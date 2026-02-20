Người xưa dặn: Ngày đầu tiên đi làm mệt đến mấy cũng phải làm 4 điều này thì cả năm mới hanh thông, thuận lợi

Sau kỳ nghỉ Tết dài ngày, không ít người rơi vào trạng thái uể oải khi quay lại guồng quay công việc. Nhịp sinh hoạt đảo lộn, tâm lý còn vương vấn không khí sum vầy khiến ngày làm việc đầu năm trở thành một thử thách. Tuy nhiên, cách bắt đầu những ngày đầu tiên này lại có ý nghĩa quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tinh thần và hiệu suất của cả năm.

Dưới đây là 4 việc được coi như “nguyên tắc vàng” để bạn khởi động năm mới hanh thông và thuận lợi hơn.

Sắp xếp lại bàn làm việc và kế hoạch cá nhân

Việc đầu tiên nên làm khi trở lại công sở không phải lao ngay vào xử lý hàng chục email tồn đọng, mà là dành thời gian sắp xếp lại không gian làm việc. Một bàn làm việc gọn gàng, tài liệu được phân loại rõ ràng, máy tính được kiểm tra kỹ lưỡng sẽ giúp giảm cảm giác rối ren.

Song song với đó, mỗi người nên rà soát lại kế hoạch năm, xác định những mục tiêu quan trọng và các mốc thời gian cần hoàn thành. Việc viết ra danh sách ưu tiên cho quý I hoặc tháng đầu tiên sau Tết giúp công việc có định hướng rõ ràng, tránh tâm lý “làm gì cũng được”.

Sự chủ động ngay từ ngày đầu quay lại làm việc sẽ tạo nền tảng cho cả năm vận hành trơn tru hơn.

Giữ thái độ tích cực, tránh than phiền

Sau kỳ nghỉ dài, nhiều người có xu hướng than thở vì áp lực, khối lượng công việc dồn lại hoặc tiếc nuối những ngày nghỉ trôi qua quá nhanh. Tuy nhiên, không khí tiêu cực dễ lan tỏa trong môi trường tập thể.

Một lời chúc năm mới, một cuộc trò chuyện vui vẻ với đồng nghiệp có thể giúp xóa đi sự nặng nề ban đầu. Thay vì tập trung vào việc “phải làm bao nhiêu”, hãy bắt đầu từ những nhiệm vụ nhỏ, hoàn thành từng phần để lấy lại nhịp độ.

Thái độ tích cực không chỉ giúp bản thân dễ thích nghi hơn mà còn tạo ấn tượng tốt với cấp trên và đồng nghiệp. Nhiều nhà quản lý đánh giá cao cách nhân viên trở lại làm việc sau kỳ nghỉ, bởi đó là dấu hiệu cho thấy mức độ chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm.

Chủ động kết nối và cập nhật thông tin

Kỳ nghỉ dài có thể khiến nhiều thông tin, kế hoạch thay đổi mà bạn chưa kịp nắm bắt. Vì vậy, việc chủ động trao đổi với đồng nghiệp, cập nhật tình hình dự án, lịch họp hay mục tiêu mới là điều cần thiết.

Bạn đừng chờ đến khi công việc phát sinh mới hỏi lại từ đầu. Một cuộc họp ngắn, một email tổng hợp hoặc vài phút trao đổi trực tiếp sẽ giúp bạn nắm rõ bức tranh chung, từ đó tránh sai sót.

Ngoài ra, đầu năm cũng là thời điểm phù hợp để xây dựng lại nhịp phối hợp trong nhóm. Sự thống nhất về mục tiêu và cách làm việc sẽ giúp cả tập thể vận hành hiệu quả hơn trong những tháng tiếp theo.

Đặt kỷ luật cho bản thân ngay từ ngày đầu

Sau Tết, không ít người rơi vào tình trạng “làm việc cầm chừng”, đến muộn, về sớm hoặc trì hoãn nhiệm vụ. Tuy nhiên, những thói quen nhỏ này nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ và uy tín cá nhân.

Vì vậy, việc thiết lập lại kỷ luật ngay từ ngày đầu tiên là điều cần thiết: đi làm đúng giờ, hoàn thành công việc theo kế hoạch. Khi kỷ luật trở thành nền nếp, hiệu suất sẽ dần ổn định.

Bên cạnh đó, mỗi người có thể đặt ra một cam kết cá nhân cho năm mới, chẳng hạn nâng cao một kỹ năng chuyên môn, cải thiện kỹ năng giao tiếp hoặc quản lý thời gian hiệu quả hơn. Những thay đổi nhỏ nhưng bền bỉ sẽ tạo ra khác biệt lớn sau một năm.

