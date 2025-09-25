5 thực phẩm để trong tủ lạnh ngang "xây tổ" cho vi khuẩn và mầm bệnh: Nhiều gia đình Việt biết sai nhưng cố chấp

Ngày nay, tủ lạnh gần như là vật dụng không thể thiếu trong mọi gia đình. Nó giúp bảo quản thực phẩm tươi lâu, giảm lãng phí và tiết kiệm thời gian đi chợ. Thế nhưng, không ít người vẫn nhầm tưởng rằng cứ cho thực phẩm vào tủ lạnh là an toàn tuyệt đối.

Thực tế, có những loại càng cất trong tủ lạnh càng nhanh biến chất, không chỉ giảm hương vị mà còn tạo môi trường lý tưởng cho vi khuẩn và mầm bệnh sinh sôi. Đáng tiếc là nhiều gia đình không biết, hoặc thậm chí biết sai nhưng vẫn cố chấp vì "quen tay" và tiện lợi. Để bảo vệ bản thân và gia đình, có 5 thực phẩm bạn tốt nhất không nên bỏ vào tủ lạnh:

1. Bánh mì

Bánh mì là món quen thuộc, nhiều người có thói quen bỏ thẳng vào ngăn mát để ăn dần. Nhưng đây lại là sai lầm nghiêm trọng. Khi vào môi trường lạnh, tinh bột trong bánh mì kết tinh nhanh khiến bánh cứng, khô và mất vị ngon. Đáng lo hơn, nếu không được bọc kín, bánh mì dễ hút ẩm, trở thành "mảnh đất màu mỡ" cho nấm mốc Aspergillus và Penicillium. Những loại nấm này có thể sinh độc tố aflatoxin gây hại gan, thậm chí liên quan đến ung thư.

Ảnh minh họa

Nhiều nghiên cứu còn cho thấy nấm mốc phát triển trong bánh mì tủ lạnh có thể lây lan sang các thực phẩm khác. Nhất là nếu bánh mì bị ăn dở khi cắn trực tiếp bằng miệng hoặc để quá lâu trong tủ.

2. Chuối chín

Chuối vốn là loại trái cây nhiệt đới, cực kỳ nhạy cảm với nhiệt độ thấp. Cho chuối vào tủ lạnh không giúp chúng tươi hơn mà còn khiến vỏ bị thâm đen, ruột nhanh nhũn, tạo điều kiện để vi khuẩn Pseudomonas và nấm men phát triển.

Nhiều người không biết rằng chuối hỏng trong tủ lạnh thường tỏa ra mùi khó chịu, đồng thời "lây bệnh" sang rau củ, thịt cá để chung. Ăn phải chuối đã nhiễm khuẩn không chỉ gây rối loạn tiêu hóa mà còn tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm. Tốt nhất nên bảo quản chuối ở nhiệt độ phòng.

3. Hành lá

Ảnh minh họa

Hành lá mua nhiều một lần rồi tích trữ trong tủ lạnh là thói quen phổ biến ở nhiều gia đình. Tuy nhiên, hành lá có cấu tạo nhiều nước, rất nhanh hút ẩm và thối rữa trong môi trường lạnh. Lúc này, vi khuẩn E. coli và Salmonella có thể dễ dàng phát triển trên bề mặt hành, lan sang các ngăn khác.

Hành hỏng trong tủ lạnh còn sinh ra mùi hăng khó chịu, gây ô nhiễm chéo toàn bộ thực phẩm. Đáng lo hơn, ngay cả khi bạn bỏ phần hành đã hỏng đi thì mầm bệnh vẫn kịp "bám trụ" lại trong các khe kẽ của tủ lạnh.

4. Mật ong

Mật ong có đặc tính kháng khuẩn tự nhiên, nhưng khi để trong tủ lạnh, nhiệt độ thấp làm chúng kết tinh, mất mùi vị và dần kém chất lượng. Nếu bảo quản sai cách, nhất là không đậy kín nắp, mật ong có thể bị vi khuẩn Clostridium botulinum xâm nhập. Đây là loại vi khuẩn sinh độc tố botulinum cực độc, gây ngộ độc thần kinh nguy hiểm. Ngay cả lượng nhỏ độc tố cũng có thể dẫn đến liệt cơ, suy hô hấp.

Chính vì thế, việc cho mật ong vào tủ lạnh không những vô ích mà còn tiềm ẩn nguy cơ biến mật ong thành "ổ bệnh". Đặc biệt là nếu bạn đậy không kín hẳn.

5. Củ tỏi

Không ít người nghĩ tỏi càng để tủ lạnh càng lâu hỏng, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Khi để trong ngăn mát, tỏi rất dễ mọc mầm và thối rữa do độ ẩm cao. Đây là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn Clostridium botulinum sinh sôi nếu tỏi được bảo quản trong điều kiện yếm khí như hũ kín hoặc túi nhựa. Ăn phải tỏi nhiễm botulinum có thể gây ra ngộ độc cực kỳ nguy hiểm.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, tỏi mọc mầm còn mất đi hương vị và giảm nhiều hoạt chất tốt cho sức khỏe, biến công dụng kháng khuẩn vốn có thành tác hại khó lường. Nó cũng gây mùi khó chịu cho cả chiếc tủ lạnh, lây lan sang thực phẩm khác.

Nguồn và ảnh: Tips and Tricks, Life Times