻ: "Mình không thể bán móng tay vì tự cắn hết rồi, liệu có giảm viêm không?".

Theo Science Direct , móng tay là một bộ phận sừng hóa đặc biệt của da. Phiến móng chủ yếu hình thành từ keratin, trong đó 80-90% là keratin "cứng" giống cấu trúc tóc, phần còn lại là keratin biểu mô "mềm". Trái với quan niệm phổ biến, canxi chỉ chiếm khoảng 0,2% khối lượng móng, trong khi yếu tố quyết định độ cứng lại là lưu huỳnh.

Trong y học hiện đại ở châu Âu và quốc tế, móng tay người chủ yếu được xem là một chỉ dấu sức khỏe. Chúng giúp phát hiện các bệnh về gan, tim mạch, phổi hoặc thiếu dinh dưỡng qua sự thay đổi hình dáng, màu sắc và cấu trúc.

Ngoài ra, móng tay, móng chân cũng được dùng làm mẫu sinh học trong xét nghiệm để phát hiện phơi nhiễm kim loại nặng, ma túy hoặc để đánh giá tình trạng dinh dưỡng.

(Theo Znews, VietNamNet)