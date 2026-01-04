Thu nhập 16 triệu vẫn xây nhà 1,4 tỷ: Vợ chồng trẻ xoay đúng 3 bước để trả nợ thần tốc mà không hụt hơi

Vợ chồng trẻ và câu chuyện vay tiền xây nhà 1,4 tỷ: "Khổ trước để sướng sau"

Thời gian gần đây, kênh TikTok @vooichonga18 của vợ chồng H.T và X.A thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng với hơn 197 nghìn lượt theo dõi. Không chiêu trò, không khoe mẽ, kênh của hai vợ chồng ghi điểm nhờ những video chia sẻ chân thực về cách chi tiêu gia đình, cân đối tài chính và hành trình trả nợ xây nhà... những câu chuyện rất đời nhưng chạm đúng mối quan tâm của nhiều gia đình trẻ.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là việc hai vợ chồng từng có tổng thu nhập chỉ 16 triệu đồng/tháng (vợ 8 triệu, chồng 8 triệu) nhưng vẫn quyết định xây căn nhà trị giá 1,4 tỷ đồng.

Sau 4 năm về chung một nhà và có một cô con gái nhỏ, vợ chồng H.T – X.A quyết định ra ở riêng. Thay vì tiếp tục ở chung để "nhẹ gánh tài chính", hai vợ chồng chọn vay ngân hàng xây nhà để sớm ổn định cuộc sống riêng.

Thời điểm đó, hai vợ chồng gom góp toàn bộ vàng cưới và tiền tiết kiệm được hơn 500 triệu đồng, số tiền còn lại 800 triệu đồng vay ngân hàng bằng hình thức thế chấp. Lãi suất khi ấy khoảng 6%/năm, tương đương 4 triệu tiền lãi mỗi tháng. Tổng cả gốc lẫn lãi, mỗi tháng hai vợ chồng phải trả 13 triệu đồng.

Hai vợ chồng cũng thẳng thắn chia sẻ rằng, xây nhà trên đất của bố mẹ chồng cho, và đang sống ở quê, nếu phải tự mua đất thì với điều kiện kinh tế khi đó là điều gần như không thể.

Từ tự kinh doanh, chuyển sang làm công ăn lương để ổn định thu nhập 25 triệu/tháng

Trước khi vay tiền xây nhà, X.A - người chồng trong câu chuyện, làm kinh doanh riêng. Tuy nhiên, sau khi gánh thêm khoản nợ lớn, hai vợ chồng quyết định chuyển sang làm công ăn lương để có nguồn thu nhập ổn định hàng tháng.

Chồng cô tăng ca làm 12 tiếng/ngày, thu nhập khoảng 16 triệu đồng/tháng, trong khi lương vợ tăng lên 9 triệu đồng/tháng. Tổng thu nhập gia đình đạt khoảng 25 triệu đồng/tháng, trong đó riêng tiền trả ngân hàng đã chiếm hơn một nửa.

Từ khi "gánh" thêm khoản vay ngân hàng, hai vợ chồng phải cân đối, lập bảng chi tiêu rõ ràng để dành tiền trả nợ. Hai vợ chồng cô luôn phải động viên nhau: "Thà khổ 5 năm trả nợ xong còn hơn sướng 5 năm sau rồi mới khổ, ăn mỳ và nằm đất trong căn nhà của mình vẫn sướng hơn".

Nhận lương là trả nợ trước, chi tiêu sau

Nguyên tắc tài chính được vợ chồng H.T và X.A áp dụng nghiêm ngặt là: "Nhận lương là trích 13 triệu/tháng để trả ngân hàng ngay".

Mỗi tháng, 13 triệu đồng được để riêng ra để trả gốc và lãi ngân hàng. Số tiền còn lại được chia nhỏ thành từng khoản cố định, cho vào các "hũ chi tiêu" riêng biệt để tránh tâm lý "thấy còn nhiều tiền thì tiêu thoải mái".

Các khoản còn lại được cân đối rất chi tiết:

- Tiền ăn: 2,5 triệu/tháng cho gia đình 3 người (sống ở quê nên chi phí không quá cao. H.T đi chợ theo tuần, mỗi tuần khoảng 500.000 đồng vẫn đủ thực phẩm cho cả nhà.

- Chăm sóc con: 1,1 triệu/tháng

- Mua sắm cá nhân hai vợ chồng: 400.000 đồng

- Điện nước: 500.000 đồng

- Tiền dự phòng gia đình: 1 triệu đồng

- Tiền sinh hoạt chung của hai vợ chồng: 900.000 đồng

- Ăn uống bên ngoài: 1,5 triệu đồng

Việc tách từng khoản vào hũ riêng giúp hai vợ chồng dễ theo dõi, kiểm soát và điều chỉnh khi cần thiết.

"Năng nhặt chặt bị" để bớt lãi ngân hàng

Không chỉ trả đúng hạn, vợ chồng H.T và X.A còn đặt mục tiêu tiết kiệm thêm để trả trước gốc. Mỗi tháng, nếu còn dư khoản nào, họ đều cho vào hũ tiết kiệm riêng, với suy nghĩ: "Bớt được đồng lãi nào hay đồng ấy."

Theo dự tính, nếu giữ được kỷ luật tài chính như hiện tại, khoảng 6 năm hai vợ chồng có thể trả xong toàn bộ khoản nợ ngân hàng. Hai vợ chồng luôn động viên nhau bằng câu nói: "Thà khổ 5 năm để trả nợ, còn hơn sướng 5 năm rồi sau đó mới khổ".

Theo họ, có một khoản nợ hợp lý cũng là động lực để phấn đấu. Nhờ đó, hai vợ chồng lựa chọn công việc ổn định, chăm chỉ làm tăng ca, chi tiêu có kế hoạch và biết trân trọng từng đồng tiền kiếm được.

Dù ở thời điểm hiện tại, tiền trả ngân hàng mỗi tháng vẫn chiếm hơn nửa thu nhập, nhưng cả hai khẳng định chưa bao giờ hối hận với quyết định xây nhà sớm. "Giờ 1,4 tỷ xây được một ngôi nhà, chứ 5 năm nữa thì 1,4 tỷ chắc chỉ xây được nửa cái nhà" - H.T chia sẻ.

(Nguồn: @vooichonga18)