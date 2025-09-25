Loại rau được đánh giá "tốt bậc nhất thế giới", hoá ra là rau quen thuộc rẻ bèo bán đầy chợ Việt

Theo đánh giá của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ và tạp chí First For Women, cải cầu vồng là một trong mười loại rau có giá trị dinh dưỡng cao nhất hiện nay. Cụ thể, từ danh sách của CDC, tạp chí Mỹ First For Women đã liệt kê top 10 loại rau tốt nhất thế giới.

1. Cải xoong (100 điểm)

2. Cải thảo (91,99 điểm)

3. Cải cầu vồng (89,27 điểm)

4. Lá củ dền (87,08 điểm )

5. Rau chân vịt (86,43 điểm)

6. Rau diếp xoăn (73,36 điểm)

7. Rau xà lách (70,73 điểm)

8. Rau mùi tây (65,59 điểm)

9. Rau xà lách Romaine (63,48 điểm)

10. Rau cải rổ (62,49 điểm)

Điều đáng nói là loại rau này lại rất quen thuộc, có mặt trong hầu hết các chợ, cửa hàng và bữa cơm của người Việt với giá thành bình dân.

Xếp hạng 3 trong danh sách, cải cầu vồng được đánh giá là giàu vitamin và khoáng chất thiết yếu. Chỉ 1 cốc (175 gram) cải cầu vồng nấu chín có chứa:

- Lượng calo: 35

- Chất đạm: 3,3 gam

- Carb: 7 gam

- Chất xơ: 3,7 gam

- Vitamin K: 477% giá trị hàng ngày (DV)

- Vitamin A: 60% DV

- Magiê: 36% DV

- Vitamin C: 35% DV

- Đồng: 32% DV

- Mangan: 25% DV

- Sắt: 22% DV

- Vitamin E: 22% DV

- Kali: 20% DV

- Canxi: 8% DV

Cải cầu vồng mang lại nhiều lợi ích đối với sức khỏe nhờ có giá trị dinh dưỡng phong phú. Dưới đây là những tác dụng của cải cầu vồng đối với sức khoẻ:

Giúp giảm lượng đường trong máu

Cải cầu vồng chứa nhiều dưỡng chất có thể làm giảm mức đường huyết, bao gồm chất xơ. Những thực phẩm giàu chất xơ giúp làm chậm quá trình tiêu hóa. Do đó, có thể làm giảm tốc độ hấp thụ đường vào máu, giúp ổn định lượng đường trong máu. Chất xơ cũng giúp giảm tình trạng kháng insulin - tình trạng có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2, bệnh tim và béo phì.

Hơn nữa, cải cầu vồng cũng giàu chất chống oxy hóa như axit alpha- lipoic (ALA) - đã được chứng minh là giảm kháng insulin và cải thiện các biến chứng tiểu đường, bao gồm tổn thương thần kinh.

Có thể thúc đẩy giảm cân

Tác dụng của cải cầu vồng đối với sức khoẻ có thể kể tiếp đó là hỗ trợ giảm cân. Ăn nhiều rau xanh giàu chất xơ như cải cầu vồng có thể làm tăng cảm giác no sau bữa ăn, giúp giảm nguy cơ ăn quá nhiều và giúp kiểm soát cân nặng tốt. Ngoài ra, cải cầu vồng chỉ có 35 calo cho mỗi chén khi được nấu chín (175 gram). Vì vậy, loại rau này trở thành phần bổ sung tuyệt vời cho chế độ ăn giảm cân.

Có thể làm giảm huyết áp

Những người thường xuyên bị cao huyết áp nên thêm cải cầu vồng vào thực đơn ăn uống hàng ngày. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng, các chiết xuất từ loại rau này có chứa chất chống oxy hóa và flavonoid giúp ngăn ngừa tăng huyết áp.

Giảm nguy cơ ung thư

Cải cầu vồng chứa nhiều các chất dinh dưỡng có thể giúp giảm nguy cơ gây ung thư. Đặc tính chống oxy hóa và chống tăng sinh của nó có thể giúp chống lại bệnh ung thư ruột kết. Ngoài ra, loại cải này cũng chứa các hợp chất thúc đẩy hoạt động chống phân bào (ngăn chặn sự phân chia tế bào) trên các tế bào ung thư vú.

Cải thiện sức khỏe mắt

Cải cầu vồng rất giàu carotenoid, một hoạt chất đóng vai trò quan trọng giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt. Bên cạnh đó, lutein và zeaxanthin có trong thực phẩm này cũng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tăng nhãn áp và đục thủy tinh thể.

Cải thiện sức khỏe xương

Cải cầu vồng rất giàu vitamin K và canxi, đây đều là những dưỡng chất cần thiết để duy trì sức khỏe của xương. Bổ sung thực phẩm này vào chế độ ăn uống hàng ngày sẽ giúp bạn cải thiện mật độ khoáng của xương, giảm tỷ lệ gảy xương và ngăn ngừa nguy cơ loãng xương.

Mặc dù cải cầu vồng mang lại nhiều lợi ích, nhưng bạn nên hiểu rõ các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến việc ăn loại rau này để có chế độ ăn uống và cách chế biến sao cho phù hợp.

- Có hàm lượng Vitamin K cao

Cải cầu vồng chứa lượng vitamin K cao, đây là chất cần thiết cho việc đông máu. Tuy nhiên, những người sử dụng thuốc chống đông máu, như warfarin có thể bị ảnh hưởng nếu nếu tiêu thụ vitamin K một cách không ổn định từ nguồn thực phẩm như cải cầu vồng. Những thay đổi đột ngột trong việc tiêu thụ vitamin K có thể gây cản trở hiệu quả của những loại thuốc này. Nếu bạn đang sử dụng thuốc chống đông máu, bạn cần tham khảo ý kiến của bác sĩ về chế độ ăn của mình.

- Chứa Oxalate

Cải cầu vồng chứa hàm lượng oxalate cao, có thể gây ra sự hình thành của sỏi oxalate canxi trong thận. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể bổ sung những thực phẩm giàu dưỡng chất có hàm lượng oxalate cao bằng cách áp dụng các biện pháp phòng ngừa. Chẳng hạn như việc duy trì cơ thể được hydrat hóa, giới hạn lượng natri tiêu thụ và đảm bảo lượng canxi đầy đủ có thể giúp giảm nguy cơ hình thành sỏi thận.

- Có thể gây ra phản ứng dị ứng

Mặc dù không phổ biến, nhưng đã có báo cáo về dị ứng với cải cầu vồng. Nếu bạn gặp các triệu chứng của phản ứng dị ứng, như nổi mề đay, ngứa hoặc sưng tấy sau khi tiêu thụ cải cầu vồng, thì bạn nên ngừng ăn loại rau này và đến bệnh viện nếu các triệu chứng trầm trọng và không thuyên giảm.