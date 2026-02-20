Thông báo chi tiết lịch giao hàng sau Tết của Viettel Post, GiaoHangNhanh, J&T Express, Shopee Express, GHTK,...

Sau kỳ nghỉ Tết, không khí du xuân vẫn còn nhộn nhịp nhưng guồng quay công việc đã nhen nhóm trở lại, bao gồm cả với các shipper cùng câu hỏi: Bao giờ giao hàng trở lại?

Đây cũng là câu hỏi xuất hiện nhiều trên các hội nhóm giao hàng ngay lúc này. Bởi lẽ sau quãng thời gian Tết Nguyên đán, người bán sốt ruột vì đơn treo hệ thống, người mua mong khui được secret trong đơn đầu năm.

Bao giờ giao hàng trở lại là thông tin được nhiều người thắc mắc (Ảnh chụp màn hình)

Ngay sau kỳ nghỉ, hàng loạt đơn vị lớn như Viettel Post, Giao Hàng Nhanh, J&T Express, Shopee Express hay Giao Hàng Tiết Kiệm cũng nhanh chóng cập nhật hoạt động trở lại. Mỗi đơn vị có một lịch làm việc khác nhau, cách triển khai khác nhau, thậm chí tùy theo từng khu vực. Song phần lớn các đơn vị giao hàng đồng loạt quay lại làm việc từ mùng 5 Tết.

Tổng hợp thông tin giao hàng của một số đơn vị vận chuyển trong nước

Đơn vị giao hàng hoạt động trở lại sớm nhất là Vietnam Post (Bưu điện Việt Nam). Theo thông báo, Vietnam Post giao hàng trở lại vào ngày 19/2/2026, tức là mùng 3 Tết. Ngoài bưu cục trung tâm, các bưu cục khác sẽ căn cứ vào tình hình thực tế, phong tục, tập quán của từng địa bàn công khai thời gian mở cửa, bố trí số lượng nhân viên giao dịch theo hướng tối ưu hóa hiệu quả phục vụ khách hàng.

“Bưu điện Việt Nam xin lưu ý quý khách hàng chủ động gửi hàng hóa, quà tặng trong thời gian sớm nhất, đặc biệt là đối với các địa chỉ nhận là cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, trường học, khu công nghiệp,... Để đáp ứng nhu cầu gửi hàng gấp, hàng giá trị cao và các bưu gửi cần ưu tiên thời gian toàn trình trong dịp cao điểm Tết, khách hàng có thể lựa chọn dịch vụ chuyển phát nhanh EMS” - trích từ thông báo của Vietnam Post.

Lịch nghỉ và quay lại làm việc của Vietnam Post (Ảnh: Vietnam Post)

Đơn vị tiếp theo đã sẵn sàng giao hàng sau Tết là Giao Hàng Nhanh (GHN) với lịch hoạt động trở lại từ ngày 20/2/2026 (mùng 4 Tết).

“Tạm biệt thịt mỡ dưa hành. Chiến binh Cam Xanh đã sẵn sàng quay lại đường đua cùng shop iu đây rồi!” - Giao Hàng Nhanh (GHN) thông báo chính thức quay trở lại.

Giao Hàng Nhanh cũng đã sẵn sàng (Ảnh: GHN)

Thông báo từ Viettel Post, đơn vị này quay lại hoạt động bình thường từ ngày 21/2/2026 (mùng 5 Tết). Các đơn hàng nhận trong thời gian nghỉ Tết, Viettel Post sẽ bắt đầu xử lý từ 00h00 ngày 23/2/2026.

Tương tự Viettel Post, các đơn vị khác như J&T Express, Shopee Express (SPX), Giao Hàng Tiết Kiệm (GHTK) đều quay lại hoạt động từ ngày 21/2/2026 (mùng 5 Tết) nhưng trong thông báo có một số điều chỉnh để phù hợp với từng đơn vị.

“Trong ngày nghỉ lễ, GHTK tạm dừng các hoạt động lấy hàng và giao hàng. Hệ thống hoạt động trở lại bình thường từ thứ bảy, ngày 21/2/2026 (mùng 5 tháng Giêng, Bính Ngọ). Các đơn hàng phát sinh trong thời gian nghỉ được xử lý theo thứ tự ngay khi làm việc trở lại” - trích từ thông báo của Giao Hàng Tiết Kiệm.

GHTK trở lại vào mùng 5 Tết (Ảnh: GHTK)

Trong khi đó, Shopee Express cũng trở lại hoạt động vào ngày 21/2/2026 (tức mùng 5 Tết), vẫn lấy/giao hàng, nhưng không trả hàng.

Nhìn chung các đơn vị giao hàng đều đã có các cập nhật mới về hoạt động quay trở lại. Song do đã trải qua thời gian nghỉ, lượng đơn tồn nên tốc độ xử lý đơn hàng có thể không nhanh như bình thường. Tại các thành phố lớn, tốc độ xử lý đơn hàng nội thành sau Tết được kỳ vọng sẽ nhanh hơn so với các tuyến liên tỉnh.

Đối với người bán online, việc quan trọng là thông báo trước cho khách hàng về khả năng chậm giao và chủ động đẩy đơn ngay khi hệ thống mở lại. Còn với người mua, việc theo dõi app và hotline của từng đơn vị sẽ giúp cập nhật chính xác tình trạng đơn hàng trong giai đoạn cao điểm sau Tết.

(Tổng hợp)