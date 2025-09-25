CĐM vỡ òa trước kỳ tích y học Việt Nam: Thai phụ bị tai nạn, được ghép tạm bàn tay đứt lìa vào chân chờ ngày nối lại

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Bình Dương (TP.HCM) cho biết, một trường hợp tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng vừa được các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương xử trí thành công bước đầu, mở ra hy vọng phục hồi chức năng bàn tay cho một sản phụ trẻ đang mang song thai.

Người bệnh L.N.P (gần 20 tuổi), không may bị tai nạn trong lúc làm việc tại nhà máy, khiến vùng 1/3 dưới cẳng tay phải bị dập nát và bàn tay bị đứt lìa hoàn toàn. Sau khi được sơ cứu tại một cơ sở y tế, người bệnh được chuyển gấp đến Bệnh viện Đa khoa Bình Dương trong chiều cùng ngày.

Ghép tạm bàn tay bị đứt lìa vào chân người phụ nữ chờ phục hồi chức năng. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Bình Dương

Khi tiếp nhận, các bác sĩ ghi nhận người bệnh không rơi vào tình trạng sốc, tỉnh táo, đang mang song thai ở tuần thứ 23. Ngay lập tức đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện đã hội chẩn liên khoa khẩn cấp với sự tham gia của các khoa: Hồi sức cấp cứu, Phụ Sản, Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Huyết học – Truyền máu và Chấn thương chỉnh hình nhằm đánh giá toàn diện và đưa ra phương án can thiệp tối ưu nhất.

Mục tiêu hàng đầu được đặt ra là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thai phụ và hai thai nhi. Tuy nhiên, mong muốn của cô gái trẻ là có thể giữ lại bàn tay để sau này được trực tiếp chăm sóc hai con bằng chính đôi tay của mình. Trước nguyện vọng đó, các bác sĩ đã đưa ra quyết định khó khăn nhưng đầy tính nhân văn là sẽ tiến hành bảo tồn bàn tay đứt lìa bằng cách ghép tạm thời vào cẳng chân (P), kèm nối mạch vi phẫu, che phủ đầu gần cẳng tay vào vạt da ngẫu nhiên vùng bụng. Nhằm duy trì tuần hoàn máu và giữ nguyên cấu trúc mô trong thời gian chờ nối lại tay vào thời điểm thích hợp hơn.

Với cánh tay được nuôi trong bụng như hiện tại, chị P. không hề cảm thấy khó khăn trong sinh hoạt sức khoẻ cũng đã ổn định

Theo chia sẻ của ekip phẫu thuật, "Đây là một ca phẫu thuật đặc biệt phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và liên tục giữa nhiều chuyên khoa, đồng thời phải đảm bảo ổn định sức khỏe của cả mẹ và thai nhi".

Ca mổ kéo dài liên tục 3 giờ, trong suốt quá trình phẫu thuật - các bác sĩ vừa thực hiện nối mạch để ghép tạm bàn tay vào chân, vừa theo dõi sát tình trạng thai nhi để đảm bảo không xảy ra biến chứng nào ngoài ý muốn. Kết quả bước đầu rất khả quan: tình trạng sản phụ ổn định, song thai phát triển bình thường và bàn tay được bảo tồn đang tiến triển tốt.

Dự kiến, khi thai lớn trên 32 tuần sẽ xem xét phương án tiến hành phẫu thuật nối lại bàn tay cho người bệnh.

Cộng đồng mạng vỡ òa trước ca phẫu thuật giữ lại bàn tay cho sản phụ song thai

Thông tin về ca tai nạn lao động hy hữu của thai phụ 20 tuổi mang song thai vừa được Bệnh viện Đa khoa Bình Dương xử trí thành công bước đầu đã khiến cộng đồng mạng thực sự vỡ òa.

Những hình ảnh từ ca mổ khiến nhiều người vô cùng ngạc nhiên và trầm trồ, bàn tay đứt lìa được cấy tạm vào cẳng chân, phần cánh tay được "nuôi" trong bụng để chờ ngày hồi sinh. Ai cũng nghẹn ngào khi nghĩ đến khoảnh khắc người phụ nữ trẻ ấy sẽ có cơ hội tự ôm ấp, chăm sóc hai con bằng chính bàn tay của mình.

Chị P. đang được người nhà chăm sóc tại bệnh viện. Người mẹ trẻ có thể giữ lại bàn tay để sau này được trực tiếp chăm sóc hai con bằng chính đôi tay của mình.

Trên mạng xã hội, hàng nghìn bình luận ngập tràn sự trầm trồ và xúc động: "Trời đất, y học Việt Nam đã đạt đến trình độ này rồi cơ á? Tưởng chỉ có trong truyện chém gió mà giờ thấy hẳn ngoài đời, lại còn ở chính đất nước mình sinh ra và lớn lên!. Hy vọng, sẽ có nhiều bước tiến vượt bậc hơn để những người không may mắc bệnh hiểm nghèo có cơ hội để được chữa khỏi".

Một bạn khác thốt lên,"Bàn tay cấy ở chân, cánh tay "nuôi" trong vùng bụng - nghe như khoa học viễn tưởng, vậy mà các bác sĩ của chúng ta đã làm được. Quá đỉnh!"

Niềm tự hào xen lẫn cảm phục lan tỏa khắp các diễn đàn, "Y học Việt Nam đỉnh cao đến thế này rồi. Thật sự may mắn và hạnh phúc khi được sinh ra trên mảnh đất này, nơi mà sự tận tâm và trí tuệ của các bác sĩ mang lại hy vọng cho biết bao người."

Sau ca mổ kéo dài 3 giờ đồng hồ, các bác sĩ đã tiến hành bảo tồn bàn tay đứt lìa bằng cách ghép tạm thời vào cẳng chân phải, kèm nối mạch vi phẫu, che phủ đầu gần cẳng tay vào vạt da ngẫu nhiên vùng bụng

Một bạn trẻ bày tỏ hy vọng, "Y học Việt Nam đang ngày một phát triển và tớ tin rằng thế hệ chúng mình tiếp bước cha ông sẽ vẽ nên một màu rạng rỡ cho kỷ nguyên vươn mình của đất nước. Thế hệ bác sĩ sau sẽ được đào tạo, tích lũy kinh nghiệm từ những bậc tiền bối để tiếp tục viết tiếp những câu chuyện kỳ diệu như thế này."

Bên cạnh đó, nhiều người xúc động cho rằng niềm hạnh phúc lớn nhất chính là việc người mẹ trẻ ấy sẽ có thể tự tay chăm sóc, nâng niu hai con bằng chính đôi bàn tay của mình trong tương lai. Không ít bình luận bày tỏ sự thán phục và biết ơn, coi đây là "món quà vô giá" mà các bác sĩ đã mang lại cho cả gia đình, giúp người mẹ giữ trọn vẹn thiên chức của mình.